Не существует "хороших" и "нехороших русских". Есть те, кто приближает нашу победу и те, кто этого не делает

Вечер 21 сентября показал на сколько правильным и своевременным было решение об усложнении получения шенгенских виз и въезда в страны ЕС для граждан рф…

И, насколько бесперспективным для Украины является сотрудничество с чичваркиными, каспаровыми и крашенинниковыми, которые сформировали нарратив о том, что каждый, кто остается в рф — якобы, способствует режиму.

А каждый, кто успел выехать — потенциальный "хороший русский".

В который раз повторяю, не существует "хороших" и "нехороших русских". Есть те, кто приближает нашу победу и развал россии, и те, кто этого не делает.

Среднестатистический россиянин, который #явнепалитики, #невсётакадназначно и #надауслышатьбамбасс, вышедший сегодня на улицы москвы и других городов, чтобы спасти свою шкуру от американского Хаймарса на украинской земле — в сто раз полезнее для победы Украины, чем тысяча эфиров на Youtube и сто форумов свободной россии, на которые ходят одни и те же люди.

Когда ребят типа #явнепалитики закрыли в собственном бараке с единственным выходом в деревянный макинтош — они начали шевелить булками. Если бы это было сделано полгода назад — мы бы спасли тысячи жизней. Если бы это было сделано в 2014-м году — мы бы спасли мир от того, во что он превратился сейчас.

Спецоперация идет по плану…

По украинскому плану.

Российская федерация будет разрушена