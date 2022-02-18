Посадить самолет или несколько слов о приемах диктатуры

19:43 24 Май Киев, Украина

Первое сообщение об угрозе задержания для Романа Протасевича в моем мониторинге появляется в 14.39 от телеграм-канала “МотолькоПомоги”. В 14:40 это сообщение также опубликовано на телеграмм-канале NEXTA и NEXTA Live.

Дальше пропагандистский нарратив России и Беларуси строится на этом факте. В видео телеканала Беларусь24 говорится, что пограничники Протасевича не задерживали.

Якобы, милиция узнала, что подруга Протасевича сфотографировала его и направила Мотолько фотографию. Соответственно, им стало известно о прилёте Протасевича уже после приземления самолёта. А пилот самостоятельно решил лететь в два раза дальше до Минска, чем до Вильнюса с предполагаемой бомбой на борту.

Это является полным фейком, так как в сети появились скриншоты переписки Протасевича со своими соратниками, в которой он сообщает, что на регистрации и погранконтроле в Афинах неизвестный человек производил его визуальную идентификацию и подтверждение того, что он сел в самолёт.

Теперь все будет зависеть от ценностей авиакомпании Ryanair.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом «Райанэйр».

Глава польского правительства пишет в Твиттере, что угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал провести независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании «Райанэйр» Афины — Вильнюс. Он также потребовал немедленного освобождения задержанного в Минске активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича, летевшего этим рейсом.

С украинской стороны было сделано два официальных заявления.

В своем твиттере спикер МЗС Украины Николенко осудил задержание Протасевича и потребовал его выпустить.

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Самопровозглашённый президент Беларуси лишил воинского звания отца Протасевича, 30 лет отдавшего воинской службе.

Появилась, наконец-то реакция от самой авиакомпании:

Исполнительный директор RyanAir Майкл О’Лири заявил, что экстренная посадка их лайнера в аэропорту Минска – «угон при поддержке государства».

Комментируя этот первый подобный случай в истории европейской авиации, он, в частности, сказал: «Это был случай угона самолета, спонсируемый государством… Пиратство, спонсируемое государством».

Он добавил, что в дальнейшем авиакомпания будет руководствоваться исключительно указаниями властей стран Европы.

В авиакомпании считают, что на борту самолета находились агенты Комитета госбезопасности Беларуси.