11:42 31 августа Киев, Украина

Продолжается активная борьба за контроль над остатками "Вагнера"

Утреннее "прощание" и "похороны" Пригожина превратили в фарс и цирк, при активном участии функционеров российского минобороны, которые хотят предотвратить героизацию и канонизацию упыря.

Апешечка-кириешечка им не мешает, ибо важно помешать новому витку популярности политических заявлений Пригожина, сделанных непосредственно перед мятежом, в которых он называет СВО "крысиным" крысятничеством, ответственность за которое несет Шойгу.

И, по сути, он недалек от истины, ибо накануне полномасштабного вторжения кольцо уголовных дел вокруг людей Шойгу сжималось с такой же скоростью, как и "мышиный глаз" самого Шойгу.

Продолжается активная борьба за контроль над остатками "Вагнера", путем распространения слухов о том, кто теперь возглавит банду слепых и нищих.

В результате так и не понятно, где, кого и как похоронили.

А возле разрытых могил стояли не соратники, а мордовороты, которые смотрели, чтобы никто лишний не подошел.

Как жил, Евгений Виктрич, так и умер...

Ничего, про тебя "Шугалей-15" скоро снимут!