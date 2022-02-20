Нагорный Карабах: Шойгу и Пригожин входят в игру

19:34 28 Сентябрь Киев, Украина

В понедельник 28 сентября 2020 года, практически, спустя 48 часов с момента начала боевых действий между Азербайджаном и Арменией, один из авторов российского информационного агентства “URA.RU” сообщил, что его источник, который называет себя “бойцом российской ЧВК” сказал ему, что он и его друзья готовы выехать в зону конфликта “как только поступит сигнал”, чтобы воевать на стороне Армении.

Автором новости указан некто Максим Анфалов, чьим именем подписано множество материалов на сайте ura.news. Профиль человека с таким именем найден и на Фейсбуке.

Вслед за первоисточником “URA.RU” сообщение о готовности российских наемников воевать против вооруженных сил Азербайджана, подливая масло в огонь конфликта, распространили и телеграм-каналы, подконтрольные Главному управлению Генштаба РФ (ГРУ).

Так, Семен Пегов, бывший журналист медиа Life, производивший пропаганду о событиях на Донбассе, опубликовал эту новость на своем телеграм-канале Wargonzo. А в последствии, российские медиа стали цитировать и раскручивать уже оба источника, распространяя нарратив о том, что “российские добровольцы после Донбасса и Сирии уже готовы ехать в Карабах”.

Интересно, что тот самый, якобы, журналист “URA.RU” Максим Анфалов очень пристально следит за событиями, связанными с пригожинскими подопечными из числа российских наемников. То он объяснял как слесари и охранники зарабатывают в Сирии полмиллиона в месяц. То рассказывал о том, куда куда вагнеровцы ехали через Минск. То узнавал о судьбе одного из арестованных в Минске вагнеровцев у себя в Перми. Нужно сказать - очень полезный для ГРУ журналист, этот Анфалов.

Таким образом, Кремль даже не стал заморачиваться изменением уже многократно использованного нарратива. Те же пропагандисты ГРУ - Александр Коц и Семен Пегов - которые создавали фейки о российской агрессии на Донбассе, оправдывали присутствие российских наемников, врали об их преступлениях в Сирии и Ливии, теперь распространяют сказку о том, что по приглашению официального Азербайджана на территории конфликта воюют террористы из Сирии. А по словам Пегова, они даже собираются использовать шахид-мобили, подрывая себя самих во время военных действий против Армении.

Все это означает, что бизнес на крови Евгения Пригожина получит очередную порцию щедрых инвестиций от Путина, пока последний будет призывать к миру.