Пригожин – начало и продолжение преступной карьеры

22:24 25 июня Киев, Украина

Евгений Пригожин, по данным базы «СПАР-Интерфакс» - директор и бенефициар ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», директор ООО «Конкорд кейтеринг» и управляющий группой компаний «Конкорд». Деятельность компании «Конкорд» связана с организацией питания в школах и военных частях, выполнением других госконтрактов. Также эта компания занимается строительством.

Широкую известность Пригожин получил как «повар Путина» благодаря его фирме, которая организовывает официальные приемы и питание первых лиц России. Пригожин иногда лично, в виде официанта, подает блюда на мероприятиях президента России.

Кроме этого, олигарха обвиняют в создании, управлении и покровительстве печально известных наемников из группы «ЧВК Вагнера», которых также называют частной армией Путина.

Недавно, Пригожин подал в суд на издательство «Эхо Москвы», 10 июня 2021 года, из-за обвинений в его адрес по поводу причастности к ЧВК, а также на независимое издательство «Медуза», по факту обвинения его в, якобы, склонению несовершенолетних к занятию проституцией. Это дало возможность ознакомиться с материалами его первого судебного дела и понять, что приближенный к Путину человек - обычный преступник.

В 1981 году, Евгения Пригожина осудили сразу по 7 статьям:

 - по ст. 144 ч. 2 УК РСФСР - кража, совершенная повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, а равно причинившая значительный ущерб потерпевшему. Сроком на 5 лет;

 - по ст. 15 и 144 ч. 2 УК РСФСР - ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление и кража, совершенная повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, а равно причинившая значительный ущерб потерпевшему. Сроком на 4 года;

 - по ст. 147 ч. 3 УК РСФСР - мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой, или особо опасным рецидивистом. Сроком на 7 лет;

 - по ст. 210 УК РСФСР - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми, а равно использование несовершеннолетних для целей паразитического существования. Сроком на 4 года. Именно из-за этой статьи, Пригожин подал в суд на независимое СМИ;

 - по ст. 146 ч. 2 п. п. «а», «б» УК РСФСР - нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия (разбой), совершенное а) по предварительному сговору группой лиц; б) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;

 - ст. 41 УК РСФСР – за не отбытое наказание - 2,5 года условно, его приговорили к дополнительному 1 году заключения.

По совокупности преступлений, Пригожин получил 13 лет лишения свободы в трудовом лагере усиленного режима.

Выдержка из дела от 6 октября 1981 года народного суда, Ждановского района. В нем Евгения Пригожина приговорили к 13 годам лишения свободы.

Выдержка из дела от 6 октября 1981 года народного суда, Ждановского района. В нем Евгения Пригожина приговорили к 13 годам лишения свободы.

Хоть будущий “повар Путина” не склонял несовершеннолетних к проституции, он все же повлекал несовершенолетних в преступную деятельность. По материалам следствия, Копаев, который являлся сообщником Пригожина, на момент совершения преступлений был несовершеннолетним. Об этом также есть информация в материалах дела:

Отклоненное судом ходатайство адвоката Пригожина по статье о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность по факту дачи обратных показаний несовершеннолетнего Копаева.

Отклоненное судом ходатайство адвоката Пригожина по статье о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность по факту дачи обратных показаний несовершеннолетнего Копаева.

Также известно по материалам судебного дела, что Пригожин действовал не один, а в сговоре минимум с четырьмя сообщниками. Вот эпизоды совершенные преступной группой вместе с будущим олигархом:

Эпизод с вооруженным нападением и с участием несовершеннолетнего Копаева

Эпизод с вооруженным нападением и с участием несовершеннолетнего Копаева

Эпизод совершенный по предварительному сговору с Бушманом, кража со взломом

Эпизод совершенный по предварительному сговору с Бушманом, кража со взломом

Эпизод с неудавшейся кражей Пригожина, которую впоследствии удалось реализовать вместе с подельниками

Эпизод с неудавшейся кражей Пригожина, которую впоследствии удалось реализовать вместе с подельниками

Еще два эпизода краж квартир со взломом по предварительному сговору

Еще два эпизода краж квартир со взломом по предварительному сговору

Еще два эпизода краж квартир со взломом по предварительному сговору

Эпизод по статье мошенничество в сговоре

Эпизод по статье мошенничество в сговоре

А вот еще одна выдержка из материалов дела, которая подтверждает, что Пригожин и его подельники вовлекали несовершенолетнего Копаева в преступную деятельность:

Несмотря на опровержения  статьи о вовлечении Евгением Пригожиным несовершенолетних в занятие проституцией, уже в 18 лет (именно в этом возрасте он был осужден впервые), будущий бизнесмен являлся закоренелым рецидивистом. Кражи и разбойные нападения стали образование для соратника Путина, который превратился в спонсора и создателя наемнической группировки Вагнера.

Именно наемники Вагнера участвовали в анексии полуострова Крым, в боевых действиях на Донбасе, в вооруженных конфликтах Ливии и Сирии, а также в Центральной Африке.

Вторая часть расследования будет касаться своеобразной пропаганды ЧВК Вагнера при помощи СМИ. Стоит отметить, что по поводу обвинения бизнесмена к причастности к вагнеровцам он также подал в суд на московское СМИ.

19 мая, состоялась премьера фильма «Турист». Сам фильм это некая пропаганда ЧВК и их "успехов", которые косвенно принадлежат самому Пригожину, как непосредственному куратору. Это подтверждает и сам иск "хозяига" ЧВК на  издание «Эхо Москвы», которое утверждало что он владелец ЧВК Вагнера и его спонсорство фильма «Турист».

Действия киноленты разворачиваются в Центральной африканской республике, где главный герой с позывным «Турист» прибывает в качестве инструктора из России, для тренировки воинов армии ЦАР. Жанр фильма – боевик. Впервые фильм был показан еще 14 мая в Африке. 19 мая его показали по НТВ, однако в ночное время. Картина показывает как «Турист» предстает в образе русского героя, который борется в ЦАР за справедливость.

Иск Пригожина на СМИ, которое утверждало, что он владелец ЧВК Вагнера и его спонсорство фильма «Турист», мягко говоря, противоречат друг другу.

В специальном интервью для независимого изданий, трое бывших сотрудников ЧВК Вагнера (просили не называть их имен по понятным причинам), рассказали некоторые подробности со съемок фильма.

“Там на 15-й секунде трейлера как будто сам Дмитрий Валерьевич Уткин промелькнул! Очень похож актер - даже дикция. Ну, слишком уж похож.”, - прокомментировал трейлер фильма «Турист» один из вагнеровцев, который лично знаком с Уткиным. И действительно, если присмотреться – сходство просто поражает:

Сравнение актера Глеба Темнова из фильма «Турист» (слева) с командиром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным (справа)Сравнение актера Глеба Темнова из фильма «Турист» (слева) с командиром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным (справа)

Сравнение актера Глеба Темнова из фильма «Турист» (слева) с командиром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным (справа)

“Они ж для массовки использовали чевэкашников реальных - у меня там два знакомых засветились. В трейлере видно одного из них: он там с пулемета стреляет из багажника джихад-мобиля. А второй мне сам позвонил и попросил, чтобы я его в кино смотрел”, - поделился другой бывший сотрудник структуры Пригожина, который знал бойцов из ЧВК снимавшихся в фильме.

Один из действующих вагнеровцев, которого использовали в фильме в качестве массовки

Один из действующих вагнеровцев, которого использовали в фильме в качестве массовки

“Все знакомое до боли! Просто из парка нашего брали и использовали на съемках. Техника изготавливалась в Сирии на базе у нас, а в Африку ее потом уже перебрасывали. В трейлере, например, «Урал» пересекает дорогу - и видно прямо, что его переделывали наши специалисты. Там на кузов нашивались металлические листы, а в них проделывались вроде как бойницы - это сильно отличается от заводской версии”, - рассказывает о военной технике в фильме уже третий ветеран из отряда ЧВК, участвовавший в сирийской кампании.

“Снимали там вообще в условиях, приближенных к боевым. Все играют самих себя! Даже фасашники (представители Вооруженных сил Центрально-Африканской Республики, Forces Armées Centrafricaines, сокращенно FACA ) натуральные снялись ну, армия”, - продолжает ветеран ЧВК Вагнера. Примечательно, что режиссер фильма Андрей Батов утверждал, что воинов армии ЦАР сыграли гражданские.

Участие настоящих вагнеровцев, использование их техники, финансирование Пригожиным фильма говорит о попытке "отбелить" репутацию наемников принимающих участие в боевых действиях в Африке. Однако обвинения в адрес наемников и российских “инструкторов” в насилии и грабежах среди местного населения, неоднократно фиксируемые миссией ООН и французскими журналистами, не смогут быть оправданы показанным пропагандистским фильмом.

Как бы то ни было, оправдание военных преступлений совершенных россиянами не главная задача фильма. Как сообщает один из приближенных к проекту «Турист», фильм планировали снять еще в конце 2018 года. Это связано с убийством 3-х журналистов в ЦАР, которые приехали снимать расследование о группе ЧВК Вагнера в Африке. Тогда, независимые журналисты выяснили, что причастными к убийству их коллег являются никто иные как сотрудники пригоженской ЧВК. Случай приобрел общественный резонанс еще и благодаря вопросу журналиста Ильи Азара на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, заставив президента РФ оправдываться и лукавить перед журналистом.

Впрочем, этот фильм, по задумке, должен был оправдать и другие выходки вагнеровцев, в том числе и в Сирии, где они зверски убили военнопленного.

Тем не менее, как бы не старался Евгений Пригожин “отбелить” репутацию своих наемников в фильме, у него это также “хорошо” получилось, как и скрыть свое прошлое. “Личный повар Путина” с юношеских лет был преступником – преступником и остался. Сделавший карьеру в 90-ых, Пригожин, прямо намекает, что с ним шутки плохи. Его не сильно волнует репутация среди мирного населения и современных “иноагентов”, которые получили свой статус в связи с новыми законами РФ. Главное для таких людей, чтобы “главарь” банды был ими доволен, чтобы они шли на “дело” без страха и сожалений. А нынешний “главарь”, по всей видимости, остается доволен, если ЧВК Вагнера по-прежнему остается "не признанной" Кремлем группировкой, о которой слышно в разных точках мира, где проявляются интересы России и лично Путина.   