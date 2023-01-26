Признание группы "Вагнера" террористической организацией

Прежде всего, следует отметить, что мы категорически против того, чтобы называть группу Вагнера частной военной компанией - самоназванием, которое используют в России. Группа "Вагнера" не является компанией, не является военной компанией и тем более не является частной компанией, поскольку оружие (от автоматов до самолетов) для группы "Вагнера" передает министерство обороны России, чем совершает ряд международных преступлений в сфере передач вооружений.

По полученным данным, в последний период украинские спецслужбы существенно оживили свой интерес к тематике деятельности «вагнеровцев». Мы это одобряем и поддерживаем, поскольку, в течение более двух лет после скандала с комплексом мероприятий под кодовым названием «Авеню», данная тема оставалась для государственных органов Украины — ТАБУ (прямо как «анал» для одного из депутатов партии СН).

Однако усиление политических позиций Евгения Пригожина в России не оставило другого выбора, кроме как приступить к работе над сбором доказательств о его преступлениях и преступлениях его подчиненных.

20 января 2023 года координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на своей пресс-конференции сообщил, что Министерство финансов США планирует включить группу «Вагнера» в список транснациональных преступных организаций (transnational criminal organizations).

Ссылка: https://bit.ly/3Hxp9xX

Что это значит?

Внесение организации в список транснациональных преступных организаций происходит в соответствии с Executive order 13581, подписанным президентом США Бараком Обамой 25 июля 2011 года (http://bit.ly/3XGsujR).

Согласно этому Административному указу Барака Обамы, к списку транснациональных преступных организаций относятся:

итальянская преступная группировка Каморра;

мексиканский наркокартель Лос-Сетас;

преступная группировка, имеющая корни в России – «Братский круг»;

японская преступная группировка Якудза.

Честно говоря, группа «Вагнера» в этот список не очень вписывается, хотя, действительно, совершает преступления в разных странах и во всем мире.

Такая инициатива Белого Дома и Минфина США не очень понятна с юридической точки зрения. Однако она может иметь политическое значение. Особенно наша гипотеза о политическом значении подтверждается вчерашним заявлением членов Конгресса США:

Стив Коэн (TN-09), Джо Уилсон (SC-02), Марк Визи (TX-33), Ричард Хадсон (NC-09), Тед Лью (CA-36), Брайан Фицпатрик (PA-01) , Рубен Галлего (AZ-03), Мария Эльвира Салазар (FL-27) и наша несравнимая Марси Каптур (OH-09)

Указанные конгрессмены и уважаемые конгрессвумен представили проект закона HARM — Holding Accountable Russian Mercenaries (HARM) Act, призванный добавить группу «Вагнера» в список террористических организаций (полный текст законопроекта — https://bit.ly/3XF5NN8)

Что это значит?

Внесение организаций в список террористических организаций (foreign terrorist organization (FTO)) происходит в соответствии с Executive Order 13224, подписанным президентом США Джорджем Бушем-младшим 23 сентября 2001 года.

Ссылка: https://www.state.gov/executive-order-13224/

Согласно этому Административному приказу, к списку террористических организаций относятся следующие:

Аль-Каида;

ИГИЛ;

Российское имперское движение;

другие десятки организаций...

Полный список организаций можно прочитать здесь: https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/

В связи с тем, что американские органы власти действуют в разнобой, можно сделать гипотезу о том, что в американском политикуме происходит политическая игра.

Например, имея информацию о подготовке законопроекта конгрессменов и конгрессвумен, администрация Белого Дома осуществила свою инициативу, предложив добавить группу Вагнера в список с Якудзой и наркокартелями. Очевидно, что квази-религиозная организация с одним пророкоподобным лидером, занимающаяся исключительно убийствами людей за деньги, не имеет ничего общего ни с наркокартелем, ни с Якудзой.

Администрация Белого дома уже неоднократно публично и непублично выражала свою позицию о том, что не желает и не собирается коммуникировать о России в контексте террористической деятельности.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано во внесении России в список государств-спонсоров терроризма. Соответственно, внесение группы «Вагнера» в список террористических организаций и очевидные факты того, что министерство обороны России спонсирует группу «Вагнера» - автоматически перечеркивают все потуги Белого дома не дискутировать о терроризме в контексте действий ядерного государства россии.

Мы низко кланяемся и от всего сердца благодарим смелых конгрессменов и конгрессвумен, которые продолжают отстаивать демократию, справедливость и свободу.

Спасибо за разработку и обнародование законопроекта.