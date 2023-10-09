Печальные новости для российского оборонного бюджета

07:04 09 октября Киев, Украина

В конце сентября 2023 года в Госдуму был внесен проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год планируются в размере 35,07 трлн рублей (418,5 млрд долларов по среднему курсу на 2023 год), а совокупные расходы установлены на уровне 36,66 трлн рублей (437,6 млрд долларов). Бюджет национальной обороны продолжит беспрецедентный рост, который наблюдался в 2022–2023 годах, достигнув пикового уровня в 10,78 триллионов рублей (128,7 миллиарда долларов) в 2024 году. Безусловно, Путин не планирует прекращать войну, однако растущие бюджетные и финансовые проблемы могут, наконец, подорвать реализацию мечтаний диктатора.

В отличие от оборонного бюджета, бюджет национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 2024 год останется относительно стабильным на уровне 3,4 триллиона рублей (40,6 миллиарда долларов). Сюда входят расходы на Росгвардию, ФСБ и СВР, а также местные и региональные правоохранительные органы. Текущие цифры могут быть пересмотрены, как это традиционно было в предыдущие годы, с октября по декабрь 2023 года, когда проект бюджета будет обсуждаться в Госдуме.

Большая часть возросшего оборонного бюджета покроет расходы на продолжающуюся войн. Эти средства будут направлены на сдерживание стремительно растущей инфляции затрат в российском военно-промышленном комплексе, решение проблемы девальвации рубля и выплаты семьям сотен тысяч убитых и раненых оккупантов.

Бюджетное планирование России находится в состоянии турбулентности с 2022 года. Военное планирование и планирование национальной безопасности представляют собой, пожалуй, самые сложные части этого процесса. Ниже представлены оборонные бюджеты страны и их прогнозы с 2021 года:

- 2021 год: было запланировано на 2022 год 2,83 трлн рублей (39,3 млрд долларов), на 2023 год 3,47 трлн рублей (40,9 млрд долларов), 2024 год 3,19 трлн рублей (43,3 млрд долларов);

- 2022 год: было запланировано на 2023 год 3,56 трлн рублей (52,1 млрд долларов), 2024 год 3,02 трлн рублей (42,6 млрд долларов), 2025 год 3,04 трлн рублей (42,1 млрд долларов);

- 2023 год: было запланировано на 2024 год 3,39 трлн рублей (47,6 млрд долларов), на 2025 год 3,28 трлн рублей (46 млрд долларов), на 2026 год 3,41 трлн рублей (46,9 млрд долларов).

Однако по факту расходы на национальную оборону оказались значительно выше первоначального плана на 2022 и 2023 годы и составили 5,5 трлн рублей (80,3 млрд долларов) и 9,7 трлн рублей (97 млрд долларов) соответственно. Продолжающаяся девальвация рубля означает, что российские расходы на оборону на самом деле кажутся меньшими, чем они есть на самом деле, если они выражены в долларах, что свидетельствует о более высоких расходах, чем говорят официальные цифры. Неясно, то ли российские чиновники не рассчитывали на долгую и интенсивную войну, то ли не предполагали, что бюджет этого года повлечет за собой самый высокий рост военных расходов.

Бюджет национальной безопасности и правоохранительной деятельности демонстрирует более стабильную динамику, при этом правительство делает все возможное, чтобы не допустить увеличения расходов, что в, свою очередь, усиливает напряжение между силовиками и военными РФ. Ниже представлена отчетность по этому бюджету с 2021 года:

В 2021 году планировалось потратить на спецслужбы: 2022 год – 2,83 трлн рублей (39,3 млрд долларов), 2023 год – 2,97 трлн рублей (40,9 млрд долларов), 2024 год – 3,19 трлн рублей (43,3 млрд долларов);

В 2022 году план бюджета: 2023 год – 3,56 мтрл рублей (52,1 млрд долларов), 3,02 трлн рублей (42,6 млрд долларов), 3,04 трлн рублей (42,1 млрд долларов);

В 2023 году план бюджета: 2024 год – 3,39 трлн рублей (47,6 млрд долларов), 2025 год - 3,28 трлн рублей (46 млрд долларов), 2026 год – 3,41 трлн рублей (46,9 млрд долларов).

Фактические расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность оказались несколько ниже первоначально запланированных на 2022 и 2023 годы - 2,8 трлн рублей (39 млрд долларов) и 3,2 трлн рублей (44,2 млрд долларов) соответственно. Такое небольшое снижение расходов можно объяснить присутствием на оккупированных территориях Украины подразделений Росгвардии, сотрудников ФСБ и полиции, а значит, их они участвуют в боевых действиях и получают надбавки от Минобороны РФ. Кроме того, многие службы безопасности и правоохранительные органы в настоящее время недоукомплектованы, что дает Кремлю больше возможностей для финансового маневра.

Растущий разрыв между бюджетами обороны и национальной безопасности во многом обусловлен тремя факторами. Во-первых, эта разница является результатом стремительного роста инфляции в российском военно-промышленном комплексе. Поскольку интенсивность огня оккупантов не прекращается, Кремль был вынужден использовать значительные дополнительные расходы на закупки оружия.

Во-вторых, рост количества рублей в обращении неизбежно означает высокие темпы инфляции в 2024 году. В сентябре 2023 года денежная масса в России превысила 90 трлн рублей, по сравнению с 82,4 трлн рублей в январе 2023 года, 66,3 трлн рублей в январе 2022 года и 58,65 трлн рублей в январе 2021 года. Следовательно, дальнейшая девальвация рубля по отношению к другим резервным валютам неизбежна, что создает фундамент для будущих финансовых проблем для всего бюджета, не говоря уже об оборонном бюджете.

В-третьих, Кремль пообещал выплатить компенсации семьям погибших и раненых в Украине. По известным данным, это 8,1 млн рублей (около 97 тыс. долларов) семьям погибших и 3 млн рублей (около 36 тыс. долларов) раненым. В сентябре 2023 года Минтруда и социальной защиты России заказало 230 тыс. бланков для членов семей погибших и раненых “ветеранов”, а также 757 305 бланков “ветеранских удостоверений”. В их число вошли 600 тыс. для Министерства обороны; 86 805 для самого Минтруда и социальной защиты (предположительно для ФСБ и ЧВК); 60 тыс. для МВД; 10 тыс. для Росгвардии; и 500 для Минстроя. Только по самым консервативным оценкам, размер компенсаций этим семьям исчисляется триллионами рублей. Учитывая ограниченный бюджет, часть платежей за 2023 год, скорее всего, будут выплачивать в 2024 году.

Понятно, что Россия не намерена прекращать войну в ближайшее время. Это означает, что расходы на оборону будут продолжать расти за счет других статей российского федерального бюджета. Трудности обеспечением увеличенных расходов создают дополнительные проблемы для оккупантов в ведении войны на истощение. Естественно, что это не может не радовать, особенно учитывая, что Запад не намерен сокращать как военную, так и финансовую помощь Украине. Как и в случае с началом вторжения, с началом фазы затяжной войны, Кремль рассчитывал на “блицкриг”, так по настоящему долгую войну с настоящей интенсивностью боевых действий агрессор не в силах вести самостоятельно.