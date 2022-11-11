“Потерь нет”, но чекисты отправятся на фронт

12:46 11 ноября Киев, Украина

“Мобилизация затронет только тех людей, которые находятся в запасе, ранее проходили срочную службу и на момент призыва не старше 35 лет”. Примерно такие условия озвучивал Путин в своей речи, когда объявлял о начале мобилизации 21 сентября. Но слова диктатора из Кремля, как обычно, оказались лживыми. Повестки вручались и продолжают вручаться поголовно всем подряд, в том числе, людям с инвалидностями, никогда не служившим в армии, заключенным и иностранцам.

Отправка на фронт не обошла даже тех, кто выполняет работу по защите путинского режима внутри страны. Среди сотрудников ФСБ, еще до 21 сентября, поползли слухи о том, что “через Украину пройдут все”. Позже стало известно, что директор российской спецслужбы Бортников издал секретный приказ, согласно которому, все службы и отделы ФСБ должны выделить по 10% личного состава для отправки в Украину. Спецслужба включает в свою структуру 99 отделов и управлений, где трудятся приблизительно 350 тыс. человек, не считая отдельной пограничной службы. При этом в большинстве отделов работают обычные клерки, чьей сферой деятельности является расследование экономических преступлений, научно-исследовательская работа, слежка за внутренними структурами силовиков, снабжение и т.д.

Подразумевается, что сотрудники ФСБ будут отправлены для усиления уже имеющихся группировок, так называемых ВОГов – временных оперативных групп, численностью 10-15 человек. Такие подразделения находятся в Украине с 2014 года. Ранее в их задачу входила вербовка стукачей среди местного населения, регулировка деятельности коллаборантов, вроде Пушилина, Пасечника и других боевиков, а также противодействие работе СБУ. В прошлом, в Украину отправлялись чекисты прошедшие чеченские войны и только из отрядов «Альфа» или «Вымпел», так как они имели реальный опыт ведения боевых действий. Теперь же, из структуры ФСБ забирают людей, работающих в каждом уголке России, которые видели войну лишь по телевизору и держали оружие в руках, в лучше случае, в тире, когда они сдавали нормативы по стрельбе.

После начала полномасштабного вторжения, группы ВОГ были замечены в крупных оккупированных городах. Кроме Луганска и Донецка, они работали и до сих пор продолжают работать в Мелитополе, Мариуполе, Северодонецке и Херсоне. Они занимались “сбором фактов преступлений нацистов и бендеровцев”, а по сути, инсценировками для пропагандистских СМИ.

Теперь, в рядах оккупантов, пополняющихся мобилизованными столь же быстро, сколь и редеющими, все чаще назревает смута и бунты. Причины давно известны – плохое обеспечение, предательство со стороны командования, несвоевременные выплаты, либо полное их отсутствие. Чекисты, особенно те, что в России работали следователями, призваны собирать доказательства и возбуждать сотни уголовных дел по факту “неисполнения приказов командиров”, “дезертирства”, “добровольного перехода на сторону противника”, “умышленного членовредительства” и “оставления военной техники на поле боя”. Человеческого ресурса уже не хватает, чтобы создавать контект для пропагандистов и главной задачей стала попытка поддерживать собственные военные силы в боевой кондиции.

Примечательно, что чекистский “кнут” относится ко всем подразделениям Минобороны РФ, однако не касается пригожинского ЧВК «Вагнера». Говорят, что спонсор наемников, будто бы лично запретил ФСБ приближаться к позициям вагнеровцев. Справедливости ради, чекисты и сами, вероятно, не желают связываться с вооруженными людьми, которых собственными руками ранее могли посадить в тюрьму. А, как известно, ЧВК «Вагнер» сейчас состоит практически на половину из завербованных заключенных. К слову, эта ситуация в очередной раз дает понять, насколько сильной стала позиция Пригожина после 24 февраля. Власть безнаказанно не подчиняться сильнейшей спецслужбе России в будущем сыграет злую шутку с Путиным.

Но не только вагнеровцы не рады чекистам в Украине. Нашумевший случай в Херсоне, произошедший еще летом, показывает, насколько призираема ФСБ внутри России. Тогда, двое солдат-контрактников расстреляли четырех человек из ВОГ №9, якобы, за то, что чекисты “сделали замечание” по поводу пьянства армейцев. Ранее было опубликовано отдельно расследование на эту тему – «ФСБ в Херсоне и разборки российских военных».

Тем не менее, если раньше это были люди, умеющие обращаться с оружием, то теперь, по приказу Бортникова, в Украину прибывают экономисты, ученые, искатели “врагов народа”, медперсонал, состоящий в основном из женщин и прочие. Кто больше приложит руку к их гибели – российские солдаты, либо ВСУ, пока что, остается открытым вопросом. В тоже время, на сегодняшний день точно не известно о количестве потерь среди сотрудников ФСБ. Однако их “коллеги” из военной разведки ГРУ, потеряли, по меньшей мере, 150 человек. В некоторых диверсионно-штурмовых бригадах осталось не более 20% личного состава и 50% рабочей техники.

Это значит, что даже те чекисты, которые будут направлены на, якобы, подавления мятежей среди военных, скорее всего, станут участниками боевых действий на передовой, чья эффективность вряд ли превзойдет мобилизованных гражданских. По словам одного из спецназовцев оккупантов, командиры отправляли отряды на прорывы без должной разведки, в результате чего отряды попадали на засады ВСУ. Обычно, после таких провалов, в пропагандистских источниках информации появлялись некрологи о “героических смертях”, вроде “подорвал себя гранатой вместе с сотнями противников”, “прикрыл собой тела молодых бойцов”, “лег на мину, чтобы защитить остальной отряд”. Но если из таких отрядов никто не возвращался живым, то логично задать вопрос – откуда пропагандисты могут знать, как именно погибали спецназовцы.

Очевидно, что вновь мобилизованные сотрудники ФСБ станут новыми героями пропагандистских некрологов, вне зависимости от занимаемой должности в России. Значимо, что агрессор стал мобилизовать даже чекистов, а ведь эта структура обеспечивает выживание путинского режима и крайне важна для его поддержки, особенно в условиях войны. Кроме спецслужбистов, вскоре на фронте можно будет увидеть полицейских и больше росгвардейцев, которые еще недавно махали дубинками на площадях, разгоняя беззубые митинги студентов. Масштабы потерь и особенно их значимость действительно трудно представить, если Кремль готов идти на уменьшение числа внутренних силовых структур.