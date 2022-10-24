Очередная истерика страны-агрессора: российский режим пугает мировое сообщество взрывом "грязной бомбы"

Российский режим пугает мировое сообщество взрывом "грязной бомбы", чтобы на Зеленского надавили перед ноябрьским саммитом G20 и подтолкнули к переговорам с Путиным. О чем говорит очередная истерика страны-агрессора, на которую уже отреагировал и Запад?

Кремль может делать только две вещи – врать и пугать. Основными инструментами российской политики всегда были ложь и страх. Когда Путин впервые становился президентом, российский народ пугали чеченскими террористами, организовав теракты на Каширском шоссе в Москве. В феврале 2014-го года жителей Крыма пугали "поездом с жидобандеровцыми", который, якобы, должен был приехать в Севастополь. Россиян, в то же время, пугали Дмитрием Ярошем, который, якобы, хотел объединиться с Доку Умаровым и стать президентом Украины. Потом россиян пугали американскими лабораториями в Украине и перелетными птицами, которые заражают, якобы, россиян биологическим оружием. А также перевранными словами Зеленского о том, что Украина возобновит производство ядерного оружия".

Российские медиа распространяют уже новую историю о том, что Украина якобы готовит провокационный обстрел собственных мирных граждан в Волчанске, чтобы обвинить в этом российских военных.

"Заявление Шойгу о "грязной бомбе" — это еще один глупый шаг, сделанный под копирку. Ибо, ничего, кроме как врать и пугать, россияне не умеют. Теперь они пугают мировое сообщество взрывом "грязной бомбы", чтобы на Зеленского надавили перед ноябрьским саммитом G20 и подтолкнули к переговорам с Путиным... "А не то — взорвем "грязную бомбу" и свалим это всё на украинцев" — в этом и заключается план Шойгу".

При этом не исключается возможность, что российская армия может взорвать "грязную бомбу" на территории Украины или даже на своей территории (например, в Белгородской области или в Крыму), чтобы обвинить в этом Украину.

Идиотские решения стали признаком российской политики в последний период. Но, ввиду повторяемости действий постоянного вранья и пугания, похоже, что настоящие мотивы этих угроз читаются довольно однозначно.