«Не гуманитарная помощь» – как Россия “облучает” захваченные территории

После захвата восточных территорий Украины, Россия регулярно поставляла “гуманитарную” помощь на оккупированные территории. Как удалось выяснить, в контейнерах с помощью, были вовсе не гуманитарные товары, по крайней мере, далеко не во всех случаях. Есть явные доказательства того, что на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей Российская Федерация тайно перевозила радиоактивные элементы, в частности – обедненный уран.

Стоит начать с того, что в конце 2021 года, 23 декабря, в так называемые, «ДНР» и «ЛНР» прибыл 105-й “гуманитарный груз”. Это событие осветили в пропагандистских СМИ боевиков. На телеканале сепаратистов «Оплот», ведущая рассказала, о содержимом контейнеров. Она перечислила, что “гуманитарной помощью” являются медицинские препараты, оборудование – томографы, маммографы и рентген-аппараты.

Ведущая телеканала «Оплот ТВ» Екатерина Шиндина рассказала о прибывшем в «ДНР» гуманитарном грузе от РФ

Стоит отметить, что «Оплот», как и другие медиаресурсы самопровозглашенных республик, спонсируется, так называемыми, администрациями «Л-ДНР». Репортаж представлял собой типичное освещение событий о том, как “хорошая Москва” поставляет гуманитарные партии грузов на “самопровозглашенные территории”. Банальный отчет о проделанной работе.

Кроме “медицинского оборудования”, фуры привезли фильтры для воды и экспериментальную российскую вакцину «Спутник-Лайт». Однако вопросы возникли в тот момент, когда в кадр попали коробки с грузом, на которых был логотип чешской компании «Ujp Praha».

Кадр из репортажа все того же «Оплот ТВ», на которых видно коробки с названием чешской компании

Как следует из описания компании на официальном сайте, «Ujp Praha» работает в сфере атомной промышленности. Основным видом деятельности предприятия является не изготовление медицинского оборудования, а транспортировка и подготовка к длительному хранению обедненного и природного урана. “Разработана и продолжает развиваться сложная технология переработки металлического урана путем плавки, легирования, механической обработки, защиты поверхности урана, урана и продуктов из обедненного урана”, - говориться на сайте компании.

Официальный сайт компании «Ujp Praha», на котором приводится информация об основной деятельности предприятия

Представитель министерства здравоохранения, так называемой, «ДНР», сообщил, что они часто получают импортные товары не только из Чехии, но и из других европейских и азиатских стран. Однако он подчеркнул, что весь груз идет из России и представляется, как “гуманитарная помощь”. Не исключено, что в предыдущих поставках могли быть патроны, снаряды и вооружение, рассчитанное для боевиков Донбасса.

Необходимо напомнить, что поставки какого-либо оборудования, припасов и т.д. запрещены в оккупированные части Украины. Любое нарушение этих правил карается экономическими санкциями. Груз идет исключительно из России, так как страна напрямую связана с войной в Украине. Кроме того, уже введенные санкции против РФ запрещают поставку в страну продукции имеющей двойное назначение. Что касается медицинского оборудования, то оно не подпадает под определение “товары двойного назначения”, а значит, волне легально, может продаваться зарубежными компаниями в Россию. Так, по всей видимости, и случилось с «Ujp Praha». Директор компании Яромир Сгейбал был удивлен, узнав, что коробки с именем его предприятия были “засвечены” в репортаже из оккупированных частей Украины. Он не отрицает, что сотрудничает со всеми странами бывшего СССР, в том числе и с Россией. Однако никогда компания не работала с, так называемыми, администрациями «Л-ДНР» и с Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ, которое поставляет “гуманитарную помощь”.

Среди российских предприятий, сотрудничающих с чешской компанией, множество фирм занимаются атомной энергетикой, в том числе – ядерным вооружением. В частности, в 2017 году российская ФГУП «ПО Маяк», производящая ядерное оружие, получила от «Ujp Praha» контейнеры для хранения радиоактивных материалов, а АО «Энергомонтаж интернешнл» - 3 радиоактивных источника гамма-излучения.

На сайте госзакупок РФ числиться только 4 поставки от Чешской фирмы за 2017 год. Все они предназначались для внутреннего пользования российских регионов. Более того, ни о каком новом оборудовании речи не идет. В перечне услуг указана поставка запасных частей, а также предоставление ремонтных работ. Это значит, что Министерство по чрезвычайным делам РФ, которое привозит на оккупированные территории Украины “гуманитарную помощь”, в коробках «Ujp Praha», не имело медицинского оборудования. Не исключено, что маммографы, томографы и рентген-аппараты, о которых говорилось в репортаже, все же прибыли в самопровозглашенные республики, однако не от компании «Ujp Praha». Можно смело предположить, что в ящиках с лейблом компании находились контейнеры для перемещения радиоактивных элементов, которые закупались частными компаниями и были переданы на госбаланс.

Информация с сайта госзакупок РФ. В перечне предоставляемых услуг четко прописаны “запасные детали” и “ремонт оборудования”.

И хотя нельзя с уверенностью сказать, что Россия перевезла в, так называемые, «Л-ДНР» уран, связь чешской компании и Кремля указывает на то, что это вполне могло произойти.

Дело в том, что «Ujp Praha» начала свое существование на базе комплекса НИИ Институт ядерной физики. Комплекс был построен еще в конце 50-х годов прошлого столетия, когда Чехословакия находилась в поле влияния СССР. Деятельность НИИ не разглашалась, однако известно, что во времена Холодной войны, в институте провели первую цепную реакцию деления ядра в Чехословакии. В течение последующих сорока лет, комплекс увеличивался и расширял сферы деятельность атомной промышленности. После развала СССР, предприятие полностью приватизировали и на его базе выросло три компании, среди которых была и «Ujp Praha».

Связи с Кремлем в прошлом никуда не делись, и чешская компания продолжила сотрудничать с «Росатомом» через российскую фирму «ТВЭЛ» - производителя ядерного топлива. В 2012 году специально созданная компания «Ujp Invest s.r.o.», с минимальным уставным капиталом, собиралась построить в чешском городе Быстржице-над-Пернштейном завод по переработки ядерных отходов, в том числе, для будущей поставки отработанного урана в военное производство. На тот момент, чешские активисты выступили категорически против проекта, так как, по понятным причинам, это сулило высокими рисками для городка и априори, должно было заражать близлежащую местность. Примечательно было то, что уставного капитала компании не хватило бы на постройку такого комплекса. Поэтому, назревает весьма логичный вывод, что весь процесс постройки мог оплатить российский гигант «Росатом». К слову, завод так и не был построен, так как активистам удалось настоять на своем.

Выходит, что чешская компания давно сотрудничает с российскими госпредприятиями, в том числе, в военной сфере. Примечательно и то, что в реестре госсазкупок не всегда указывается имя компаний-поставщиков, а значит, что оборудование «Ujp Praha» могло пройти незамеченным для широкого круга лиц. Сопоставив тот факт, что чешское предприятие сотрудничало и, вероятно, продолжает сотрудничать с российским «ТВЭЛ», производителем ядерного топлива, и то, что поставки на оккупированные территории осуществляются через неподконтрольные украинским пограничникам участки границы, то можно допустить, что в ящиках подписанных именем «Ujp Praha» находились контейнеры компании, с российским ураном.

Безусловно, что Кремль милитаризирует захваченные территории стрелковым оружием и военной техникой, в том числе, используя, так называемые, “белые конвои” (из-за цвета фур) с “гуманитарной помощью”. Однако с какой целью РФ потребовалось перевозить радиоактивные элементы на Донбасс не известно. Если учесть, что недавняя информация о диверсии с амиаком на заводе в Горловке просочилась в СМИ и теперь российская сторона приостановила реализацию этой провокационной кампании, отравление радиацией местного населения, обвинение в этом украинских властей и последующая эскалация без проблем вписывается в сценарий действий оккупантов. Впрочем, достоверно узнать, что было в коробках «Ujp Praha», пока что, не удалось. Официальная версия оккупантов – “гуманитарный груз с медицинским оборудованием”. В тоже время, весь цивилизованный мир привык к тому, что Кремль никогда не говорит правду, а значит верить на слово репортерам террористов все равно, что верить в то, что Владимир Путин не будет баллотироваться в президенты на будущих выборах.