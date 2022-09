Постросия: к дискуссии о будущем территорий к востоку от Украины после нашей победы

17:32 12 сентября Киев, Украина

За последние пару месяцев в информационном пространстве прошел ряд масштабных дискуссий о потенциальном будущем России. Все эти обсуждения объединены единственным видением того, с чего это будущее начнется. Таким началом будущего почти все участвующие в дискуссии признают военную победу украинской армии над российским нашествием. Таким образом, различные политические течения в странах Запада, включая и российских оппозиционных Кремлю политических эмигрантов, пришли к консенсусу относительно того, что единственным форматом будущего, устраивающего всех, является наша победа. Однако относительно того, как эта победа будет выглядеть и что произойдет после нее, согласия до сих пор нет. Поэтому я решил собрать в этой публикации озвученные разными сообществами варианты и объяснить, какие преимущества и недостатки они имеют для Украины.



Почему наши вороженьки не погибнут как роса на солнце?



Впервые это мнение встретилось мне в произведении украинского писателя Густава Водички «Родина мечтаемых ангелов». Водичка писал, что украинцы — нация, практикующая дзен самое масштабное из всех знакомых нам европейских народов.



Фраза «сгинут наши враги как роса на солнце» означает, что они погибнут сами собой, без труда с нашей стороны. И когда это произойдет, мы «воцаримся, братия, в своей сторонке». Опять же, это произойдет без наших усилий когда-нибудь в будущем, а не прямо сейчас.



Этот принцип отчетливо и последовательно прослеживается в соцсетевых срачах и баталиях. Очень часто в комментариях под моими постами о России посполите пишут: Зачем нам эта информация? Пусть они там повыдыхают!...».



Опять же — «пусть повыдыхают» сами собой без нашего вмешательства. В украинском информационном пространстве это мнение популярно. Так, например, в книге украинского писателя Валерия Примоста Jopa mira говорится, что России больше нет, потому что она просто исчезла и на ее месте теперь плещется море, от Украины и Беларуси до самого Китая. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начинал свои отдельные речи словами "Imagine there's no Russia", а посол по вопросам санкций Алексей Макеев даже написал слова обновленной песни Джона Ленона в твиттере.



Несмотря на этот контекст, безусловно, важный для украинского фольклора, 140 миллионов жителей России, то есть территорий к востоку от Украины, останутся там, где они сейчас есть. Поэтому нам нужно понять, как сделать так, чтобы они больше не могли нам угрожать.



Частью этого дискурса, ошибочность которого я пытаюсь вам объяснить, есть и позиция «да пусть они там сами построят безопасную для нас демократию, а мы будем помогать советами и моральной поддержкой». Такую же позицию имеет ряд уважаемых европейских мыслителей и экспертов. Например, Роланд Фройденштайн, заместитель директора Центра Мартенса, который существует при поддержке Европейской народной партии, в процессе недавнего обсуждения доклада «Отношения ЕС с будущей демократической Россией: Стратегия», опубликованного Центром европейских исследований имени Вильфрида Мартенса, сказал: «Вне всякого будущего России будут определять сами россияне».



Я категорически не согласен с этой позицией. Во-первых, для того, чтобы определять будущее, крайне необходим субъект определения этого будущего. Человек или группа людей, которые выражают желание и видение предстоящего, того состояния, в котором эти люди хотят оказаться через определенное время, и средств достижения цели.



Таких людей сейчас ни в России, ни за ее пределами нет. Российское общество силой удерживается в прошлом преступным террористическим режимом группы бывших сотрудников КГБ, у которых так же нет никакого другого будущего, кроме как пролонгированное прошлое. То есть попытка воссоздать Советский Союз в пределах пространства, до которого они могут дотянуться своими ресурсами. Примечательно, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян в одном из последних эфиров на телевидении подчеркнула, что «лучшей картиной будущего для россиян является общая картина прошлого».



Отсутствует видение будущего и у российских политиков, имеющих диаметрально противоположные позиции, критикуя Путина за агрессию против Украины. Предельным горизонтом будущих событий, обсуждаемых российскими оппозиционерами в эмиграции, является утрата власти Владимиром Путиным. Что происходит дальше, они сказать не могут…



Во-вторых, даже если бы на территории России или вне ее появился какой-то условный субъект, который сказал бы «Я знаю, куда нужно вести Российскую Федерацию, и какой она должна стать…», это также меня не устраивает. Поскольку я считаю, что после всего случившегося то, как будет выглядеть Россия, должно быть обязательно согласовано с украинцами. Если же украинцы не будут участвовать в этом процессе, то даже после замены Путина и его банды на других людей (например, Алексея Навального и гроз, или Михаила Ходорковского и его поклонников) эти люди столкнутся с жесткими реалиями российского ресентимента.

Это означает, что нет никаких гарантий, что за 10—20 лет нападение России на Украину или любое другое государство, в том числе и атака с помощью ядерного оружия, не повторится. Только в этом случае от этой агрессии будут защищаться наши дети, а не мы с вами. Меня это не устраивает.



Поэтому украинцы не могут пустить события на северных и восточных территориях на самотек. Украинцы должны, по меньшей мере, контролировать происходящие там преобразования. А больше всего — формировать эти преобразования сами.

Практическая деколонизация России



22—24 июля 2022 года в Праге состоялся второй Форум свободных народов России, участники которого обсудили, как проводить реальную работу по деколонизации остатков империи и как актуализировать активные действия российской оппозиции. На Форуме приняли «Декларацию о деколонизации России». В ее начале отмечается, что процесс полной и общей деколонизации России должен основываться на международном праве, включая Всеобщую декларацию прав человека и право наций на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН.



Далее в Декларации констатируется, что Россия сегодня — государство-террорист, возглавляемое военными преступниками. Соответственно, уже сегодня Россия стоит на пороге хаоса и гражданской войны.



Форум в Праге посетили многие украинские эксперты, которые затем детально объясняли его преимущества и недостатки в украинских медиа, в частности политолог Евгений Магда.



На форуме в Праге представили интересную карту Постросии, которая состоит из отдельных субъектов. Рисование карт будущих территорий является крайне неблагодарным делом, поскольку ни одно из будущих образований не будет удовлетворено нарисованными границами. В то же время вопрос деколонизации в целом и деколонизации России в частности, популярен и важен для всего мирового сообщества.



Во-первых, потому что борьба с порабощением народов остается в мейнстриме Западной либерально-демократической повестки дня. К этому сегменту можно отнести, с одной стороны, и события в США по правам чернокожих, и политику Эмманюэля Макрона относительно бывшей французской колонии Руанды, с другой — вопрос усиления присутствия группы Вагнера в Мали и Центральноафриканской республике, и еще много частей современной повестки дня. основанного на концепции свободы и свободном выборе человека.



Во-вторых, потому что неестественное угнетение этнических и национальных идентичностей в Российской Федерации ведет к тому, что невероятные военные преступления против человечности становятся возможными. Лучше всего об этом рассказал украинский дипломат Роман Бессмертный, переживший российскую оккупацию. По его словам, национальная идентичность народов, населяющих Россию, очевидно искусственно подавлена. Например, дагестанцев и чеченцев называют чурками, дагами, чехами и т.д. Поэтому люди, которые называют себя «русскими» или «россиянами» — это люди, которые не понимают свои границы и границы, потому что самоидентификацию у них забрали. Если ты больше не можешь быть бурятом или тувинцем, потому что это право у тебя отнял Кремль, это значит, что ты больше не можешь контролировать свои границы. Если тебе приказали быть русским вместо бурята, то так же тебе могут приказать убивать и насиловать других людей… И ты будешь повиноваться. Поэтому отнятие самоидентификации у населяющих Россию народов делает их «ручными франкенштейнами», которые просто будут выполнять приказы.

Таким образом, деколонизация России несет одновременно несколько положительных контекстов, о чем уже массово пишут и говорят западные эксперты. Деколонизация России — это превращение современной Российской Федерации в определенное содружество государственных субъектов в форме конфедеративного образования, или же в содружество независимых государственных субъектов. В сущности, такая же, как трансформация СССР в Содружество Независимых Государств (СНГ).



Негативными чертами этого сценария является то, что такая конфигурация будет, по сути, требовать нового «Хельсинкского заключительного акта» и пересобрания Организации Объединенных Наций, что несет риск дестабилизации в Средней Азии и на Северном Кавказе.



К тому же США, Великобритания и Западная Европа будут в большинстве своем против такого сценария, поскольку он не предусматривает контроля над ядерным арсеналом России, а также не гарантирует, что это не приведет к усилению Китая или присоединению к нему дальневосточных территорий России.



Иными словами, деколонизацию России невозможно рассматривать в отрыве от ядерного разоружения и системной финансово-организационной поддержки территорий, образованных после распада империи. А это, в свою очередь, ставит под вопрос возможность выплаты контрибуций Россией в пользу Украины. Мы ведь рассчитываем, что Кремль заплатит за все, что он разрушил в Украине. Однако если Кремля уже не будет, то условная Саха (Якутия) или Ингрия (с центром в Санкт-Петербурге) может сказать, что не несет ответственности за преступные действия бешеного мертвого карлика.



Таким образом, вопросы контрибуций и правопреемства также следует рассматривать в контексте деколонизации России. То же касается и поставок энергоносителей и других полезных ископаемых с некогда российских территорий в Украину и в страны Европейского Союза.



С другой стороны, при полной дезинтеграции Российской Федерации на отдельные конфедеративные или независимые субъекты постоянная экзистенциальная угроза нападения со стороны России исчезает для Украины, Финляндии и стран Балтии. Сама же Россия сжимается до территорий реального проживания этнических россиян. Если у бурят, тувинцев, мордвин, ичкерийцев, карелей и других народов будут свои «хозяйства», то им больше не нужно будет думать, как сделать Россию «великим государством» за счет уничтожения кого-то еще… На мой взгляд, это достижение могло бы быть достойным вознаграждением за изнурительную работу нашего поколения, чтобы оставить потомкам мир, потрепанный нашей несуразностью, но безопасный, из-за взращивания ценностей жизни и свободы каждого человека.

Большой оппозиционный импотенциал…



С 31 августа по 2 сентября 2022 года в Вильнюсе (Литва) состоялся Конгресс свободной России. Это также уже второе мероприятие такого рода — первое состоялось в Вильнюсе в мае этого же года. Тогда была представлена инициатива, которую в медиа назвали «паспортом хорошего русского». Гарри Каспаров, Евгений Чичваркин и Дмитрий Гудков предлагали создать процедуру, которая позволила бы, при определенных манипуляциях и декларативных заявлениях, вывести финансы и состояние отдельных россиян из-под санкций западных государств, добиться разблокирования банковских счетов и разрешения на передвижение по миру.



Фактически эпитафию в честь этих инициатив написал российский журналист Илья Азар в своем развернутом репортаже на страницах российской «Новой газеты». Украинские эксперты, которые общались с представителями «Регистровой российской оппозиции», подтверждают общее впечатление, сформированное репортажем Ильи Азара.



В первую очередь, бросается в глаза, что одной из ключевых мотиваций этих людей является личный комфорт, а не изменения внутри России. Усилия, направленные Каспаровым, Чичваркиным и Гудковым на разблокирование банковских счетов россиян за рубежом и создание для западных правительств законных оснований снимать с отдельных граждан России ограничения в обмен на декларирование ими антипутинской позиции, несомненно, важны. Чем больше людей на планете задекларирует, что они против Путина, тем меньше поддержки у него будет. Однако мы прекрасно понимаем, что поддержка Путина зависит не от деклараций, а от того, кто руководит российским телевещанием, объясняющим жителям России, что война — это хорошо, рабство — это свобода, а государственные телеканалы дают всю необходимую информацию для жизни и читать. -что в интернете не нужно.



Таким образом, действия российской оппозиции в экзили, направленные на обустройство быта российских граждан в странах Запада и организацию выезда с территории России еще большего количества российских граждан, никоим образом не приближают прекращение агрессии против Украины.



К сожалению, никаких других инструментов влияния на ситуацию реестровые российские оппозиционеры не предлагают. В том же «репортаже» Ильи Азара на вопрос муниципального депутата из Санкт-Петербурга «что делать тем, кто остается в России?» Чичваркин ответил «собирайтесь и бегите».



Более того, оппозиционеры создали нарратив, что остающиеся в России тем или иным способом способствуют режиму Путина и поддерживают его одним своим присутствием.

Но и такая риторика не является самой большой проблемой наблюдающих украинцев. Дело в том, что самым большим горизонтом будущего официальная российская оппозиция считает победу Украины в войне с Россией. Наиболее радикален Гарри Каспаров, который хочет увидеть украинский флаг над Севастополем, хотя и не готов пока брать на себя ответственность за силовые действия, как это сделал Илья Пономарев в случае с гибелью дочери Александра Дугина. Кстати, именно из-за этой позиции Ильи Пономарева Каспаров и его товарищи вынуждены были отказаться принимать этого российского политика в своем окружении. Однако какую форму может иметь украинская победа над Кремлем и что происходит дальше, реестровые оппозиционеры не говорят.



Не знают они и того, что после украинской победы. Они только верят, что получат власть в России, когда будут валяться ничейной под гусеницами украинских танков. В то же время, они отказываются обсуждать, что произойдет в тот момент, когда они попытаются ее поднять. Это может свидетельствовать либо что они не знают этого, либо что у них уже есть определенные договоренности с разными частями российских элит, потерявших надежду на Путина.



Так или иначе обе опции не устраивают украинцев, заинтересованных в гарантиях, что российский ресентимент от поражения не приведет к новой войне через 10-20 лет.



Оппозиционный российский политик Владимир Милов, которого на днях пригласили присоединиться к дискуссии о будущих отношениях Европейского Союза с Россией, публично отвергает любые гипотезы относительно дезинтеграции Российской Федерации, поскольку, по его мнению, сепаратистские настроения в российских регионах столь маргинальны и незрелы, что имеют статистической погрешности.



В то же время Милов отвергает идею объединения российской оппозиции за границей для создания единой стратегии. Поскольку, по его словам, в случае избрания такого пути дискуссия внутри российской оппозиционной среды будет буксовать на вопросе «а кто главный?».



Те российские оппозиционеры, которые время от времени появляются в информационной среде, поддерживают победу Украины над Россией, но не идею распада России. Кроме того, у них нет программы конкретных действий, необходимых для передачи власти от путинской банды к другому субъекту. К сожалению, такого гипотетического субъекта не существует и его даже не планируют создать.



Между тем в случае разрушения путинского режима будут необходимы люстрационные процедуры, через которые будут пройти десятки тысяч людей, так или иначе связанных с поддержкой путинского режима. Кто будет делать эту люстрацию и по какой программе, непонятно. А это значит, что в случае сохранения у власти тех же людей с той же идеологией даже смещение Путина, суд над ним и казнь не могут гарантировать, что Россия не нападет на нас снова через десять или двадцать лет. А это возвращает нас к уже озвученным выше вопросам.

В сухом итоге…



Победа Украины над российской армией – единственно возможная картинка желаемого будущего для политических элит. Не все по разным причинам озвучивают это. Одной из таких причин глубокий страх неопределенности, генератором которой станет украинская победа. Именно этот страх подтолкнул республиканца Джорджа Буша на произнесение первого августа 1991 года речи в Верховной Раде Украины, которая затем получила название Chicken Kiev speech. Буш предлагал украинцам строить демократию, оставаясь составной частью Советского Союза, за три недели до того, как судьба украинской независимости была решена навсегда.



Именно этот страх неопределенности формулирует вопросы «а что будет с ядерным арсеналом?», «а что будет со Средней Азией и Северным Кавказом? Кто их будет контролировать и останавливать в случае чего?», «а что будет с миллионами российских беженцев, которые уйдут в Украину и ЕС, в случае смуты в России?».



Этот страх неопределенности нужно преодолевать. Однако опыт показывает, что «реестровые российские оппозиционеры» в этом процессе никоим образом не помогают. Дезинтеграция Российской Федерации на конфедеративные или независимые территории в пакете с ядерным разоружением и демилитаризацией территорий (как это сделали с Украиной в 1994 году) может стать четким и прозрачным сценарием будущего, которое наступит после украинской победы.



Именно об этом пишут Валерий Пекарь и Михаил Винницкий в своей новой статье The deconstruction of Russia and reconstruction of post-Russia space: risky but inevitable scenario на сайте New Eastern Europe.



Однако для того чтобы создать этот сценарий и убедить планету в его вероятности, украинцам нужно сделать тяжелую домашнюю работу. Нам необходимо принять ответственность за то, что мы будем определять, что и как будет происходить на шестой части земной поверхности в последующие 200—300 лет. Это большая ответственность и непростая задача для народа, не вылезающего из травматического опыта в последние несколько столетий. Но, похоже, что у нас нет другого выбора.