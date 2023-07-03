В последнее время поступает противоречивая информация с фронта – так что же на самом деле происходит на линии фронта, и какие изменения можно ожидать за ближайшее время?

Как гласит народная мудрость: первое правило контрнаступления - не говори ничего о контрнаступлении. Второе правило контрнаступления - никогда не говори ничего о контрнаступлении. Третье правило контрнаступления - если пропагандистские ресурсы российских спецслужб дают какую-то информацию, то это абсолютно точно и стопроцентно является ложью. Единственный человек, который владеет данными о том, что происходит на линии фронта - это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Если кто-то будет предлагать вам свое видение событий, то вероятнее всего это будет профанация и попытка получить немножко популярности в медиа. По моим оценкам, в ближайшее время нам предстоят очень тяжелые времена. И, чем меньше будет спекуляций о том, что происходит в действительности - тем легче нам удастся их прожить.

Кому выгодно подрыв Каховской ГЭС?

К большому сожалению, международные обозреватели и мои коллеги осинтеры (OSINT) стали распространять нарратив о том, что "дамба устала" и обвалилась сама. Но, вопрос о том "кому выгодно" (qui prodest) - он очень правильный. Ряд телеграм-каналов, контролируемых российскими спецслужбами, открыто заявляли о том, что разлив Днепра необходим для способствования оборонной операции. Контратакующая сторона никогда бы не допустила изменения ландшафта, поскольку это противоречит логике планирования операций. И, это не говоря уже о сотнях (а может и тысячах) погибших от утопления.

Масштабы катастрофы просто библейские. Тысячи семей лишились абсолютно всего. Украинские спасатели проводят эвакуацию женщин, стариков, детей и животных под непрекращающимися обстрелами российской армии, что не поддается логическому объяснению. Зачем обстреливать тех, кто спасается от воды?

На мой взгляд, главные преимущества этого очередного глобального военного преступления Владимира Путина находятся в политической плоскости. Этим преступлением он дает понять западным политическим элитам, что не остановится ни перед чем. Даже если это убийство людей, которые по обновленной конституции Российской Федерации уже являются ее гражданами. Ведь южную левобережную часть Херсонской области россияне считают своей территорией по своей же конституции. И продолжают убивать мирное население на, якобы, своей же территории.

Этот меседж, направленный западным элитам, говорит о том, что они должны надавить на украинское военно-политическое руководство немедленно, пока он не совершил еще что-то еще более ужасное. Не в последнюю очередь необходимо всесторонне рассмотреть последствия катастрофы и для зерновой сделки, архитектором которой является, среди прочих, и президент Реджеп Эрдоган. Спикер Путина Дмитрий Песков уже высказался на эту тему...

На территории, пострадавшей от катастрофы находятся и объекты компании "Нибулон", то есть места накопления зерна. Кроме того, в связи с медийной составляющей преступления, это может повлиять на вопросы страхования грузов зерна, который идут по морю. Если Путин совершил такое преступление, то кто знает, на что он еще может пойти. А, значит, страховщики будут учитывать риски в своей деятельности. К сожалению, мне не хватает знаний, чтобы описать все нюансы этого аспекта катастрофы, но, я считаю, что подрыв Каховской ГЭС неминуемо отразится на зерновой сделке.

Следует сказать, что следующей угрозой, которую Кремль будет использовать в глобальной игре - будет Запорожская АЭС. Этот шантаж не закончится никогда, пока мир не примет того факта, что только поражение России в Украине сможет разорвать этот порочный круг насилия, в котором угрозы никогда не заканчиваются.

Русские взорвали ГЭС, чтобы остановить контрнаступление ВСУ на южном направлении

В отношении остановки контрнаступления ВСУ на южном направлении, я считаю, что украинский генеральный штаб безусловно учитывал в своем планировании этот аспект. Т.е. потенциальное использование россиянами этого преступления, чтобы затормозить процессы. То есть, анализ ситуации последствий катастрофы уже был включен в планирование всех действий.

Однако, уровень неопределенности, на мой взгляд, может серьезно повлиять на возможность конкретных действий.

Например, во-первых, минные заграждения, выставленные российскими войсками, сейчас смыло водой и взрывоопасные предметы могут находится где угодно. Представьте себе тысячи квадратных километров, на которых в хаотичном порядке разбросаны противотанковые и противопехотные мины. Установленные на глубине 10-15 сантиметров они были вымыты прибывшей водой и сейчас могут лежать где угодно.

Во-вторых, после того как вода сойдет, что уже происходит, ландшафт может быть абсолютно непредсказуем. То есть, на месте грунтовых дорог может быть непроходимое месиво из грязи. Валежник лесополос может завалить какие-то участки, важные для прохождения. Даже в Черном море, где на побережье Одессы прибивало целые дома, могут оказаться какие-то подводные мины, если они были предназначены для минирования водных преград в районе Херсона.

Естественно, такой хаос может влиять на процессы планирования действий. Поэтому очевидность выгоды российской стороны во взрыве ГЭС является неоспоримой.

К каким последствиям может привести взрыв ЗАЭС?

Пропагандистская машина с первого дня захвата использует ЗАЭС как козырь в шантаже. Опять-таки - повторюсь, что с точки зрения извращенного российского законодательства, они обещают ударить по своей же, якобы территории, которую преступным путем включили в состав Российской Федерации. Что же это за защитники такие, которые готовы превратить, якобы, свою территорию в ядерную пустыню?

На мой взгляд, угроза ядерным инцидентом для кремлевских преступников является гораздо более действенным механизмом, чем сам ядерный инцидент. То же самое можно сказать и об использовании против Украины ядерных боеприпасов. Это последний козырь, который остался у Путина. Больше не существует угроз, которыми бы он мог "торговать". Поэтому поведение его абсолютно понятно, прозрачно и предсказуемо. И, пока мир не осознает, что, пока существует имперская вертикаль власти в России - угроза человечеству никуда не исчезнет, мы будем жить под этим "дамокловым мечем". Поражение России в Украине необходимо. В том числе, и самим гражданам Российской Федерации, чтобы перестать быть рабами сумасбродного карлика, возомнившего себя императором.