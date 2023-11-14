«Новый» инновационный самолет в россии

04:50 14 ноября Киев, Украина

Санкции позволили вдохнуть новую жизнь в словосочетание “импортозамещение”. Естественно, что это является приоритетом для многих российских разработчиков, кто хочет получить гранты от государства на разработку техники и оружия из разряда “аналогов нет”. Особенно остро этот вопрос стоит в области космоса, авионики, военной техники и оружия, станков для изготовления микрочипов. И если с космосом и микрочипами все достаточно плохо, то в вот военную технику, оружие и авионику россияне модернизируют “героизацией” и представляют как нечто новое и, естественно, без аналогов в мире.

Так, например, весной 2023 года был представлен “новый” самолет Ил-96-400М. В ноябре это “чудо техники” совершило свой первый полет. Естественно, пропаганда тут же начала его восхвалять. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал разработку “демонстрацией высочайшего уровня компетенций отечественных конструкторских бюро и авиазаводов”. Телеканал боброедки Симоньян «RT» подчеркнул применение новых экономичных двигателей, “благодаря которым удалось добиться увеличения грузоподъемности самолета”. Блогер Мейстер назвал Ил-96-400М “не только освобождением от капризов западных поставщиков техники, но и настоящим ренессансом нашего самолетостроения”. В Z-телеграмм-канале «Караульный» был опубликован пост про лайнер, в котором говорилось: “Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, полностью российский, до последнего болта. Такое могут делать, кроме России, только две страны. Макдональдса, конечно, жаль (нет), но сей Ил — вершина гражданских технологий, а не “эплпэй” этот ваш»”. Обращая внимания на то, как работает российская пропаганда, становится ясно, что чем больше заурядных хвалебных тирад изрыгает жерло пропаганды по поводу того или иного события, тем больше требуется “макияжа” для него. Поэтому не удивительно, что среди новшеств в Ил-96-400М были лишь двигателя и немного увеличенный фюзеляж.

Сборка корпуса самолета Ил-96-400М

Вообще, планы по производству “современно” самолета Ил-96-400М пахнут немного нафталином. Изначально, Ил-96 разрабатывался еще в СССР. В конце 80-х годов конструкторское бюро Ильюшина представила модель самолета, способного преодолевать свыше 9 тыс. км без дозаправки и нести на своем борту до 435 пассажиров. Из-за высокого потребления горючего модель не пользовалась большой популярностью. В 1993 году «Аэрофлот» начал осуществлять перевозки пассажиров в Северную и Южную Америку, а также страны Юго-Восточной Азии. Впрочем, через несколько лет все шесть бортов Ил-96 были проданы российской авиакомпанией. Известно, что 3 самолета были куплены Кубой, остальные переданы в распоряжение правительства Кремля. Один из них использует лично Путин – Ил-96-300ПУ. Это, так называемый, “самолет судного дня”, который в случае необходимости может переквалифицироваться в воздушный штаб. Нынешний же Ил-96-400М был модернизирован из уже имеющегося модернизированного самолета Ил-96–400, разработанного в 1997 году.

Путин на борту своего самолета Ил-96-300ПУ

Разработку “нового” самолета начали еще в 2015 году. В 2018 году разработчики получили более 1 млрд рублей на модернизацию борта до Ил-96-400М. Ильюшинцы обещали скорейшее завершение проекта и массовый выпуск самолетов. Тогда руководитель проекта Дмитрий Квитко был настроен весьма оптимистично, однако даже его конструктора выражали сомнения в успешности самолета из-за изначальной проблемы – высокого расхода топлива.

Стоит отметить, что его начали разрабатывать с 2015 года и к 2020-у должны были собрать не меньше пяти самолетов. В этом году был собран первый, можно сказать прототип, который совершил первый пробный полет. А ведь новые двигатели еще необходимо испытать.

Авиаэксперт Андрей Меньшенин достаточно сдержанно выразился по поводу “нового” самолета: “Разница между этими самолетами [Ил-96–400 и Ил-96-400М ред.] в том, что в Ил-96-400М обновленные двигатель и авионика. Но здесь важно понимать, что компоновка самолета, который перевозит менее 400 пассажиров, но использует четыре двигателя, уже давно устарела. Четыре двигателя потребляют очень много топлива, поэтому экономически такие перевозки неэффективны, авиакомпании стараются отказываются от таких самолетов”.

Готовый образец Ил-96-400М с четырьмя двигателями

В словах эксперта кроется истина. Действительно, раньше все производители, изготавливающие дальнемагистральные самолеты использовали четыре двигателя. И это было связано с безопасностью. Два двигателя должны были страховать другие два во время перелета над океаном. Однако с тех пор прошло много лет и современные технологии вполне позволяют использовать только два двигателя вместо четырех.

Андрей Меньшин также добавляет, что российская пропаганда постоянно поднимает нафталиновые заголовки вроде “убийца «AirBus» и «Boeing»” всякий раз, когда авиаконструкторы РФ пытаются произвести самолет с перспективой продать его миру.

Пилот из России, пожелавший остаться неизвестным в целях безопасности, немного дополнил выводы Меньшина. Он также считает, что Ил-96-400М не такой уж “идеальный”, из разряда “аналогов нет”. По мнению пилота, этот самолет очень дорогой. Однако в связи санкциями, для российской авиации это лучше, чем разваливающиеся в полете борта. В то же время, когда санкции начнут снимать, то любой авиалайнер аналогичного типа тут же вытеснит Ил-96-400М с российского рынка.

К примеру, известная компания «Airbus» выпускает похожий по количеству пассажиров борт «Airbus A330», однако в нем используется всего два двигателя. Это, в свою очередь, позволяет значительно экономить топливо в сравнении с четырьмя двигателями. Кроме того, их также необходимо обслуживать и чинить. А починить четыре двигателя не то же самое, что и два.

«AirBus A330»

Известно, что до начала вторжения, России, как и другим странам, иностранные продавцы самолетов предоставляли их по лизинг-системе. То есть, большинство гражданских самолетов в РФ были из-за границы. Соответственно, цены на билеты складывались по тарифам, в которые закладывались, в том числе, цены на топливо, обслуживание и ремонт. Если российским конструкторам удастся начать массовое производство Ил-96-400М, то либо билеты на полеты этим бортом будут сопоставимы с ценами на полеты на космическом шаттл, либо государство должно будет выделять субсидии на топливо. То есть, или на них никто не будет летать, или новый урон российской экономике.

Это все на что способны современные российские авиаконструкторы. Достать старые чертежи и надеяться, что пропаганда слепит из них новый самолет. Впрочем, в условия санкций большим довольствоваться не приходится. Тем не менее, в будущем будет весьма любопытно отслеживать подобную “новую” технику и наблюдать за реакцией пропагандистов.