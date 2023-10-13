Оккупанты без оружия в руках

07:06 13 октября Киев, Украина

Россия известна своей особенностью искажать факты и переписывать историю. Версии оккупантов на те, или иные события настолько отличаются от фактов, что у здравомыслящего человека появляется истерическая улыбка на лице, когда он их слышит. В тоже время, тотальная изоляция от внешнего информационного поля, а также ежедневное повторение одного и того же бреда о “народе победители”, “деды воевали”, “сатанистах и нацистах” постепенно подрывают возможность критически мыслить и у людей могут возникнуть сомнения по поводу любого, казалось бы, явного факта произошедшего.

Для этого привлекают пропагандистов с многолетнем стажем. Эти люди ничем не отличаются от обычных оккупантов из военизированных формирований агрессора. Их работа заключается в том, чтобы лишить человека критического мышлений, сделать податливым к любой информации, доносящейся из Кремля.

Одним из таких оккупантов является Максут Игоревич Шадаев - российский государственный и политический деятель, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 21 января 2020. Член Союза журналистов России. Не стоит объяснять, что находясь на таком посту, он является путинистом. В частности, став министром, у него в подчинении оказался «Роскомнадзор», а все прекрасно знают о том, что это за ведомство. Для того чтобы понять какой вред Шадаев нанес и продолжает наносить Украине, следует сперва обратить внимание на введенные против него западные и украинские санкции:

- 9 июня 2022 Украина ввела санкции в отношении Шадаева из-за того, что Министерство помогает с мобилизацией, таким образом, способствуя непосредственно агрессивной войне России против Украины;

- 8 июля 2022 внесён в санкционный список Канады “российских агентов дезинформации” так как он несёт ответственность за создание условий и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину;

- 16 декабря 2022 года, внесен в санкционный список Евросоюза за поддержку и реализации политики, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Евросоюз отмечает, что под руководством Шадаева осуществляется деятельность для расширения цифровых услуг связи в незаконно аннексированных районах Украины для соединения их с Россией, а также с незаконно аннексированным Крымом;

- 24 февраля 2023 года Государственным департаментом США Шадаев включён в санкционный список лиц причастных к осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ.

Максут Шадаев

Как отмечает близкий знакомый Шадаева, этот человек скорее является исполнительным работником, чем политиком: ““Завтра мы сбрасываем ядерную бомбу, а ты должен сделать так, чтобы после этого все российские сети и IT-сектор продолжали работать”, - он возьмет эту задачу под козырек и станет ее реализовывать”.

Так, например, при содействии российского Минцифры был реализован проект по внедрению на оккупированные украинские территории российского телевиденья. Для этого Министерство создало нового пятого спутникового оператора, назвав его «Русский мир», который предназначен лишь для одной цели – распространять пропаганду на временно-оккупированных территориях Украины. Пророссийский политолог Евгений Минченко отметил, что реализация проекта «Русский мир» должна помочь зомбировать украинцев находящихся там: “Понятно, что сейчас есть задача полноценно ввести эти территории в российское информационное пространство, поэтому запуск этого проекта, на мой взгляд, совершенно логичная история”.

Проект «Русский мир» не берет платы за использование, хотя аренда спутников является дорогим удовольствием для любого провайдера. Логично, что Кремль заинтересован в том, чтобы как можно больше людей потребляли пропаганду не выходя из дома.

В конце мая 2022 года на захваченных Россией территориях была уничтожена украинская сотовая связь, вместо нее появилась российская. Оператор «+7 Телеком» (дочерняя компания российского «МТС») ограничил доступ к мессенджерам и блокирует украинские сайты. Российское Минцифры поспособствовало не только переподключению к российским сетям, но и позаботилось о том, чтобы ограничить доступ к информации в интернете, а также сделать невозможным доступ к украинским приложениям, в том числе онлайн-банкингу. Местные жители жаловались, что после появления связи оккупантов не смогли зайти в свои личные кабинеты даже с помощью VPN-сервисов. Проблемы со связью и пополнением счета, которые возникают регулярно, сотрудники компании предлагают решать абонентам самостоятельно, так как сами не знают как их решить.

Кроме того, Шадаев крайне заинтересован в разработке так называемого “суверенного интернета” под названием «Рунет 2.0». Несмотря на то, что проект разрабатывается не менее пяти лет и его запуск все время откладывается, к концу 2023 года он должен заработать. “Суверенным” его делает то, что платформа должна полностью подчиняться «Роскомнадзору», а, следовательно, Кремлю. Все личные данные пользователей автоматически будут фиксироваться на серверах Минцифры. Как только проект запустят, оккупированные украинские территории будут к нему подключены, а значит, окажутся в тотальной изоляции от внешнего мира.

Максут Шадаев, как и обычный, среднестатистический российский чиновник косвенно помогает Украине, если можно так выразиться. Он является коррупционером. Вероятно, эта опция открывается по умолчанию, как только субъект РФ заступает на должность госчиновника.

В декларации Шадаев указал, что у него есть две несовершеннолетние дочери, однако о супруге данные отсутствуют. По всей видимости, его “тайной женой”, на которую записан бизнес чиновника (по закону это запрещено) является 37-ми летняя Александра Мельникова. Она отвозила на дачу мать Шадаева Лилию Мексутовну на своем автомобиле Volvo XC90 (госномер Е8**ЕЕ77). Кроме того, Мельникова попала в объектив фотокамеры, когда на пассажирском сиденье предыдущего авто сидел сам Шадаев:

Максут Шадаев на пассажирском сиденье авто, Александра Мельникова за рулем

Парковку, где стоит авто Мельниковой, оплачивает сводный брат Шадаева Сергей Холкин. А в записной книжке одного из своих знакомых Мельникова записана как “Саша Парковка Барин”. Именно в элитном ЖК «Barrin House» у Шадаева есть квартира площадью 101,6 кв. м. и стоимостью около 100 млн рублей.

Выписка из Росреестра, согласно которой Шадаев купил элитную недвижимость в 2019 году

Кроме того, что Мельникова оставляет свою машину рядом с ЖК-комплексом, где проживает Шадаев, а парковку ей оплачивает сводный брат Шадаева, чиновник и его “тайная жена” летают вместе на отдых. Согласно полученным данным о бронировании билетов, Шадаев и Мельникова вместе летали в Адлер, Крым, Ереван и Ригу.

Александра Мельникова

Шадаев посадил Мельникову на руводящую должность в ООО «Медиалогия», которая занимается мониторингом и анализом СМИ и соцсетей. Эта компания приспокойно освоила около 4 млрд рублей на господрядах, в том числе у Минцифры и правительства Московской области, где ранее информтехнологии курировал Шадаев. Вероятно, после 2020 года Мельникова устроилась уже непосредственно в ведомство своего супруга, так как в период карантина получала пропуск в здание Минцифры.

Впрочем, других родственников семейства также нельзя причислить к “обычным россиянам”. Отец Александры, Виктор Мельников, работал в Научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны. Том самом, где разрабатывали яды из группы «Новичок». Ее мать Елена Мельникова была сотрудницей финансового отдела военных представительств Минобороны. Отчим Шадаева Игорь Холкин, ранее был гендиректором ООО «Тимострой», которым на тот момент владел Александр Волков, соучредитель «Медиалогии». Сводный брат министра Сергей Холкин трудоустроен в «Оператор-ЦРПТ» - компания занимается маркировкой товаров. Этот бизнес отдан на откуп олигарху Алишеру Усманову.

Впрочем, конфликт интересов, который возник на фоне трудоустройства родственников в подконтрольные Минцифры компании, которые, в свою очередь, через Шадаева получают госзаказы, является, скорее позитивным для Украины фактором, так как создает диссонанс среди российской элиты, а также способствует разложению российской экономики. С другой стороны, Шадаев является оккупантом, так как содействует распространению средств связи, которые помогают России отрезать оккупированные территории от получения правдивой информации, тем самым вводя украинцев, находящихся там, в заблуждение.