Продолжается активная борьба за контроль над остатками "Вагнера"
Утреннее "прощание" и "похороны" Пригожина превратили в фарс и цирк, при активном участии функционеров российского минобороны, которые хотят предотвратить героизацию и канонизацию упыря.
Апешечка-кириешечка им не мешает, ибо важно помешать новому витку популярности политических заявлений Пригожина, сделанных непосредственно перед мятежом, в которых он называет СВО "крысиным" крысятничеством, ответственность за которое несет Шойгу.
И, по сути, он недалек от истины, ибо накануне полномасштабного вторжения кольцо уголовных дел вокруг людей Шойгу сжималось с такой же скоростью, как и "мышиный глаз" самого Шойгу.
Продолжается активная борьба за контроль над остатками "Вагнера", путем распространения слухов о том, кто теперь возглавит банду слепых и нищих.
В результате так и не понятно, где, кого и как похоронили.
А возле разрытых могил стояли не соратники, а мордовороты, которые смотрели, чтобы никто лишний не подошел.
Как жил, Евгений Виктрич, так и умер...
Ничего, про тебя "Шугалей-15" скоро снимут!
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