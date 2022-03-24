Пригожин – начало и продолжение преступной карьеры

Евгений Пригожин, по данным базы «СПАР-Интерфакс» - директор и бенефициар ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», директор ООО «Конкорд кейтеринг» и управляющий группой компаний «Конкорд». Деятельность компании «Конкорд» связана с организацией питания в школах и военных частях, выполнением других госконтрактов. Также эта компания занимается строительством.

Широкую известность Пригожин получил как «повар Путина» благодаря его фирме, которая организовывает официальные приемы и питание первых лиц России. Пригожин иногда лично, в виде официанта, подает блюда на мероприятиях президента России.

Кроме этого, олигарха обвиняют в создании, управлении и покровительстве печально известных наемников из группы «ЧВК Вагнера», которых также называют частной армией Путина.

Недавно, Пригожин подал в суд на издательство «Эхо Москвы», 10 июня 2021 года, из-за обвинений в его адрес по поводу причастности к ЧВК, а также на независимое издательство «Медуза», по факту обвинения его в, якобы, склонению несовершенолетних к занятию проституцией. Это дало возможность ознакомиться с материалами его первого судебного дела и понять, что приближенный к Путину человек - обычный преступник.

В 1981 году, Евгения Пригожина осудили сразу по 7 статьям:

- по ст. 144 ч. 2 УК РСФСР - кража, совершенная повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, а равно причинившая значительный ущерб потерпевшему. Сроком на 5 лет;

- по ст. 15 и 144 ч. 2 УК РСФСР - ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление и кража, совершенная повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, а равно причинившая значительный ущерб потерпевшему. Сроком на 4 года;

- по ст. 147 ч. 3 УК РСФСР - мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой, или особо опасным рецидивистом. Сроком на 7 лет;

- по ст. 210 УК РСФСР - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми, а равно использование несовершеннолетних для целей паразитического существования. Сроком на 4 года. Именно из-за этой статьи, Пригожин подал в суд на независимое СМИ;

- по ст. 146 ч. 2 п. п. «а», «б» УК РСФСР - нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия (разбой), совершенное а) по предварительному сговору группой лиц; б) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;

- ст. 41 УК РСФСР – за не отбытое наказание - 2,5 года условно, его приговорили к дополнительному 1 году заключения.

По совокупности преступлений, Пригожин получил 13 лет лишения свободы в трудовом лагере усиленного режима.

Выдержка из дела от 6 октября 1981 года народного суда, Ждановского района. В нем Евгения Пригожина приговорили к 13 годам лишения свободы.

Хоть будущий “повар Путина” не склонял несовершеннолетних к проституции, он все же повлекал несовершенолетних в преступную деятельность. По материалам следствия, Копаев, который являлся сообщником Пригожина, на момент совершения преступлений был несовершеннолетним. Об этом также есть информация в материалах дела:

Отклоненное судом ходатайство адвоката Пригожина по статье о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность по факту дачи обратных показаний несовершеннолетнего Копаева.

Также известно по материалам судебного дела, что Пригожин действовал не один, а в сговоре минимум с четырьмя сообщниками. Вот эпизоды совершенные преступной группой вместе с будущим олигархом:

Эпизод с вооруженным нападением и с участием несовершеннолетнего Копаева

Эпизод совершенный по предварительному сговору с Бушманом, кража со взломом

Эпизод с неудавшейся кражей Пригожина, которую впоследствии удалось реализовать вместе с подельниками

Еще два эпизода краж квартир со взломом по предварительному сговору

Эпизод по статье мошенничество в сговоре

А вот еще одна выдержка из материалов дела, которая подтверждает, что Пригожин и его подельники вовлекали несовершенолетнего Копаева в преступную деятельность:

Несмотря на опровержения статьи о вовлечении Евгением Пригожиным несовершенолетних в занятие проституцией, уже в 18 лет (именно в этом возрасте он был осужден впервые), будущий бизнесмен являлся закоренелым рецидивистом. Кражи и разбойные нападения стали образование для соратника Путина, который превратился в спонсора и создателя наемнической группировки Вагнера.

Именно наемники Вагнера участвовали в анексии полуострова Крым, в боевых действиях на Донбасе, в вооруженных конфликтах Ливии и Сирии, а также в Центральной Африке.

Вторая часть расследования будет касаться своеобразной пропаганды ЧВК Вагнера при помощи СМИ. Стоит отметить, что по поводу обвинения бизнесмена к причастности к вагнеровцам он также подал в суд на московское СМИ.

19 мая, состоялась премьера фильма «Турист». Сам фильм это некая пропаганда ЧВК и их "успехов", которые косвенно принадлежат самому Пригожину, как непосредственному куратору. Это подтверждает и сам иск "хозяига" ЧВК на издание «Эхо Москвы», которое утверждало что он владелец ЧВК Вагнера и его спонсорство фильма «Турист».

Действия киноленты разворачиваются в Центральной африканской республике, где главный герой с позывным «Турист» прибывает в качестве инструктора из России, для тренировки воинов армии ЦАР. Жанр фильма – боевик. Впервые фильм был показан еще 14 мая в Африке. 19 мая его показали по НТВ, однако в ночное время. Картина показывает как «Турист» предстает в образе русского героя, который борется в ЦАР за справедливость.

Иск Пригожина на СМИ, которое утверждало, что он владелец ЧВК Вагнера и его спонсорство фильма «Турист», мягко говоря, противоречат друг другу.

В специальном интервью для независимого изданий, трое бывших сотрудников ЧВК Вагнера (просили не называть их имен по понятным причинам), рассказали некоторые подробности со съемок фильма.

“Там на 15-й секунде трейлера как будто сам Дмитрий Валерьевич Уткин промелькнул! Очень похож актер - даже дикция. Ну, слишком уж похож.”, - прокомментировал трейлер фильма «Турист» один из вагнеровцев, который лично знаком с Уткиным. И действительно, если присмотреться – сходство просто поражает:

Сравнение актера Глеба Темнова из фильма «Турист» (слева) с командиром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным (справа)

“Они ж для массовки использовали чевэкашников реальных - у меня там два знакомых засветились. В трейлере видно одного из них: он там с пулемета стреляет из багажника джихад-мобиля. А второй мне сам позвонил и попросил, чтобы я его в кино смотрел”, - поделился другой бывший сотрудник структуры Пригожина, который знал бойцов из ЧВК снимавшихся в фильме.

Один из действующих вагнеровцев, которого использовали в фильме в качестве массовки

“Все знакомое до боли! Просто из парка нашего брали и использовали на съемках. Техника изготавливалась в Сирии на базе у нас, а в Африку ее потом уже перебрасывали. В трейлере, например, «Урал» пересекает дорогу - и видно прямо, что его переделывали наши специалисты. Там на кузов нашивались металлические листы, а в них проделывались вроде как бойницы - это сильно отличается от заводской версии”, - рассказывает о военной технике в фильме уже третий ветеран из отряда ЧВК, участвовавший в сирийской кампании.

“Снимали там вообще в условиях, приближенных к боевым. Все играют самих себя! Даже фасашники (представители Вооруженных сил Центрально-Африканской Республики, Forces Armées Centrafricaines, сокращенно FACA ) натуральные снялись ну, армия”, - продолжает ветеран ЧВК Вагнера. Примечательно, что режиссер фильма Андрей Батов утверждал, что воинов армии ЦАР сыграли гражданские.

Участие настоящих вагнеровцев, использование их техники, финансирование Пригожиным фильма говорит о попытке "отбелить" репутацию наемников принимающих участие в боевых действиях в Африке. Однако обвинения в адрес наемников и российских “инструкторов” в насилии и грабежах среди местного населения, неоднократно фиксируемые миссией ООН и французскими журналистами, не смогут быть оправданы показанным пропагандистским фильмом.

Как бы то ни было, оправдание военных преступлений совершенных россиянами не главная задача фильма. Как сообщает один из приближенных к проекту «Турист», фильм планировали снять еще в конце 2018 года. Это связано с убийством 3-х журналистов в ЦАР, которые приехали снимать расследование о группе ЧВК Вагнера в Африке. Тогда, независимые журналисты выяснили, что причастными к убийству их коллег являются никто иные как сотрудники пригоженской ЧВК. Случай приобрел общественный резонанс еще и благодаря вопросу журналиста Ильи Азара на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, заставив президента РФ оправдываться и лукавить перед журналистом.

Впрочем, этот фильм, по задумке, должен был оправдать и другие выходки вагнеровцев, в том числе и в Сирии, где они зверски убили военнопленного.

Тем не менее, как бы не старался Евгений Пригожин “отбелить” репутацию своих наемников в фильме, у него это также “хорошо” получилось, как и скрыть свое прошлое. “Личный повар Путина” с юношеских лет был преступником – преступником и остался. Сделавший карьеру в 90-ых, Пригожин, прямо намекает, что с ним шутки плохи. Его не сильно волнует репутация среди мирного населения и современных “иноагентов”, которые получили свой статус в связи с новыми законами РФ. Главное для таких людей, чтобы “главарь” банды был ими доволен, чтобы они шли на “дело” без страха и сожалений. А нынешний “главарь”, по всей видимости, остается доволен, если ЧВК Вагнера по-прежнему остается "не признанной" Кремлем группировкой, о которой слышно в разных точках мира, где проявляются интересы России и лично Путина.