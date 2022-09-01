Приватизация в россии продолжается

10:08 18 августа Киев, Украина

Одной из “целей” озвученной Путиным перед началом войны, являлась – “защита жителей Донбасса”. По всей видимости, он решил отказаться от идеи помогать собственному народу и попробовать “помочь” хотя бы двум миллионам граждан живущим на территории другого государства. Глядя на то, как в Кремле относятся к россиянам, возникает ощущение острой необходимости защитить тех, кто пришел “освобождать” Украину. Естественно, это скорее ирония и оккупанты останутся оккупантами до тех пор, пока не уйдут с территории Украины. Тем не менее, чиновники в России буквально разворовывают государственную землю, которая принадлежит народу и, очевидно, с этими целями Путин вторгся в соседнее государство.

Известно, что с началом 90-х в России началась массовая приватизация госимущества. Все делилось между правящими элитами, бандитами, силовиками. Казалось, что после 2000 года все объекты недвижимости, предприятия, заводы были “приватизированы”. Однако, как оказалось это не так.

Любой объект, который приглянулся чиновникам, без труда переходит в их собственность. Тоже касается и малого бизнеса. Так произошло и с санаторием «Русь» в Сочи. Ранее он назывался санаторием имени В.И.Ленина и был в ведении ЦК КПСС. После 1991 года его объявили собственностью России. С 20 января, по указу президента РФ, на базе санатория создали открытое акционерное общество, которое с 1999 года перешло в собственность нефтяной компании «ЮКОС». Однако, через два года, компания подверглась судебным атакам по причине, якобы, незаконной приватизации. СМИ тогда писали, что санаторий приглянулся лично Людмиле Путиной. С тех пор он перешел в Ведомство управления делами президента.

На территории санатория расположено 8 частных домов – вилл. Они были распределены поровну между государством и частной фирмой, которая их построила – «Торговый дом ДТД». Несмотря на то, что «Русь» стала принадлежать государству, 4 виллы на ее территории находились под контролем частной фирмы. Внутренние перипетии не касались отдыхающих, среди которых были как известные люди, так и обычные граждане РФ.

Стоит отметить, что «ДТД» принадлежала бывшему сотруднику КГБ Сергею Кузю, другу и соратнику Сергея Собянина. Сразу после того, как фирма завершила постройку домов, они перешли под контроль компании «Вилла Бриз», которой владел все тот же Кузь. «Вилла Бриз» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге по одному и тому же адресу с компаниями «Газпрома». На фирму Кузя до сих пор зарегистрирована одна из вилл под номером 3 на территории «Руси». Она называется «Сергей», очевидно, чтобы всем было понятно, что ее владельцем является Собянин.

Несмотря на то, что в Росреестре за «Виллой Бич» числиться вилла нынешнего мэра Москвы, эта фирма официально перестала существовать еще в 2019 году. На самом деле, весь бизнес Кузя перешел к подрядчику «Газпрома» - «Балт-Клин-Комплект». Сама же фирма «Вилла Бич» была переименована в ООО «Южный берег», имевшая юрадресс на оффшорных сейшельских островах. На нее записана вилла под номером 8.

Виллой под номером 4 владеет фирма главы «Газпрома» Алексея Миллера – «Владение В». Еще две виллы были отданы топ-менеджерам «Газпрома».

Самым же большим по площади строением под номером 2 владеет компания «Платинум». Ее хозяином числится Михаил Шеломов – двоюродный племянник Путина. Эта фирма подчиняется общему аудитору - «Марка», который имеет под своим началом другие компании, вроде тех, на которые записана недвижимость Путина: «Дача Винтера» в Карелии, печально известный дворец в Геленджике, винодельческая «Лазурная Ягода», «Прайм», контролирующая половину резиденции на Валдае и множество других фирм.

Таким образом, правительство РФ, во главе с Путиным лишило свой народ рекреационного объекта. До 2019 года, номера в санатории, а также виллы, мог арендовать любой желающий. Цена соответствовала сервису, однако доступ был свободным. «Русь» стала недосягаемой для простых смертных с 2019 года. Формально, телефон санатория работает, а на сайте можно найти три свободных виллы из восьми. Однако трубку в санатории никто не берет и дома забронировать нельзя, их, по словам администрации «Руси», “забронировали навсегда”.

Суть заключается в том, что санаторий находится в ведомстве государства и его работа оплачивается из госбюджета. Он находится в рекреационной зоне. Приватизация такой земли является незаконной. В тоже время, видно, как сама власть, которая представляет государство, нарушает свои же законы.

Отсюда следует, что Путину уже нечего “приватизировать” на своей земле. Теперь он взялся за Украину, говоря о том, что “киевская хунта оккупировала страну”. Очевидно что, украинская власть просто не пустила на свою территорию российские фирмы и не захотела следовать по курсу “русского мира”, в котором, одним из обязательных требований, является передача Путину народного достояния. Если россиянам все равно, что их землю разворовывает правительство, то украинцам – нет. Путинская “приватизация” в Украине не пройдет даже под дулом автомата.