Московский Патриархат несет волю Кремля в Африку

Церковь должна помогать найти человеку Бога в его повседневной жизни, найти себя, решить жизненные проблемы, объяснить путь, по которому он идет. Священники являются хорошими психологами и должны служить в интересах всего человечества. В тоже время, Московский Патриархат, во главе с патриархом Кириллом, служат в интересах Кремля и помогают продвигать бизнес идеи партнеров Путина.

В ноябре прошлого 2021 года Московский Патриархат Русской Православной Церкви (РПЦ) объявил, что создает собственный экзархат для Африки и будет стремиться вырвать контроль над епархиями и приходами на континенте у Православной Церкви Александрии и всей Африки, она же Греческая Православная Церковь. С одной стороны, этот шаг дополняет агрессивную политику Кремля по использованию частных военных компаний для расширения российского влияния в Африке. Но, с другой стороны, это может быть и формой мести другим центрам мирового православия, поддерживающим автокефалию Украинской Православной Церкви.

Несколько месяцев спустя у этого ярко выраженного Африканского экзархата РПЦ появился лидер, он утверждает, что привлек более 100 местных священников и архиереев, а в минувшее воскресенье, 30 января, отслужил первое церковное богослужение в странах Африки к югу от Сахары.

Сообщение в СМИ об удачном начале экспансии РПЦ в Африке

Патриарх Александрийской и Всеафриканской Православной Церкви Феодор, что неудивительно, отреагировал с яростью, в самых жестких и бесцензурных выражениях осудив Москву за “сеяние семян раздора” и угрозе православному миру на африканском континенте, игнорируя территориальные разногласия, что большинство Церквей, в том числе и Московская, уже давно приняли. Феодор назвал действия Москвы “попыткой изменить православную экклезиологию (отрасль христианского богословия, изучающая природу, свойство и устройство Церкви, как раздел догматического богословия и как элемент богословия тех или иных отцов Церкви)” путем распространения “злого вируса этноцентризма (мировоззрение, рассматривающее собственную культуру, как образец, по которому выносятся суждения о людях других культур)”. Один известный российский эксперт по религиозным вопросам Александр Солдатов утверждает, что такие резкие выражения, невиданные в последние годы, напоминают о первых днях христианства.

Патриарх Александрийской и Всеафриканской Православной Церкви Феодор призвал африканских священников “не вестись на 30 сребреников РПЦ”

Другие православные патриархаты, в том числе как те, которые поддерживают Константинополь и его предоставление автокефалии Украине, так и те, которые этого не делают, обеспокоены тем, что они считают “перегибом” Москвы. А именно, некоторые опасаются, что действия РПЦ в Африке могут открыть дверь для аналогичной агрессивности России на их собственных канонических территориях. Некоторые из этих древних Церквей, в том числе Иерусалимская, особенно лояльная РПЦ, даже предприняли шаги, чтобы попытаться начать переговоры, чтобы не допустить перерастания разногласий по этому вопросу в раскол, который, как они опасаются, подорвет все Православие.

У Московского Патриархата действительно были свои приходы в Африке как минимум с 1999 года, но эти храмы предназначались для обслуживания проживающих там русских экспатриантов, а не коренных африканцев. На протяжении большей части последних двух десятилетий, вплоть до недавнего времени, РПЦ осторожно заявляла, что континент является частью канонической территории Александрийской греческой православной церкви. Но в ответ на признание последней украинской автокефалии и растущее вмешательство Кремля в дела Африки, Русская Церковь больше не желает исповедовать такое на словах. Вместо этого РПЦ явно занимается “браконьерством” на территории Александрийского Патриархата.

Многие религиозные эксперты, естественно, сосредоточили внимание на споре между Московским Патриархатом и другими православными церквями по поводу Украины как на мотиве действий России в Африке, учитывая настойчивое требование Кремля о том, чтобы все страны бывшего Советского Союза признали ее канонической территорией. Они указывают, что, требуя такого согласия от других, Московская Патриархия повсюду нарушала дух и букву межправославного взаимопонимания по этому вопросу. Чтобы выразить свой гнев на Вселенский Патриархат в Константинополе за предоставление автокефалии Украинской Церкви, отмечают они, Московский Патриархат начал открывать свои церкви не только в Турции, но и на канонической территории этой Стамбульской Церкви в Азии. А в декабре 2019 года, прямо перед началом пандемии, глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион заявил, что не исключает возможности сделать то же самое в Африке или других регионах, где эти патриархаты не осуждают, что сделали Константинополь и Киев.

Заявление в СМИ о распространении Московского Патриархата на территорию Александрийского Патриархата. Эксперты говорят о том, что это месть за то, что УПЦ дали свободу от РПЦ

Церковник тогда признал, что РПЦ всегда признавала Африку “канонической территорией” Александрийского Патриархата, но уже тогда понимала под этим северную часть континента. По словам Иллариона, Александрия добавила к своему названию “вся Африка” только в 1920-х годах. До этого Александрийская церковь имела влияние только на севере, и действительно, сегодня большая часть ее 1500 приходов находится в северной части Африки. В то время РПЦ поддержала распространение Александрийского Патриархата и когда он занимался постройкой церквей в Африке, Московский Патриархат, по мнению России, канонически входили в состав Александрии. Но теперь, когда Патриархат поддерживает Украину, Москва настаивает на том, чтобы прежняя парадигма была изменена.

Эта угроза, ныне реализуемая, представляет собой серьезный вызов гармонии православного мира, но это также угрожает как Русской православной церкви в самой России, так и другим странам с небольшим православным населением, но до сих пор не имеющим значительного российского присутствия внутри страны. Многие православные за границей наверняка будут возмущены агрессивными претензиями РПЦ, говоря и предполагая то, что они считают стремлением патриарха Кирилла создать “православный Ватикан” в Москве. В то же время многие православные верующие в России возмущены тем, что Церковь рабски следует за Кремлем в африканских делах, нарушая собственные правила, определяющие, где и как она может действовать за границей, тогда как внутри самой Российской Федерации она так мало делает. РПЦ заметно проигрывает католикам и протестантам во многих частях этой страны.

Вероятно, причина по которой Московская Патриархия действует так, как есть, кроется на поверхности и на самом деле, давно было известно о реальных деяниях РПЦ: она явно служит интересам Кремля. Немногие русские православные на самом деле живут в Африке, и созданные там церкви, скорее всего, будут заполнены офицерами ФСБ, маскирующимися под священников. Действительно, такое использование церкви за границей в качестве прикрытия для разведчиков давно стало советской и российской традицией. Следовательно, вероятно, не случайно, что высокопоставленный российский церковный деятель, приветствуя экспансию в Африку, демонстративно упомянул президента Владимира Путина и его цели, прежде чем упомянуть цели патриарха Кирилла.

Заявления Патриарха Кирилла больше напоминают призывы у Средневековым крестовым походам, что прямо свидетельствует об экспансии Африки РПЦ

Как минимум, это свидетельство того, что Кремль и российские спецслужбы управляют или используют действия Московского Патриархата в Африке и заслуживает самого пристального внимания. Создание экзархата РПЦ на этом континенте следует рассматривать не просто как месть освобождение Украины Александрией, но и как еще одну часть «гибридных войн», которые Путин ведет там и в других местах. Теперь понятно, почему президент России внес изменения в Конституцию страны относительно государственной религии. Он просто прикрывается церковью, Библией, понимая, что это может отвести глаз расследователей всего мира от деятельности российских агентов, притворившихся священниками.