Приемы коммуникаций из 90-х

Уже давно известно, что Владимир Путин начал свою политическую карьеру после распада СССР не путем честной политической борьбы. Его методы, а также методы и речи его ближайшего окружения, ярко отображают прошлое всей политической элиты России, которая использует бандитский сленг, шантаж и рэкет.

Для человека, который следит за политическими событиями в мире, приведенные ниже факты не станут новостью. Однако связь с переговорами РФ, которые проходили незадолго до таких событий приводит к неутешительным выводам. В мире до сих пор есть страна с большим влиянием, которая не терпит отказов и обязательно прибегает к возмездию за отказ, как это происходило на постсоветском пространстве, когда предприниматели не хотели платить бандитам за “крышу”.

Одним из таких примеров стало требование Путина отдать право собственности Александровским подворьем в Иерусалиме России. Этот объект представляет собой археологический и архитектурный комплекс на виа-Долороза в Старом Иерусалиме, в непосредственной близости от храма Гроба Господня. Вероятно, в дальнейшем, Кремль мог устроить там что-то вроде места для “российского православного паломничества” или запрос был лично от патриарха Кирилла, который в дальнейшем превратил бы это место в новый источник прибыли. Так или иначе, запрос Путин делал еще в 2019 году, когда была задержана гражданка Израиля Наама Иссахар в Московском аэропорту. Она была осуждена в России на 7,5 лет, за якобы контрабанду наркотиков (9,5 грамм гашиша). Возник большой резонанс и граждане Израиля и США требовали выпустить Иссахар из тюрьмы. Тогда, основным требованием России был обмен – израильтянку на Алексея Буркова, российского хакера, обвиняемого в киберпреступлении против США и ожидающего экстрадиции в Америку. Такой обмен не удался, и Бурков был передан США. Альтернативой стало требование Путина передать Александровское подворье во владение России в качестве уплаты за “помилование” Иссахар. Сделка прошла успешно и сам президент Израиля Реувен Ривлин ее одобрил. Тем не менее, спустя 3 года, Александровское подворье так и не перешло во владение РФ. Дело в том, что «Императорское православное палестинское общество» подало иск в суды Израиля и США о невозможности передаче 3-му лицу права собственности на Александровское подворье, так как еще в 1991 году, суды постановили, что оно принадлежит именно этому обществу. Путин вновь потребовал передать ему Александровское подворье 18 апреля 2022 года, однако получил отказ в виду вышеперечисленных обстоятельств. Уже 22 апреля, на Храмовой горе вспыхнули столкновения между палестинцами и израильтянами. Эти противостояния происходят достаточно регулярно и стихают быстро, однако на этот раз оно отличалось крайней нелогичностью и жестокостью. Палестинцы начали забрасывать камнями Стену плача, что является главной святыней для иудеев. Примечательно и то, что столкновения начались еще 15 апреля и уже шли на спад, но вспыхнули с новой силой из-за нетипичного поведения палестинцев. Кроме того, начало первых столкновений, произошло вскоре, после поддержки Израилем исключения России из Совета по правам человека в ООН. Такие события можно было бы назвать совпадением, однако зная прошлое президента РФ Путина – вериться с трудом.

Другой такой “случайностью” стали атаки хуситов на НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) в королевстве Саудовской Аравии. Незадолго до того, как мир начал отказываться от российской нефти, страны ЕС, США, Канада и даже Китай, заявили о том, что объемы черного золота из России можно будет заменить, заключив сделку с Эр-Риядом (столица королевства). Король Салман Аль-Сауд с удовольствие пошел на такую сделку. В итоге, цены на нефть из Саудовской Аравии несколько выросли, однако не повлияли на решение Запада, так как сделка с королевством была необходимой. После того, как страны ЕС начали приближаться к введению 6-го пакета санкций против РФ и, соответственно, нефтяному эмбарго, 20-го, а затем 25 марта, были произведены атаки на НПЗ в Саудовской Аравии с помощью БПЛА. Ответственность за атаки взяли на себя хуситы из движения «Ансаралла». Хуситы представляют из себя военизированное движения шиитов-зейдитов, действующих на территории Йемена, где не раз выступали в качестве радикальной силы по свержению правительства. Они не являются террористами, однако спонсируются Ираном, в качестве, так называемых, квази-сил, для совершения террористических атак от своего имени, но в целях высшего руководства Ирана или Йемена. Эксперты начали говорить о переходе стран с российских нефтяных брендов на арабские в начале 2022 года. После того, как 22 февраля Путин объявил о “независимости” самопровозглашенных украинских республик, у мировых лидеров не осталось сомнений, что дальнейшее сотрудничество с российским нефтяным рынком обречено на провал. В тоже время, глава Кремля также предвидел ход западных партнеров и пригласил к себе в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси 19 января, для “обсуждения ядерной программы”. Уже 24 февраля, в день полномасштабного нападения на Украину, Путин связался с Раиси по телефону для “информирования ситуации вокруг Украины”. Что именно хотел глава Кремля “обсудить” с президентом Ирана по ядерной программе, если этим вопросом занимается США, не понятно. Однако тот факт, что Иран снабжает хуситов оружием и использует их, как уже выше говорилось, в атаках на соседние страны, подталкивает к выводу о взаимодействии Москвы и Тегерана по предотвращению нефтяных поставок из Саудовской Аравии в страны Запада. К слову, король Эр-Рияда заявил, что не будет нести ответственности за срыв поставок нефти по уже заключенным контрактам из-за атаки хуситов. Не исключено, что затягивание введения 6-го пакета санкций ЕС также связано с неопределенной до конца ситуацией поставок черного золота из Саудовской Аравии.

Эти случаи на Средней Востоке являются самыми “свежими” демонстрациями того, как действует Путин, если получает отказ, или видит, что мир действует не в соответствии с его планами. Он не привык договариваться и мстит всякий раз, когда не получает своего, точно также, как это делали его братья-бандиты в 90-х.

Точно также, глава Кремля поступил с Украиной. Плотно засевший нарратив пропагандистов “Путин вас предупреждал” является ярким примером того, как “президент” России привык вести дела. Недавнее расследование о вероятной причине начала войны в 2014 году на Донбассе, раскрывает истинное желание Путина “уничтожить нацизм” в Украине. Когда дочерняя компания «Газпрома» «ТНК» проиграла тендер на разработку Юзовской площади в 2012 году, с приблизительными объемами газа 3-4 трлн кубометров, Кремль начал разрабатывать альтернативный вариант получения контроля над этим месторождением. Ведь оно находится как раз на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Крым, как “военная база”, также являлся вторичным. Очевидно, что в первую очередь, Путин намеревался получить контроль над всем черноморским побережьем, чтобы начать добычу газа на дне Черного моря, объемы которого, по минимальным оценкам, могут достигать 9 трлн кубометров. Не стоит забывать и о нефти, добыча которой уже велась Украиной в акватории Черного моря.

Не секрет, что Россия занимает лидирующее место в мире по поставке сырьевых ресурсов. С таким количеством запасов, в первую очередь, нефти и газа, какие бы ужасы не творила эта страна со своим руководством, рано или поздно с ней пришлось бы договариваться. Однако, с учетом того, что основным импортером углеводородов остается Запад, который, в свою очередь, постепенно переходит на экологически-чистые источники энергии, сокращает потребление газа и нефти, а также находит альтернативных России поставщиков, в недалеком будущем, какими бы не были объемы энергоресурсов в РФ, они перестанут являться основной статьей прибыли для страны. Видимо, это подталкивает Кремль к необходимости получения еще одного статуса – “лидера-экспортера продовольствия”. В тоже время, большинство территории страны не пригодно к выращиванию необходимого количества сельхозпродукции сопоставимого в процентном соотношении с поставками углеводородов. В тоже время, владея территорией левобережной Украины, Россия могла бы изменить ситуацию.

Все чаще начали появляться свидетельства того, что рашисты скупают зерно у фермером на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей по цене, вдвое ниже, чем реальная. В том случае, если владельцы сельского хозяйства отказываются - под угрозой расстрела запасы зерна просто изымаются. Таким образом, оккупанты уже вывезли более 40 тонн зерна через Крым в Россию. Также, стало известно, что из оккупированного Крыма был отправлено в египетскую Александрию сухогруз «Матрос Позынич», на борт которого загружено 27 тысяч тонн зерна. Мало того, что поставка происходит в обход санкций Запада, на борту этого сухогруза – зерно, украденное именно на временно оккупированных районах юга Украины. Более того, такая процедура была утверждена в РФ на законодательном уровне. На сайте законодательного собрания Красноярского края была опубликована новость под заголовком “Пополнить фонд сельскохозяйственной продукции планируется за счет поставок из Украины”. Сейчас она удалена, но доступна в кэше Google. На Западе отметили, что своими действиями, Россия провоцирует не только новый голодомор в Украине, но создает все условия для мирового голода.

Там, где оккупанты не могут изъять зерно, то есть на подконтрольной Украине территории, запасы продовольствия стараются уничтожить. Так, 1 мая, был нанесен удар в Синельниковский район, Днепропетровской области по зерноскладу. В результате были разрушены два склада, один из которых был с зерном.

В тоже время, не только Украина в этом плане становится объектом продовольственных атак.

В результате пожара, начавшегося 28 апреля в Промышленном парке «Азерсун» в Сумгаите, Азербайджане, был причинен серьезный материальный урон складам, принадлежащим компании «Sun Food». В ходе пожара, который тушился более 12 часов, сгорели, по различным данным, полугодовые запасы растительного масла, предназначенные для продажи в стране и за рубежом. Ущерб достигает примерно 10-15 млн долларов. Как отмечает издание «Minval», ситуация наводит на предположения о том, что речь может идти о диверсии – “ответе” за поддержку Азербайджаном Украины. Компания «Азерсун» является единственным местным производителем масла в Азербайджане. Совсем недавно правительство высказывало серьезную обеспокоенность тем, что в стране наблюдается снижение производства растительных масел и рост зависимости местного рынка от импорта. За январь-март текущего года в стране произведено на 14,1% меньше такой продукции, чем за аналогичный период прошлого года. То есть страна зависит от импорта. На фоне того, что Индонезия, основной производитель растительного масла в мире, прекратила экспортировать его, что привело к резкому подорожанию продукции, ущерб, нанесенный продуктовой безопасности Азербайджана пожаром очень серьезен. Растительное масло – ключевой ингредиент в производстве продуктовых товаров – начиная от кондитерских и хлеба, кончая пищевыми концентратами и молочной продукцией. Его недостача может повысить цены на все продукты питания в стране.

Такие методы использовали бандиты из 90-х. Владимир Путин не предает традиции преступного мира, которые с учетом админресурса, позволяют ему проводить подобные операции по всему миру. Разговор, в этом случае, сводиться, как всегда, к двум вариантам – “либо вы работаете на меня, либо получаете “кнут” и все равно работаете на меня”. При этом, “взаимным сотрудничеством” торговлю с Россией назвать нельзя. В договорах всегда присутствуют негласные пункты, которые обязывают выполнять подрывную деятельность других государств, как например, в газовых контрактах с Венгрией, Германией или Молдовой, где страны получали льготы на газ, в обмен на признание вакцины «Спутник V», давление на Украину по выполнению «Минских договоренностей» или отказ от проевропейской интеграции соответственно.

И если раньше, мировые лидеры шли на уступки Путина, одновременно пытаясь умиротворить агрессора и получить выгоду от полулегальных сделок, то после начала полномасштабной войны в Украине Запад пришел к выводу, что его стратегия была не эффективна, и принял решение покончить с преступным террористическим режимом в Кремле раз и навсегда. Ведь именно по тому, что Путин вел свои дела в стиле бандитов из 90-х, однако в масштабах ядерного государства, цивилизованный мир не захотел принять Россию ни в НАТО, ни в ЕС. Именно поэтом, Украина должна выиграть эту войну, чтобы положить конец кровавой диктатуре в Кремле и дать начало обновлению всех западных институтов мировой безопасности. В противном случае, Запад будет вынужден постепенно принимать правила ведения торговли в стиле Путина, либо начинать Третью мировую войну, после которой, мир может вернуться в Каменный век.