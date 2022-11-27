Плох тот “зэк”, который не стремится стать “вертухаем”

15 ноября 2017 года российское издание “Медуза” опубликовало материал, о том, что инвестор террористической организации “группа Вагнера” Евгений Пригожин стремиться создать свой или возглавить существующий политический проект.

Эксперты издания называют Пригожина “Жириновским на максималках”, имея ввиду, что тот бред, который Жириновский нес с политической трибуны при жизни, Пригожин теперь сможет воплотить в реальность.

Партнерами Пригожина в этом процессе называют Юрия Ковальчука, одного из ближайших к Путину олигархов, который, якобы, пытается с помощью Пригожина отодвинуть губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из-за желания получить контроль над инфраструктурными проектами и бюджетными потоками Ингрии.

Намерения Пригожина являются “секретом Полишинеля” и уже давно нами пристально отслеживаются. Среди политических партий, допущенных к последним выборам в российскую Государственную думу (отдельные партии не допустили), есть и партия «Родина», которая создавалась в сентябре 2003 года Владиславом Сурковым и Сергеем Глазьевым и контролировалась бывшим сурковским муртадом Дмитрием Рогозиным. Партию сняли с выборов 2005 года из-за шовинистического рекламного видеоролика, после чего она была распущена. Вдобавок Рогозин и Глазьев поссорились между собой. Однако в 2012 году Дмитрий Рогозин, нынешний глава «Роскосмоса», партию возобновил.

Представитель «Родины» в Государственной думе - Алексей Журавлев — единственный кандидат от партии, прошедший в российский парламент в 2016 году, когда «Родина» набрала 1,51% голосов. Переизбрание Журавлева, который, пос слухам, сильно злоупотребляет алкогольными напитками, было заранее согласовано в Кремле – партия «Единая Россия» даже не выставила против него кандидатов в одномандатном округе в Тамбовской области.

Финансово и медийно поддерживать политические кампании партии стал именно Евгений Пригожин. Онлайн-медиа, входящие в орбиту влияния Пригожина использовались для раскрутки партии очень активно.

Трансформация от члена криминального сообщества к респектабельному представителю политической элиты — это традиционный тренд русскоязычного культурно-политического пространства, увековеченный в российском фильме «Бригада». И Пригожин не стал исключением.

О прошлом Пригожина, которое он провел в “местах не столь отдаленных” можно прочитать в другой статье издания «Медуза». Еще одна статья была удалена из доступа по решению суда в результате иска Пригожина, но доступна в архиве интернета .

Владельца корпорации «Конкорд» Евгения Пригожина в 1981 году осудил советский суд по статье 210 Уголовного кодекса СССР «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми или веществами. для целей паразитического существования». А 29 августа 1977 года Пригожин был осужден за кражу с проникновением в жилище по статье 144 УК СССР.

Отсидев свой срок, Пригожин еще глубже проник в криминальный мир Санкт-Петербурга, где получил возможность тесно познакомиться с Владимиром Путиным и его окружением. Это позволило ему продвигать своих людей в законодательное собрание Санкт-Петербурга, лично участвуя в разработке стратегий избирательной кампании для губернатора Беглова. В начале кампании Пригожин поддерживал Беглова, а его сотрудники работали в штабе временного исполняющего обязанности губернатора, баллотировавшегося на должность. Однако когда выборы завершились и Беглов победил, они поссорились.

За деньги Пригожина в выборах участвовала российская певица Татьяна Буланова, которая тут же обвинила власти Санкт-Петербурга в притеснениях вместе со своим коллегой по списку партии «Родина» Максимом Шугалеем, который работал на Пригожина и в России и в странах Африки.

Максим Шугалей и его супруга Наталья Шугалей выдвигались на выборы депутатов Санкт-Петербурга от Либерально-демократической партии России Жириновского еще в 2009 году.

22 ноября 2022 года, через свои информационные ресурсы Пригожин опубликовал ответ на журналистский запрос главного редактора издания Republic Дмитрия Козелева, в котором подчеркнул, что, на самом деле, никаких политических планов он не имеет и никакой политической структуры создавать не собирается.

Однако, как мы видим, на примере Булановой и Шугалея, в политической жизни России Пригожин участвует уже очень давно. Тем не менее, скорее всего, он не лжет, утверждая, что сам ничего лично возглавлять не будет. По всей видимости, Пригожину выгодно и нравится быть закулисным актором и серым кардиналом, который двигает фигурами.

Политической деятельностью, от его имени, будут заниматься другие люди, как депутат Алексей Журавлев, который отличился тем, что на российском телевидении призывал к геноциду украинцев.

Я уже писал ранее чем это может грозить миру. Приход к власти радикальных фундаменталистов и бывших заключенных приведет к резкому росту рисков неконтролируемой эскалации, в том числе и в сфере потенциального использования оружия массового поражения.

Однако, оказывается, что идея о признании группы “Вагнера” террористической организацией пришла не только мне в голову. Депутат Европарламента от группы Renew Europe Билли Келлехер из Ирландии, вместе со своими коллегами подготовили соответствующее обращение к Европарламенту. Обращение подписали 42 европарламентария.

Мы надеемся, что после принятия резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, группа “Вагнер” будет официально признана террористической организацией, получающей эти “спонсорские деньги”.

Тем временем, Пригожин уже успел отреагировать на призыв признать “Вагнер” террористами. Он поспешил объявить Европарламент распущенным.