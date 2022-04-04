Очень хреново... Всю ночь и весь день...

Но, каратели сами собой незадвухсотятся. А судя по фейсбуку, у нас появилась партия Судоплатова-Голды Мэир. Как бы там ни було, а кроме политической поддержки операций, им еще потребуется и планирование.

На данный момент у меня есть два кандидата на роль "Бучанского мясника". Расследование ведется.

Кандидат № 1: уже давно знакомый всем посвященным Фомичев Борис Июльевич (он же "Шрэк"). Мразь каких мало. Причем - этого же мнения придерживаются и его солдаты.

Изучен волонтерами и контрразведкой достаточно хорошо:

https://tsn.ua/.../general-shrek-fomichev-ottyapal-krym-s...

https://myrotvorets.center/crim.../fomichev-boris-iyulevich/

(Кстати, иногда ужасаюсь - что бы мы делали без "Миротворца"? На днях слышал, что какие-то немецкие журналисты хотят подтверждений о том, что "Миротворец" - это не нео-нацистская организация... Пусть сходят за российским кораблем...)

Кандидат №2: Командир 64-й отдельной мотострелковой бригады (войсковая часть 51460) с. Князе-Волконское, Хабаровского края полковник Шершнёв Александр Леонидович.

Светился на публичных мероприятиях в 2019-м и 2020-м годах

http://soldatskiemateri.ru/9-maya-2020-g-torzhestvennyy...

https://habarovsk.bezformata.com/.../chest.../76000585/

Мой фаворит - кандидат №1.

Причем и по складу характера и по психотипу - мясник и тварь.