Пристрастие руководства кремля к наркотикам

Заявления российских политических деятелей и пропагандистов, в том числе, Владимира Путина часто не укладываются в привычную картину здравомыслящего человека. Складывается впечатление, что их психическое состояние нарушено. Что вызвало расстройство не понятно. Сообщения о пропаже крупных партий наркотических веществ, крышевание российскими спецслужбами наркотрафика могут давать частичное объяснение происходящему.

Вышедший на свободу член израильского наркокартеля Шемтов Михтави дал интервью, в котором заявил, что во время транзита крупной партии кокаина еще в 1993 году, груз, проходя через Россию, был утерян. По словам Шемтова, контейнер с консервами, среди которых находилось более 1 тыс. кг наркотика, прибыл в Петербург, после чего его вскрыли бывшие сотрудники КГБ и санитарной службы, где и обнаружили кокаин. Шемтов говорит о том, что он лично участвовал в погрузке контейнера. Кроме запрещенного вещества, в нем действительно находились консервы, около 18 тонн. Шемтов отмечает, что коробки с кокаином находились в середине грузового контейнера, а значит, чтобы до них добраться, необходимо было обыскать каждую коробку и прощупать каждую банку с консервами. Существует видео, в котором, человек, тогда еще глава Управления министерства безопасности Виктор Черкесов, вскрывает контейнер и берет первую попавшуюся коробку, в которой и обнаруживает наркотики. Видео, очевидно, постановочное, ведь прежде чем его записать, контейнер предварительно был вскрыт, а коробки переставили так, чтобы банки с кокаином оказались на первом месте.

Шемтов Михтави – бывший член израильского наркокартеля

Эта история была известна давно. Многие независимые расследователи пытались понять один единственный вопрос – куда делась тонна кокаина? По слова Шемтова, Россия была лишь одним из пунктов на пути груза, который доставлялся из Колумбии в Израиль. Адресантом прибытия в Петербург была указана мэрия, на тот момент подконтрольная Анатолию Собчаку. Ни для кого не секрет, что главным помощником тогдашнего мера Петербург был бывший чекист Владимир Путин, а Виктор Черкесов, который попал в “оперативную съемку” по “разоблачению” партии кокаина, являлся сослуживцем Путина по КГБ.

По официальным данным, задержанный груз с наркотиками, после обнародования о его находке, передали “на медицинские нужды”. В тоже время, международной полиции не удалось найти его следы в России. Это, в свою очередь, сделало невозможным привлечь к ответственности всех преступников, кто участвовал в транзитной цепочке в Европе, в каждом из городов.

Шемтов Михтави лично сопровждал контейнер с наркотиками из Колумбии и Нидерландов. При нем всегда были документы на транспортировку груза. Поэтому, он знал, кто должен был отвечать за контейнер в городах, через которые шел товар. Михтави назвал двух посредников между ним и Собчаком. Один – Владимир Дубияевич Бахшиев, друг бизнесмена из России израильского происхождения Шабтая Калмановича, который отсидел 5,5 лет в тюрьме Израиля по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза. Калманович был лично знаком с Собчаком. Видимо по этой причине, смог заручится поддержкой мэра Петербурга. Другим посредником являлся некий Роман Изиков, человек с вымышленным именем и кадровый сотрудник мэрии.

Михтави утверждает, что Собчак знал о содержимом контейнера. Однако, никому об этом не говорил, по понятным причинам, кроме посредника Бахшиева. То есть, на тот момент, помощник Путин не знал о кокаине, перевозимом из Колумбии. В тоже время, именно его сослуживец Черкесов задерживал и вскрывал контейнер на камеру, после чего, наркотики были “утеряны”. Интересно, что для использования “в медицинских целях”, изъятую партию кокаина отправили в Москву для “переработки”. В 1995 году об этом написали в газете. В статье упомянули, что процесс был согласован с ВОЗ, однако в организации опровергли существование каких либо обращений или договоренностей по этому поводу.

Виктор Черкесов на пресс-конференции с изъятым кокаином

Необходимо также понимать через какой таможенный терминал был доставлен груз с кокаином и кто им владел. Человеком, выкупившим ЗАО «Евродонат терминал», крупнейшим в Петербурге центром растаможивания товаров, был Оскар Донат, израильтянин, проживавший на тот момент в Бельгии. Регистрацией его фирмы занимался Комитет по внешним связям мэрии города, которым в 1991 году руководил Путин. Именно на ЗАО «Евродонат терминал» прибыл контейнер с кокаином. Охраной таможенного терминала Доната занималось частное охранное агентство «Пантер», учредителями которой являлась фирма израильтянина, Главное управление внутренних дел по городу и области Петербурга, а также особый отдел КГБ. То есть, по сути, спецслужба, которая вскоре, формально, перестала существовать по указу Бориса Ельцина (в 1993 году), занималась “крышеванием” ЗАО «Евродонат терминал», и через нее, по крайней мере один раз, осуществлялась контрабанда крупной партии наркотиков.

Как уже упоминалось, со слов Михтави, Анатолий Собчак знал об истинном содержимом контейнера и должен был получить за это “какие-то” деньги. Кроме адреса получателя – санитарная служба мэрии Санкт-Петербурга – заказчиком мясных консервов стали именно городские власти. В то время, это не являлось чем-то неожиданным, так как страна переживала кризис и любая гуманитарная помощь приветствовалась. Об этом также рассказал Михтави. Он с подельниками из колумбийского картеля Кали придумали маскировку по этой причине.

К слову, существует версия, согласно которой Путин помогал отмывать деньги наркокортеля Кали в Петербурге. Совместная германо-российская компания СПАГ скупала недвижимость в северной столице России. Один из независимых расследователей утверждал, что видел документы, в которых Путин числился, как один из учредителей фирмы. Кроме того, Юрий Швец, известные разведчик и бывший сотрудник КГБ, прямо заявил, что основной причиной, по которой был убит Александр Литвиненко, было расследование о причастности Путина к контрабанде наркотиков, а заявления о виновности ФСБ во взрывах домов в России. Кроме того, по словам печально известного Владимира Кумарина, лидера Тамбовской ОПГ (его группировка контролировала морской порт в Петербурге), в то время, в завозе кокаина участвовали высокопоставленные российские чиновники, а в отмывании денег был замешен лично Александр Бастрыкин (глава Следственного комитета РФ).

Владимир Кумарин – глава Тамбовской ОПГ

Все те, кто был причастен к поставке колумбийского кокаина в Россию либо убиты, либо находятся рядом с Путиным. Очевидно, что раскрытие его причастности к наркотикам является для него очень личным делом и недопустимо к огласке. Также становится понятно, что, невзирая на свою должность “мальчика с портфелем Собчака”, Путину не рассказывали о делах мэра Санкт-Петербурга по транзиту контейнера с кокаином. По крайней мере, официально. Однако, после прибытия груза в порт, откуда он должен был отправиться в Амстердам, сослуживец Путина Черкесов, при поддержке своих подчиненных, досконально проверили содержимое груза и решили присвоить его себе. То есть Анатолий Собчак, как и все чиновники в России того времени, был продажным влиятельным политиком, который решил заработать на транзите наркотиков. В тоже время Путин уже тогда показал свое истинное лицо банального рэкетира, который готов кинуть своего начальника, предоставившего ему возможность получить власть. Примечателен и тот факт, что о дополнительных 60 кг кокаина, о которых говорил Михтави, как о личном подарке для него и его подельников от картеля Кали, официально сообщено не было. Прессе рассказали о 1032 кг наркотика обнаруженного в банках из-под тушенки. Не исключено, что эти 60 кг до сих пор употребляют приближенные президента, чтобы создавать нарративы для пропагандистских передач.

Практикуя методы ведения внешней политики по принципу 90-х, Путин получает то, чего заслуживает. Никто не хочет вести дел с контрабандистом, рэкетиром и преступником, ведь о его причастии в этом и других незаконных делах, как ни странно, все знают, но разбираться в них, чтобы официально доказать вину хозяина Кремля, боятся. По этому, все попытки Путина присоединится к НАТО, сотрудничать с ЕС привели к нынешней ситуации.