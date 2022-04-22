Новые цели "спецоперации" раскрывают разлом между российскими элитами

В пятницу, 22 апреля, замкомандующего войсками Центрального военного округа страны-агрессора Рустам Миннекаев заявил, что российская армия в ходе так называемого "второго этапа спецоперации" в Украине планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым, а также выход в Приднестровье.

Позже пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном расширении целей российской "спецоперации" в Украине.

Сегодняшние события в россии подтверждают информацию о существующем расколе в политических элитах. Необходимо обращать внимание не только на заявления представителей минобороны рф, но и на остальной контекст политических заявлений Кремля.

Во-первых, заявление о следующем этапе военных действий было сделано никому не известным подневольным старшим офицером. Что ему приказали, то он и озвучил. В случае, если что-то пойдет не так – его просто ликвидируют и всё.

Во-вторых, пресс-секретарь путина – Песков – заявил о том, что у президента "не комментируют проведение операции". Это как вообще? Как верховный главнокомандующий в рф может отстраняться от планов положить еще десятки тысяч своих солдат?

Налицо тот факт, что в рф между группой военного руководства и группой, которую представляет Песков, разворачивается серьезная политическая борьба.

Еще более интересным является публикация близкого к Евгению Пригожину и минобороны рф телеграм-канала Readovka, который ранее обещал никак не реагировать на заявления Пескова. Этот телеграм-канал перекрутил слова Пескова, подав их как подтверждение заявлений минобороны, чего не было.

Как написали в телеграм-канале "отвечая на вопросы журналистов, Песков посоветовал им смотреть именно заявления официальных лиц Министерства Обороны по данному вопросу".

Это чистейшая ложь, ибо Песков такого не говорил.

Таким образом, подтверждается версия о том, что продолжение войны является для Шойгу-Кадырова-Кириенко-Турчака единственным возможным способом избежать арестов и разрушения карьеры.