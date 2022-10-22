Подарки на день рождения Путина с намеком

09:44 22 октября Киев, Украина

7 октября 2022 года кремлевский диктатор отпраздновал свой день рождения. Круглая дата – 70 лет. Это тот возраст, когда человеку следует уже быть на пенсии, так как деятельность его головного мозга начинает давать сбой, что, в свою очередь, может пагубно сказываться на окружающих. Путин стар, критическое мышление деда уступает место предрассудкам, мистике, символизму. В итоге, это вылилось в желание создать «СССР 2.0», объявлением войны “западным ценностям”, галлюцинациям, когда повсюду мерещатся “враги народа” и “фашисты”. Очевидно, что теперь это существо сможет обрести покой лишь на “том свете”, да и то не факт.

В отличие от предыдущих лет, в этом году Путина поздравило значительно меньше людей, однако их подарки, явно носящие неоднозначный характер, подчеркивают желание отдельных лидеров стран, а возможно и внутренних путинистов, отправить деда на покой.

Пожалуй, наиболее известным подарком на дне рождения бункерного деда, стал трактор от Лукашенко. Однако не все знают, что бацька привез с собой лишь сертификат на машину, но не сам трактор. Вероятно, такой подарок от Лукашенко мог означать, что Беларусь готова продолжить поставки бронетехники для России. С другой стороны, на вопрос журналистки о какой именно модели трактора говорит бацька, тот ответил – “Беларусь. Такой же, на каком и я сам работаю”. То есть, не исключено, что Лукашенко толи готов полностью передать республику в бразды правления Кремля, толи дал понять, что Минск останется с Москвой до конца (до конца правления обоих диктаторов). Кроме трактора, от усатого подхалима были переданы три ящика алкоголя, шоколад и сырно-колбасная корзина. Примечательно, что все продукты были импортные, что также могло свидетельствовать об успешном обходе западных санкций. В тоже время, это в очередной раз подчеркивает несостоятельность, так называемой, политики “импортозамещения”. Так или иначе, подарки от Лукашенко, стали, пожалуй, единственными, которые носили скорей позитивный для Путина символизм, чем негативный, полученные от зарубежных коллег.

Сертификат на трактор от Лукашенко

Корзина с сырами иностранного производства в дополнение к сертификату на белорусский трактор

Президенты Туркменистана и Таджикистана отправили Путину десятки килограмм овощей и фруктов. Так, сын Гурбангулы Бердымухамедова Сердар, унаследовавший от отца пост президента Турменистана, подарил целых 30 ящиков различных фруктов, овощей и риса. Вероятно, такой дар символизировал если не требование, то, по крайней мере, намек на то, что Ашхабад продолжит увеличивать экспорт своих сельскохозяйственных товаров в Россию, список которых прилагался к подарку. Это предположение, косвенно подтверждает импорт сельхозпродукции РФ из Туркменистана, который в 2021 году вырос на 93%, а на конец августа 2022 года, увеличился еще на 30%.

Перечень подаренной Путину Сердаром Бердымухамедовым сельхозпродукции

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил Путину пирамиду из арбузов и дынь, а также выстелил перед резиденцией бункерного деда ковер из различных фруктов. Не трудно догадаться, что это намек на безграничные возможности Таджикистана по снабжению России бахчевыми, и другой сельхозпродукцией республики. Как и в случае с Туркменистаном, экспорт фруктов и овощей из Таджикистана в РФ на начало августа 2022 года увеличился на 37%.

Пирамида из арбузов, дынь и ковер из фруктов, подаренные Эмомали Рахмоном

Подарки обоих лидеров показали, что они готовы продолжать сотрудничество с Путиным, но кроме сельхозпродукции, вряд ли смогут чем-нибудь помочь России. Более того, у Кремля остается не так много стран, готовых сотрудничать с ним в поставках подобных продовольственных товаров. А между тем, Туркменистан - конкурент России по поставкам нефти и газа, Таджикистан владеет крупными запасами драгоценных металлов и тоже является конкурентом РФ в этом секторе. Поэтому, подарки лидеров республик, символизируют скорее неизбежность России покупать у стран сельхозпродукцию, увеличивать их импорт и не рассчитывать на что-то большее.

А вот президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подарил Путину шелковый галстук и деревянный средневековый вьетнамский кораблик ручной работы. Стоит отметить, что Вьетнам остается одной из не многих стран, которая продолжает сотрудничать с Россией. Поэтому, неудивительно, что Суан Фук подарил деревянный кораблик, ведь согласно фэн-шую он символизирует свободу мысли и пожелание благополучия. Вероятно, таким образом, вьетнамский лидер намекнул о необходимости обратить внимание на его страну в целях укрепления торговых отношений. С другой стороны, галстук символизирует, что человек его подаривший, готов “сесть на шею” или “привязать к себе” одариваемого. То есть, фактически, Суан Фук намекнул, что у России не осталось выбора, кроме как вести дела со странами Азии и Вьетнамом в частности и теперь Кремль полностью зависит от “азиатских тигров”. Кроме того, Путин должен отчетливо помнить то, как в 2008 году, во время вторжения России в Грузию, Михаил Саакашвили кусал свой галстук. Это стало предметом насмешек, в том числе, со стороны лично Путина, несмотря на всю серьезность тогдашней ситуации. Суан Фук, скорее всего, не закладывал такого смысла в свой подарок, однако диктатор обязательно должен вспомнить, как ему тогда казалось, “смешной инцидент” с Саакашвили и, не исключено, приготовиться к поеданию шелкового вьетнамского галстука, когда ВСУ освободят временно оккупированные украинские территории, включая ряд приграничных российских областей.

Шелковый галстук от президента Вьетнама

Кораблик с парусами из дерева подаренный Путину Нгуеном Суан Фуком

Немаловажным стал подарок “дорогого друга” Путина – председателя Китайской народной республики Си Цзиньпиня. Известно, что глава КНР не разделяет стремления российского диктатора продолжать войну и уже выражал недовольство по этому поводу. Весьма символичным стала переданная в честь юбилея Путина ваза с изображением лотоса и цапель, а также набор китайских настоек. Китайцы верят, что этот цветок растет в раю, на небе, а также означает начало новой жизни. Кроме того, лотос символизирует покой в доме. С другой стороны, цапля ассоциируется с предвестником бури. Китайские настойки славятся своим седативным, расслабляющим эффектом. То есть, Си Цзиньпинь прямо намекает Путин успокоиться, прекратить войну, ведь в противном случае, несмотря на свой преклонный возраст, он может уйти из этого мира не по своей воле. Набор настоек, как бы, должен помочь диктатору утихомириться. Кроме того, цапли, изображенные на вазе, находятся ниже лотоса и смотрят вверх, а это может быть отсылкой к “буре” назревающей среди российских элит, которая вот-вот начнется.

Ваза с изображением лотоса и китайских цапель от Си Цзиньпиня

Набор китайских настоек для Путина

Другой, так называемый, союзник России – премьер-министр Индии Наренда Моди – передал Путину цветы в форме “пирамиды” в цветах индийского флага, больше напоминающие венок.

Цветы от Наренды Моди в виде венка

Среди поздравлений путинистов также не обошлось без двусмысленных подарков. Так, генеральный прокурор Игорь Краснов преподнес Путину загадочный свиток, содержимое которого не удалось узнать. Однако, боле примечательна, его поздравительная речь: “Ваши усилия, направленные на укрепление социальной стабильности и безопасности, развитие экономических отношений и сохранение национальной идентичности, позволили нам достойно реагировать на вызовы современности. Высокий уровень консолидации населения и доверия к власти - вот что является показателем эффективности принимаемых решений”. Слова Краснова вызывают неоднозначные эмоции, ведь их можно воспринимать, как через чур лицемерную лесть, либо как откровенный сарказм, злорадство, или как благодарность Путину за наделения силовых структур безграничной властью и расценивать поздравления в качестве насмешки, но уже не над диктатором, а над народом.

Свиток и лист с поздравлениями Путину от генерального прокурора России Игоря Краснова

Естественно, другие поклонники бункерного существа, вроде Медведева, Бастрыкина, Нарышкина, Набиулиной и прочих, выразили свое восхищение дедом. Они намекали на сходство Путина с Петром I, указывали на его роль в истории России, благодарили за то, что он есть у страны и как умело он ей руководит. В общем, делали все, что и всегда, только подкрепляли слова подарками в виде дорогих часов, монет, эксклюзивных книг и исторических артефактов.

Время Путина подошло к концу. Сколько бы ботокса дед не колол, но это не спасет его от поганого, неизбежного конца. Бункерное существо перешло все границы человечности и это видят даже его, так называемые союзники. Своими подарками они показали, что время правление Путина уже закончилось, вот только сам Путин этого не видит. Очевидно, что вместе с бункерным, уйдет и его усатый бацька, так как находится под полным контролем своего кредитора, а потому, лишь белорусский диктатор подарил, что-то действительно необходимое для России на данный момент. Остальные лидеры, даже те, которые до начала вторжения в Украину, находились в сфере влияния Кремля, дали понять, что не будут больше рассматривать Россию, как равноправного партнера. Теперь не они, а Путин обязан ждать на встречах, выпрашивать выгодные условия для торговли, умолять о помощи, но самое главное – “уйти созидать лотосы в вечный покой”, утихомирить бурю и дать всем вернуться к мирной жизни.