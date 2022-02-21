Окончание российских учений не говорит о деэскалации вокруг украинских границ

14 февраля президент России Владимир Путин лично встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым. Путин и Лавров подвергли резкой критике Запад за неспособность выполнить ключевые требования Кремля в области безопасности: остановить расширение Организации Североатлантического договора, вывести военную инфраструктуру НАТО на позиции, существовавшие до 1997 года. Лавров назвал ответы Запада на российские требования “бюрократической чепухой”, но все же согласился с некоторыми предложениями, сделанными Соединенными Штатами, которые, возможно, стоит рассмотреть. Российские власти объявили, что переговоры будут продолжаться, хотя и не бесконечно – “Запад должен выполнить ультиматумы России или столкнуться с последствиями”.

Шойгу, в свою очередь, доложил о ходе масштабных военных учений на западных границах России и близлежащих морей, которые начались в декабре 2021 года и в которых были задействованы все Вооруженные Силы России, включая подразделения, входящие в состав стратегического ядерного сдерживания. Некоторые из этих учений уже завершились, другие близятся к завершению. Шойгу упомянул инцидент во время учений в Тихом океане, когда в российских территориальных водах вблизи необитаемого курильского острова Уруп была обнаружена иностранная подводная лодка, возможно, ВМС США. По словам Шойгу, подлодка отступила после “трехкратного применения специальных мер”.

Путин и Шойгу на встрече в Кремле обсуждают проведенные учения

На следующий день, 15 февраля, Минобороны России объявило о начале вывода войск, принимавших участие в военных учениях вблизи границы с Украиной и в Крыму. Российские федеральные телеканалы показали кадры того, как российские танки грузят на поезда и увозят, по сообщениям СМИ, на постоянные места дислоцирования. Российская “военная машина” уже несколько месяцев находится в состоянии повышенной боеготовности. К середине февраля российские обычные и ядерные силы выглядели готовыми начать полномасштабное вторжение в Украину или даже вести более агрессивную гибридную войну с США и их союзниками, если ситуация выйдет из-под контроля. Долго поддерживать армию в таком состоянии невозможно: в конце концов войскам нужно либо отступить, либо приступить к действиям до того, как наступит непомерная усталость и износ техники. Таким образом, объявленное начало Отвод войск от границы с Украиной, казалось, свидетельствовало о начале настоящей военной деэскалации. Тем не менее, показанный по телевидению вывод некоторых подразделений все еще может быть обманом, чтобы продемонстрировать предполагаемые мирные намерения России. За частичным выводом войск может последовать обострение боевых действий на Донбассе, что может быть использовано в качестве предлога для смены курса и быстрого перевода подготовленных российских военных в наступательный режим.

Сообщение на российском портале «Интерфакс» об отводе российских войск после “учений”

Западные и украинские военные источники говорят, что не могут подтвердить какой-либо существенный вывод российских войск от границы с Украиной. 17 февраля на линии разграничения на Донбассе началась активизация боевых действий со стороны террористов. Боевики обвинили украинскую сторону в подстрекательстве к вооруженному конфликту, несмотря на то, что сами устроили провокацию. В Кремле назвали ситуацию на Донбассе “нестабильной и опасной” из-за высокой концентрации там украинских правительственных сил. Но наблюдатели ОБСЕ на Донбассе, призывая обе стороны соблюдать прекращение огня, похоже, указали на то, что нынешнее обострение на самом деле не было слишком серьезным, без каких-либо попыток изменить линию соприкосновения. Стоит отметить, что членами миссии на Донбассе остались в основном российские представители, так как остальным сотрудникам разрешили взять “внеочередной отпуск” в связи с новой вероятной эскалацией Кремля.

В отличие от предыдущей массовой концентрации российских вооруженных сил вблизи Украины в апреле 2021 года, в феврале 2022 года боевые корабли Каспийской флота в Черное море не направлялись. До 20 судов из этого небольшого флота в настоящее время проходят учения в Каспийском море.

Россия собрала серьезную военно-морскую флотилию в Средиземном море во главе с ракетным крейсером «Варяг» с Тихоокеанского флота и родственным ему кораблем «Маршал Устинов», прибыл с Северного флота. Согласно более ранним сообщениям, третье судно того же класса - «Москва» - должно было присоединиться к оперативной группе для поражения 6-го флота США во главе с боевой авианосной группой «USS Harry Truman», при поддержке французского авианосца «Charles de Gaulle» и итальянского авианосца «Cavour». Все три российских ракетных крейсера были построены во времена холодной войны и предназначались для уничтожения авианосцев с помощью сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности «Вулкан» с ядерными боеголовками.

Сообщение в подконтрольном Кремле издании о концентрации российского ВМФ в Средиземном море

15 февраля Шойгу вместе с главкомом ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым посетил российские военные базы в Сирии для наблюдения за совместными противоавианосными учениями ВМФ и ВВС. Бомбардировщики Ту-22М3 «Бэкфайр», специально предназначенные для атаки самолетов, были переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии вместе с истребителями МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». И, очевидно, были случаи, когда российские самолеты агрессивно пролетали над американскими авианосцами в Средиземном море.

Известие о посещении Шойгу Сирии

В тоже время, северные границы Украины с Белоруссией, которую Александр Лукашенко благополучно передает под контроль Владимира Путина, также становятся точкой напряжения. Хозяин Кремля втягивает Минск в противостояние России и Запада. В Белоруссии продолжают создаваться «учебно-тренировочные центры», на территории которых располагаются силы ВКС РФ. Кроме того, там также зафиксирована подготовка путей к переправки техники на границы Украины.

В Белоруссии меньше чем в 6 километрах от границы с нашей страной военные развернули понтонный мост через реку Припять. Это тут же привлекло внимание американских разведывательных беспилотников, которые, по данным из открытых источников, следят за местностью вдоль северо-восточных границ Украины.

Проведя OSINT-исследование, стало заметно, что ведется строительство парка понтонного моста на территории Полесского государственного радиоэкологического заповедника Белоруссии в Чернобыльской зоне отчуждения у границы с Украиной. Согласно добытым сведеньям, мост был возведен в период с 14 по 15 февраля, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Следует отметить, что сооружение понтонных переправ в столь близких к границе районах говорят о подготовке к наступательной операции и намерениях вести наступательные, а не оборонительные действия.

Согласно спутниковым снимкам, видно, что работы по сооружению понтонной переправы велись с обеих сторон реки.

На снимке видны дороги к реке и расчистка береговой линии на участках, где должны быть основания моста

Готовая понтонная переправа на том же участке реки Припять, что и на снимке выше

На данный момент неизвестно, кто строил мост: российские или белорусские военные. Территория заповедника не числится среди заявленных территорий совместных военных учений «Союзная решимость 2022».

Направления военных учений «Союзная решимость 2022» по состоянию на 14 февраля 2022 года, согласно данным Министерства обороны Республики Беларусь.

К северу от него находится Мозырский район, где по легенде российские военные должны отрабатывать оборонительные действия с мотострелковым подразделением, а восточнее - Полесский район для заявленного боевого дежурства артиллерийских и ракетных частей российских войск.

В Вооруженных Силах Белоруссии имеется несколько инженерных частей, основными из которых являются 188-я инженерная бригада и 557-я инженерная бригада. Они оборудованы понтонными мостовыми парками. Также мостовые соединения входят в состав транспортных войск Белоруссии. Помимо белорусских частей, сейчас в стране сосредоточены российские воинские части с соответствующим снаряжением.

Фрагмент из снятого на видеорегистратор движения российских понтонных мостовых систем ПМП. На видео показаны звенья понтонного моста ПМП-М, а также буксиры БМК-460 прибывшие из России в Белоруссию

Для оценки оперативной обстановки в этом районе американские военные перевели в ручной режим один из разведывательных БПЛА MQ-4 «Triton», который дополнительно разведал район вблизи моста. В последнее время несколько миссий воздушной разведки США и других стран НАТО ежедневно работают вдоль границ Украины для наблюдения за численностью российских войск и ситуацией на границе.

Путь дрона MQ-4 в верхней части карты направлен на новый понтонный мост, который отмечен красной точкой.

В тоже время вести наступление с использованием такой понтонной переправы по грунтовым дорогам и многочисленным болотам в этом районе затруднительно. Кроме того, прогноз погоды в Припяти и на всех угрожаемых участках украинской границы на ближайший месяц указывает на невозможность достаточного промерзания грунта, что делает движение российской тяжелой техники весьма проблематичным. Кроме того, спустя всего два дня после обустройства понтонной переправы, она была демонтирована, что может говорить о пробном ее построении или же о выполненной функции. Так, российские войска могли переправить на другой берег необходимую амуницию и убрать мост.

Такие действия, как отсутствие Каспийской флотилии в Черном море, неприбытие ракетного крейсера «Москва» в Восточное Средиземноморье, монтаж/демонтаж малой понтонной переправы в Белоруссии при несоответствующих погодных условий для переброски тяжелой военной техники, могут свидетельствовать о том, что российские военные не вполне “серьезно” относятся к своим нынешним военным играм, поскольку они не сосредоточили все имеющиеся силы на критически важных позициях. Такая перспектива придала бы правдоподобности теории о том, что весь кризис был просто частью более широкой кампании Кремля по использованию одновременного военного, дипломатического и политического давления, чтобы запугать и нервировать западных лидеров, заставив их пойти на серьезные уступки, а не на самом деле начинать войну.

Если российские военные действительно начинают отступать, процесс не будет быстрым и легким: он может занять месяц или больше. Тем не менее, частичное отведение вооруженных сил не означает, что кризис закончился. Россия, скорее всего, продолжит оказывать как дипломатическое, так и военное давление. И, возможно, еще через шесть месяцев или около того нынешнее масштабное развертывание войск и кризис могут повториться. Без конкретного политического решения основных проблем такие страхи перед войной будут повторяться и, возможно, усугубляться.