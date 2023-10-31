Неидеальная бюрократическая система Запада

06:14 31 октября Киев, Украина

Невозможно отрицать, что санкции сильно ударили по экономике России. А постоянные отрицания со стороны официальных представителей власти и пропагандистов только подчеркивают факт случившегося, как катастрофу. Тем не менее, агрессор нашел способ обойти санкции. Это было предсказуемо, так как даже в период глобального противостояния Восточного и Западного блока, страны, находившиеся под ограничениями, в том числе СССР, находили способ покупать и продавать санкционные товары. Полностью изолировать страну в современном мире тем более невозможно. Однако удивляет не то, что Россия находит обходные пути получения запрещенной продукции, а то, что до сих пор некоторые западные компании продолжают продавать товары двойного назначения по тем же каналам связи. А также то, что российские компании, напрямую сотрудничающие с Минобороны РФ и изготовляющие оружие для агрессора не попали в санкционные списки.

В прошлом году Россия начала массово уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру. Постоянные блекауты, по некоторым данным, могут повториться и в этом году. Противник использовал для этого кроме дронов, управляемые ракеты. «Кинжал» на базе ракеты «Искандер» является высокоточной управляемой ракетой с большим радиусом полета. Ее производит «Конструкторское бюро машиностроения» - АО «НПК» «КБМ». Это дочернее предприятие «Ростеха», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы». Директором предприятия остается долгие годы 64-летний Сергей Питиков.

Питиков не является депутатом, не состоит в правящей партии, поэтому его работу, позволяющей подавлять “муки совести” за убийство ракетами, которые производятся под его руководством, назвать “идейной” нельзя. Этот человек получается не менее 30 млн рублей в год, что, очевидно, и позволяет Питикову договариваться с самим собой, что он, якобы, тут “не причем” и “если бы не он, то кто-то другой”. Так или иначе, этот человек виновен в убийстве украинцев ракетами «Кинжал» и «Искандер» не меньше, чем оккупанты, которые их запускают.

Пожалуй, уже не удивительно, что российские чиновники, как, впрочем, и все, у кого есть возможность и здравый смысл, не держат деньги в России. Также стараются не держать и родственников. Ведь обе этих постоянных являются ключевыми в уравнении, где результатом есть полный контроль человека. Питиков не исключение. Узнать более подробно о заграничных счетах конструктора «Кинжалов» не удалось. С другой стороны, в “недружественной” Швеции проживает его дочь – Майя Питикова – зять и внуки. В 2021 году семья купила дом за 500 тыс. евро. Тот факт, что дом был куплен не без помощи родителя говорит общий доход Майи и ее мужа, который равен приблизительно 80 тыс. евро на двоих. Кроме того, в том же году, дочь Питикова купила новую Tesla Model 3 Standard Range Plus за сумму, равную ее годовому доходу.

Так или иначе, однако тема родственников за границей не является основной в данном расследовании. Питиков продолжает поддерживать деловые отношения с западными компаниями, которые поставляют «КБМ» детали для создания ракета. В конце августа в ракетах «Кинжал» были обнаружены микросхемы от американских компаний «Texas Instruments», «Analog Devices» и «Altera». Их ввозили через фирмы-посредники из Германии, Литвы, Нидерландов, Эстонии, Финляндии. Теперь, обнаружен еще один канал поставок чипов, используемых в ракетах, который идет через Китай. Фирма ООО «ЕТС Электроникс» закупает микрочипы у китайской компании «ETC Electronics Limited».

Перечень поставляемых микрочипов от китайской фирмы российской

Российской компанией руководить (по крайней мере формально), некая 38-летняя Екатерина Кулаковская. Это сотрудница подразделения «Микрон» - дочерней компании Ростеха. Удивительно, однако «ЕТС Электроникс» не скрываясь участвовала в форуме «Армия-2022», где получила диплом от Шойгу, однако санкции против этой конторы так и не были введены.

Диплом от Шойгу для ООО «ЕТС Электроникс»

В то же время «КБМ» продолжает получать товары двойного назначения, в том числе, из Европы. Например, согласно сайту госзакупок камеры тепла и холода производства «Espec» компания Питикова получает от московского ООО «Остек-Тест». Эта фирма даже во время войны, как показывают данные ImportGenius, продолжила импортировать оборудование «Espec» из Польши. Отправителем выступала компания «Intertrans» Sp. z o.o. из города Седльце.

Фирма ООО «KEB-Рус», партнер немецкой компании «KEB» продолжает поставлять кабели в России, а заодно продает токарные станки для «КБМ».

Информация на сайте компании ООО «KEB-рус»

«IR-Logistik GMBH» - еще одна немецкая компания, которая продает России запрещенное оборудование. Ружейные сверла и другие товары двойного назначения немецкая фирма продает российской ООО «Мир станочника», которая затем перепродает необходимые «КБМ» материалы.

Поставки продукции Sandvik от немецкой фирмы «IR-Logistik GMBH» российской компании ООО «Мир станочника» (в частности, запасные части)

Разработчиком бортовых компьютеров для «Кинжалов» является НИИЭП (Научно-исследовательский институт электронных приборов) – еще одна дочерняя компания Ростеха. Подрядчик НИИЭП - АО «Радиант-ЭК» поставляет интегральные микросхемы напрямую НПК «КБМ». «Радиант-ЭК» продолжает импорт во время войны: импортирует из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов (отправитель — «Advantek Gmbh»).

Засветились в поставках и другие страны Европы. Так, например, еще одна российская фирма, которая отметилась на госконтрактах и у НИИЭП, и у НПК «КБМ», — ООО «Сонатек». Она предлагает “современное измерительное и металлообрабатывающее оборудование от ведущих мировых производителей”. Европейские торговые контрагенты «Сонатека» - UAB «Breitto» (Литва), «Baltic Shipping Agency LTD» Sp. z o.o. (Польша), UAB «CUST LT» (Литва), «Hermis Ekspo» SIA (Латвия), «Groupe D'Investissement Financier» SA (Бельгия), «Aberlink» Ltd (Великобритания) и др.

Такое обширное поле западных компаний, участвующих в прямом нарушении постановлений Европарламента, а также Госдепартамента США приводит к недопониманию. С одной стороны, Запад помогает Украине в войне с агрессором. С другой стороны, западные органы безопасности не могут в полной мере контролировать деятельность фирм, находящихся в поле их юрисдикции. Хуже всего то, что в каждом отдельном случае, компании-производители и посредники понимают, до кого в итоге доходит их продукция. Однако они не готовы отказываться от прибыли и продолжают поставлять санкционные товары российским компаниям.