Оппозиция в лице русских националистов

Одной из наиболее ярких особенностей аннексии Владимиром Путиным украинского Крыма и его продвижения российских сепаратистских движений на Донбассе в 2014 году была заметная, независимая и разделенная реакция российских националистов на эти события. Многие русские националисты, конечно же, поддержали повестку кремлевского лидера и даже отправились воевать за нее в Украину. Тем не менее, другие выступали против его шагов, видя в них угрозу русскому народу, высказываясь против его действий и даже отправляясь в Украину, чтобы бороться на стороне украинцев. На этот раз, в ходе развернутой путинской агрессии против Украины, его поддерживает еще больше русских националистов, но гораздо меньше тех, кто высказался в защиту Украины, не говоря уже о том, чтобы воевать за украинцев и против своих войск.

Почти общепризнанное объяснение этой разницы состоит в том, что Путин завоевал расположение националистов своей пропагандой традиционных ценностей и своим представлением о том, что русские, украинцы и белорусы являются ветвями одной нации и должны быть воссоединены в одно могущественное государство. Такие позиции объясняют поддержку Путина некоторыми русскими националистами, но не объясняют всей разницы между сегодняшней ситуацией и ситуацией восьмилетней давности. За прошедший период Путин подавил русское националистическое движение, арестовав и посадив в тюрьму его лидеров, заставив других замолчать или эмигрировать и стремясь создать “карманные” русские националистические группы, чтобы заменить тех, кто, по его мнению, слишком независимо мыслит, даже если они поддерживают то, что он делает. В результате русское националистическое движение находится в замешательстве и гораздо менее способно предпринимать какие-либо самостоятельные действия, как в поддержку путинской политики, так и против нее.

Но пока самые вдумчивые русские националисты признают, что потерпели крупное поражение и даже отступают, некоторые сейчас рассуждают о том, как восстановиться, а некоторые видят в войне не конец пути, а скорее повод для возрождения их состояния как сторонников демократических ценностей и противников путинского империализма. Два таких националиста представили особенно убедительные аргументы, которые, вероятно, наберут силу, чем дольше будет продолжаться путинская война в Украине и чем больше потерь понесут россияне.

Первый из них - Сергей Хазанов-Пашковский, эмигрант, который пишет для рижского консервативного русского националистического портала «Harbin». В течение последних двух лет он утверждал, что русские националисты должны признать, что находящийся в настоящее время в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный, при всех своих недостатках, поддерживает русские националистические идеи, а также либеральные идеи, и что националисты должны сделать это “делом чести”. Поддержать Навального, и даже его приверженность к демократии, чтобы противостоять неосоветскому путинскому государству и его империалистическим и антинациональным целям.

А второй - Сергей Левитов, еще один националист-эмигрант, который тоже пишет для харбинского портала. Он прямо обращается к нынешней войне в Украине и утверждает, что русские националисты должны рассматривать ее как отголосок неудавшейся Сталинской Зимней войны против Финляндии в 1939-1940 годах. Кроме того, он утверждает, что сегодняшние русские националисты должны извлечь те же уроки, что и русские националисты того времени. Это потому, что то, чем была Зимняя война для Сталина, становится украинской войной для Путина, и, следовательно, у русских националистов есть все основания для начала активных протестов против путинской власти.

Подобно Сталину, который ожидал, что Красная Армия быстро расправится с финнами и позволит ему включить Финляндию в Карело-Финскую союзную республику в составе СССР, но был остановлен сопротивлением финнов, утверждает Левитов. Путин ожидал, что российская армия быстро победит украинцев и позволит ему включить всю или большую часть Украины в единое государство своего «русского мира». Но ему тоже помешало героическое украинское сопротивление. Однако, по мнению писателя-эмигранта-националиста, параллели между сталинской Зимней войной и путинской украинской на этом не исчерпываются, особенно для антипутинских и антикоммунистических русских националистов.

Во время Зимней войны, “русские антикоммунисты видели в ней между финским “Давидом” и большевистским “Голиафом” полигон для будущей войны за Россию”. В результате русские эмигранты стекались в Финляндию, чтобы воевать на стороне финнов, несмотря на препятствия, с которыми они сталкивались - самое главное, финны с большим трудом отличали “русское” от “советского”. Но, несмотря на это, в антисоветской войне участвовало достаточное количество людей, в том числе такая фигура, как бывший секретарь Сталина Борис Баженов, писавший об этом, что у русских антикоммунистов возникла большая идея и реальная надежда.

Это сравнение, по словам Левитова, заключалась в том, что русские националисты настоящего времени, должны осознать, что их главный враг находится в их стране, что они должны проводить политику национального освобождения, а не гражданской войны, и что они должны объединяться с другими противниками путинистов, а не оставаться безучастными и верить российской пропаганде о врагах России за рубежом.

Далеко не ясно, насколько эти идеи найдут отклик - из-за огромных трудностей, с которыми они сталкиваются, но многое указывает на то, что русские националисты все больше склонны к началу национального сопротивления против действующей власти в Кремле. И если они найдут поддержку среди россиян, это поможет им преодолеть две проблемы, давно преследующие Россию. С одной стороны, такие идеи позволили бы русскому национализму окончательно и полностью отделиться от русского империализма и сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на внешней экспансии. А с другой, это покончило бы с еще более фундаментальной российской проблемой, ограничивающей возможности России для прогресса вроде “импортозамещения”. Проблема русского сообщества в том, что в отличие от Восточной Европы и Украины, ее либералы не националисты, а ее националисты не либералы. Если они смогут объединиться, Путин и его империалисты не смогут выстоять перед натиском настоящих россиян. Вторжение в Украину привело к возможности появления такого движения, для националистов это шанс, которого, в их жизни больше не будет. Если эту возможность не использовать, придется до конца своего существования пить водку и жалеть о несовершенном поступке.