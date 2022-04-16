Нарушители международного права: идентификация российских оккупантов

В 2014 году Россия продемонстрировала, свое отношение к суверенитету Украины. Не смотря на заверения Путина о том, что РФ никогда не нападет на своего соседа, а также, что Крым является украинской территорией, он все же решил, что его слова ничего не стоят и совершил вооруженное нападение на Восток Украины и Автономную Республику. С момента начала оккупации было ясно, что боевиками, «зелеными человечками», регулярными военослужащими являются граждане РФ. Это понимали и знали все. Однако в Кремле продолжали утверждать, что российских военных не на Юге, не на Востоке Украины не было. Со слов пропагандистов Кремле, вооруженное сопротивление было оказано украинцами и этническими русскими. И так как в “Верховной Раде не хотели признавать мнение российского населения Украины, Кремль принял решение о снабжении ополченцев гуманитарной помощью”, в состав которой входило как легкое так и тяжелое вооружение. На самом же деле, как с самого начала, так и спустя 7 лет, на Донбассе и конечно же, в Крыму, пребывают регулярные войска РФ, которые не перестают атаковать украинские позиции. Впрочем, даже спустя 7 лет, в Кремле по прежнему до конца не признают присутствие российских военных в Украине и тем более, не признают их присутствие в начале боевых действий в 2014 году.

Тем не менее, кроме наемников, которых называют «вежливыми людьми» и присутсвие которых частично признано Россией, при захвате администрации в Крыму и военных действиях на Донбассе, в 2014 году участвовали контрактники некоторых регулярных войсковых частей РФ. Идентификация личностей происходит и до теперь. Благодаря свободному доступу к открытым источникам в глобальной сети, в том числе официальным СМИ, удается опознать все больше нарушителей международного права, которые помогли в 2014 году совершить преступление против, так называемого, “братского народа”, который в итоге стал “бандеровскими националистами”. Как оказалось, слова о “братском народе” всегда были ложью, которой пропитана вся кремлевская власть.

197-я бригада военных кораблей Черноморского флота и 68-я бригады кораблей охраны водного района из воинской части №72136 стали одними из участников военнизированного захвата Крыма. Их корабли БДК (Большой десантный корабль) «Ямал» и МТЩ (Морской тральщик) «Иван Голубец» удалось идентифицировать вместе с командой.

Стоит отметить, что эти судна и ранее были использованы для захвата чужих территорий. Так в 2008 году, БДК «Ямал» вместе с БДК «Саратов» под прикытием малого противолодочного корабля выполнили переброску российского десанта в Грузию и оставались около берегов страны до окончания оккупационной агрессии.

Также спустя 4 года, БДК «Ямал» начал участвовать в переброске вооружения для начала российской военной агрессии в Сирии и поддержке режима Башара Асада. На момент переброски оружия командиром корабля был Алексей Грицай, капитан 3-его ранга. В 2013 году, он уже получил звание капитана 2-ого ранга. А по состоянию на 2019 год, занял позицию начальника штаба десантных кораблей Балтийского флота.

Алексей Грицай бывший командир БДК «Ямал»

К слову, его отец Сергей Грицай, капитан 1-ого ранга в запасе. После аннексии Крыма он был назначен начальником 205-ого управления вспомогательного флота ЧФ РФ. Килекторное судно КИЛ-158, из 205-ого отряда, перебрасывало российских десантников в Крым накануне аннексии полуострова.

Согласно записям походов боевых кораблей, БДК «Ямал» находился в походе с 20.02.2014 года в Сирию. Однако 4.03.2014 уже был у берегов Крыма:

Журнал рейсов боевых российских кораблей, в котором отмечены походы «Ямала» из Черного моря и обратно

Если учесть, что на медалях за захват Крыма отмечена дата 20.02.2014 – 18.03.2020, то участие БДК «Ямал» также косвенно подтверждается. Об этом свидетельствует и комментарий Михаила Шевченка, одного из моряков корабля, оставленный в социальной сети рядом с фотографией его медали:

Скриншот из социальной сети, где Михаил Шевченко пишет, что он “тоже не сразу получил медаль”, так как срочно отбывал в Сирию

Капитаном же БДК «Ямал», во время преступной российской оккупации по захвату Крыма, являлся капитан 3-ого ранга Валерий Поляков, который после аннексии полуострова досрочно был награжден внеочередным званием капитан 2-ого ранга.

Валерий Поляков, командир БДК «Ямал» во время проведения спецоперации России по оккупации Крыма

Следующим командиром БДК «Ямал» стал капитан-лейтенант Валентин Тютькало в 2017 году. Он также получил медаль за оккупацию Крыма и именно он был командиром МТЩ «Иван Голубец» в 2014 году, который также принимал участие в российской агрессии против Украины.

Валентин Тютькало, командир МТЩ «Иван Голубец» в 2014 году. Участник спецоперации по захвату Крыма

В 2014 году, до начала аннексии полуострова, Тютькало выполнял рейс на другом МТЩ – «Ковровец», в Сочи. Легендой таких манипуляций была охрана «Олимпиады 2014» в Сочи. Однако, бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук утверждает, что подобные маневры были направлены именно на подготовку России к захвату Автономной республики Крым.

Кроме новых идентифицированных “актеров” в “театральной постановке” «Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань», были обнаружены и опознаны еще одни преступники, участвующие в агрессии против Украины на Донбассе.

Речь идет о гражданах Российской Федерации, контрактниках вооруженных сил РФ, которые в 2014 году вторглись в Украину по приказу “лидера” России.

Фотография российских воинов, которая была найдена в альбоме на странице социальной сети у одного участниова агрессии против Украины

На фото изображены российские контрактники, на тот момент несшие службу в 18-й ОМСБр (Мотострелковая бригада), которая на протяжении семи лет успешно скрывала свое причастие к ведению боевых действий против украинских граждан.

Удалось выяснить, что 18-я ОМСБр вошла на территорию Украины 12 августа 2014 года. 13 августа бригада остановилась в городе Снежное, Донецкой области, после чего по контрактникам ударила украинская артилерия. В результате были убиты 120 противников, ранены 450 оккупантов. Оставшиеся 630 военослужащих РФ остались невредимы.

Под номерами на фотографии, указаны россияне которых удалось опознать.

Он также был награжден медалью за оккупацию Крыма, а значит кроме войны на Донбассе, аннексировал полуостров с остальными преступниками.

Под №2 Искович Михаил, который также, как и его боевой товарищ принимал участие в аннексии Крыма.

Под №4 и №5 – Антон Туманов и Роберт Артюнян были уничтожены артиллерией 13 августа.

Антон Туманов

Роберт Артюнян

Необходимо отметить, что Туманов, уже в 2014 году, прекрасно понимал, что вторгается в Украину и идет воевать против ВСУ. Об этом он пишет матери в своем письме:

Последнее письмо Антона Туманова своей матери. В нем он говорит о том, что всю бригаду отправляют в Донецк, где они, по сути, будут воевать на стороне сепаратистов.

Собранные материалы неоспоримо подтверждают присутствие военослужащих России из регулярных частей на территории Украины в 2014 году. Это в который раз подтверждает, что Путин напал на своего соседа, так называемый, “братский народ”, без объявления войны. Интересно то, что президент России неоднократно повторял, “Украина это суверенно государство”, “Крым это территория Украины”. Россия никогда не нападет на Украину. Подобные обещания звучали из уст Гитлера Сталину. Финал их союза известен всему миру.