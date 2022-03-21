«Мы свой недуг позорный – в подвиг превратим…»

Наши кибер-ангелы из Ukrainian Cyber Alliance перехватили интервью российского издания “VPK News” с президентом коллегии военных экспертов россии, генералом-майором Александром Владимировым.

Владимиров широко известен в российских экспертных кругах своим деревянным отношением к военно-политической стратегии, ибо часто выступает перед студентами и академическим сообществом в контексте цитаты из фильма “ДМБ”: “мы весь мир в труху! Но, потом…”

Несмотря на человеконенавистнические предложения Владимирова - вводить обязательную идеологию и поголовно готовить юношей и девушек к войне, чтобы каждый имел военную профессию, его продолжают привечать и в академической, и в административной среде. В интервью он даже похвастался, что его пригласили в совбез россии на беседу.

Однако, похоже, после публикации интервью, перехваченного УкрКиберАльянсом, на беседы Владимирову придется ходить теперь чаще. Но, не в совбез, а в фсб. Ведь, сам Владимиров в интервью допускает непростительную ошибку. То, что великий кормчий назвал “специальной операцией” он по простецки именует “войной”. А для гражданина России - это непростительное преступление: война - это мир, свобода - это рабство, и так далее по темнику…

Но есть у Владимирова и еще более серьезная промашка. В своем интервью он сгоряча поясняет, как на самом деле обстоят дела с российской агрессией в Украине. А это уже тянет на раскрытие гостайны.

Вот, что между строк констатирует Владимиров в своем интервью:

Развернув наступление против Украины, путин и его окружение пытаются подстроиться под меняющуюся ситуацию и жонглируют политическими интерпретациями как внутри России, так и в переговорах с другими странами;

С момента вторжения путин ни одного раза не вышел с обращением к российской нации. Вместо него события интерпретируют конашенков и песков. Тогда как Зеленский обновляет свою политическую позицию публично - дважды в день;

Резервов и последующих эшелонов у агрессора нет и не предвиделось. Стремительная война превратилась в позиционную, а значит - в поражение (причем Владимиров сам своими устами допускает поражение - я, прям, волнуюсь за его жизнь);

российская армия потеряла темп движения и восстановить его больше не сможет. Единственный выход - методичное стирание с лица земли мирных городов, путем совершения военных преступлений;

Кроме провала военных аспектов агрессии, фактически, провалены и политические. Владимиров подтверждает, что после установления контроля над городами, там должна появляться новая пророссийская власть. И только в таком случае можно надеяться на демонстрацию успехов войны. А украинские граждане упорно создают картинку протестных митингов и ненависти по отношению к захватчикам для украинских и западных медиа;

Владимиров подтверждает, что для российской армии сохранение жизней гражданского населения вторично, по отношению к своим целям. Людоед даже не стесняется того, что в процессе реализации задач российская армия готова убивать детей;

Владимиров подтверждает, что, несмотря на преимущество в воздухе, российская армия не имеет полного контроля и там;

В результате, Владимиров практически констатирует нулевую боеготовность российских войск к столкновению с Украиной.

В целом, интервью журналиста “ВПК Ньюз” Олега Фаличева с Владимировым выглядит достаточно здраво. Если убрать пропагандистский флер, то все они прекрасно понимают и внутренне осознают (хоть, и не готовы принять) свое поражение. Но, местами наивность генерала Владимирова просто поражает воображение.

Например, он искренне удивляется, по какой-такой причине путин не посылает в мясорубку детей, которые в патриотическом исступлении приходят к дверям военкоматов? “Война - говорит Владимиров, - дело не быстрое”...

Сколько учить можно, Александр Владимирович? “Специальная операция”, а не война… Ведь посадят тебя, касатик!

Сетует Владимиров и на то, что ветераны не ходят по российским школам и детсадам, и не готовят деток к тому, что уже совсем скоро они могут отправиться умирать. А ведь министерство просвещения россии уже украло несколько выделенных из бюджета на это миллиардов рублей.

Наконец, Владимиров в своем интервью в пух и прах разносит российскую военную пропаганду, а вернее - ее отсутствие. По его словам, руководство вооруженных сил россии переподчинило управление спецпропаганды, работавшее в сегменте ГЛАВПУра советской армии и вмф, главному разведуправлению мо рф (гру). То есть, по сути, всей российской пропагандой сейчас руководят грушники, которые, простите, и “просрали все полимеры”...

По сути, инфовойна происходит только в сегменте интернета, который частично пришлось перекрыть в россии из-за ощутимых потерь. А вот ключевые телеканалы россии, по словам Владимирова, даже не поменяли сетку вещания.

Завершается статья каким-то пропагандистским бредом и кашей из тумана войны и “цивилизации жизни” в составе россия-Китай-Индия, которая больше похожа на фашистскую ось Берлин-Рим-Токио второй мировой.

Однако, и так понятно, что на профилактическую беседу с особистом Владимиров этой статьей себе уже заработал.