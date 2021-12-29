Мілошу Земану "дали ляпаса": Чехія висилає російських шпигунів ГРУ та СЗР

Декілька годин тому стало відомо, що Чехія висилає з країни аж 18 російських дипломатів. Безпрецендетний крок для країни, президент якої - Мілош Земан - усе життя дружив з Кремлем. А за останній тиждень зробив усе можливо, щоб потрафити Путіну.

Що трапилося?

Увечері суботи прем’єр Чеської Республіки Андрій Бабіш і його заступник, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек, який, одночасно, виконує і обов'язки міністра закордонних справ, спільно повідомили, що "викликають на килим" російського посла Змеєвського щоб впродовж 48-ми годин (дуже жорсткий і жорстокий таймінг) вислати всіх працівників російського посольства в Празі, які були чітко ідентифіковані спецслужбами Чехії як офіцери російських спецслужб СВР і ГРУ.

Останній скандал такого масштабу відбувся у Празі 5 червня 2020 року, коли той же Бабіш та інший міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек дали спільну прес-конференцію, на якій оголосили про вимогу покинути Чехію щодо двох російських дипломатів. За словами Бабіша, причиною висилки дипломатів Кремля було "нанесення шкоди російсько-чеським відносинам та надмірне навантаження на чеські сили безпеки".

Тоді, чеська влада повідомила, що між співробітниками російського посольства у Празі виник конфлікт через те, що один з них, нібито, у квітні 2020 року направив чеським спецслужбам брехливу інформацію про загрозу отруєння чеських політиків рицином. З високою долею ймовірності можна припустити, що конфлікт відбувся між співробітниками (або агентами) СВР та ФСБ Росії.

Петржичек тоді підкреслив, що з росіянами намагалися домовитися полюбовно, але ті вперлися як віслюки, оскільки ні ФСБ, ні СВР не хотіли поступатися. А тому, чехи вислали обох. Голова СВР Наришкін тоді оголосив, що висилка російських дипломатів була "мерзотною і підлою провокацією з боку чеської влади" і пообіцяв помститися.

Видання "Комерсант" опублікуало пізніше інформацію про прізвища та посади висланих дипломатів: Андрій Кончаков - керівник Російського центру науки та культури, виконуючий обов’язки керівника представництва "Россотруднічества" у Чехії , а також його формальний підлеглий - Ігор Рибаков - випускник Академії ФСБ.

За словами журналістів "Комерсанта", саме Рибаков “настукав” чеським безпековцям на Кончакова, повідомивши їм, що Кончаков, буцімто, готує замахи на політиків у Чехії за їх рішення демонтувати пам’ятник генералу Конєву. Тобто, якщо в медіа злили, що Рибаков близький до ФСБ, то значить - Кончаков це представник СВР у Чехії. До того ж, посади "Россотруднічества", яке очолює Примаков (син Євгена Примакова), використовуються російськими розвідниками як свій рідний дім.

Віцепрем’єр Ян Гамачек також пояснив, що цей скандал став причиною відміни його візиту до Москви, який мав розпочатися наступного понеділка. Гамачек мав їхати до Москви, щоб домовлятися про закупівлю вакцини "Спутнік V" для чехів.

За інформацією чеських безпековців, яку вони, ймовірно, могли отримати від своїх американських партнерів, члени російських спецслужб причетні до вибуху комплексу боєприпасів (склад №16) у Врбетицях, який відбувся 16 жовтня 2014 року, другий вибух (склад № 12) - 3 грудня того ж року. Поліція Чехії розшукує двох чоловіків з російськими паспортами, які перебували в Празі та Моравії в жовтні 2014 року. Згідно з фотографіями, саме цих чоловіків підозрюють в отруєнні Скрипалів у Великобританії (Чепіга та Мішкін).

Андрій Бабіш сказав, що "існує обґрунтована підозра щодо причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ, підрозділу 29155, до вибуху складів боєприпасів". Вибух завдав величезної матеріальної шкодиі забрав життя двох громадян Чехії.

Звичайно, у Москві відреагували звичним чином. Марія Захарова, речниця МЗС Росії, розпушила своє пір'я, надула щоки та сказала "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами".

Чому це дивно і незвично?

Найбільший "цирк" полягає в тому, що саме через скандал із закупівлями вакцини "Спутнік V" свого посту позбавився попередній міністр закордонних справ Чехії - той самий Петржичек, який висилав попередніх російських шпигунів. Замість нього, президент Чехії Мілош Земан продавив Андрія Бабіша та нав'язав йому свою кандидатуру на цю посаду.

Речник президента Чехії Іржі Овчачек написав у Твітері, що вже у наступну середу Мілош Земан призначить Якуба Кулганека міністром закордонних справ. Новий кандидат у міністри, навіть, зустрічався з Андрієм Бабішем та узгодив усі нюанси. Тобто, до політично-дипломатичної перемоги Земана залишалося всього три дні.

Європейські медіа писали, що, таким чином, Бабіш, який встиг стати фігурантом ряду скандалів навколо України та Криму, остаточно "ліг під Земана".

Сьогоднішній демарш свідчить про глибинну кризу в політичних елітах Праги.

Що відбувається насправді?

Два тижні тому я написав про висилку російських дипломатів з двох, м'якуо кажучи, лосяльних до Кремля країни - Італії та Болгарії. Такі різкі рішення та рухи щодо "російських братушек" мене дещо здивували, і я висунув припущення, що у процесі прийняття рішення про жорсткий дипломатичний демарш, не обійшлося без м'якого спонукання з боку США (або, можливо, й Великобританії?).

Іноземна сторона могла передати Італії та Болгарії відомості про шпигунську діяльність росіян. І, якби відповідні політичні кроки не були зроблені, то, в такому разі, інформація про ворожу діяльність росіян під носом у діючої влади Риму та Софії могла б опинитися у пресі і боляче вдарити по політичним позиціям і рейтингам національних політиків.

Я не виключаю того, що після того як Земан та Бабіш відсвяткували свій політичний союз та потиснули руки стосовно розподілу сфер впливу - до Бабіша і Гамачека подзвонили серйозні люди у штатському...

Особливої пікантності ситуації надає той факт, що днями міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, який також тимчасово очолив Міністерство закордонних справ, запропонував зробити Прагу місцем першої зустрічі президента США Джо Байдена та президента РФ Владіміра Путіна.

Звичайно, що після такого удару по резидентурах ГРУ та СВР у традиційно комфортному для московських розвідників європейському місті, про це не може навіть бути мови.

Також примітно й те, що Центр протидії тероризму та гібридним загрозам, який був спеціально створений у Празі для протидії російській дезінформації та пропаганді, формально входить у те саме Міністерство внутрішніх справ, яке очолює Гамачек. До речі, обидві очільниці центрів протидії дезінформаці, що були створені нещодавно в Україні, широко анонсували співпрацю саме з цим чеським органом.

Вражає не тільки кількість висланих російських шпигунів під дипломатичним прикриттям, але і те, що це повторюється вже у третій країні Європейського Союзу, які завжди вважали форпостом російської геополітики. Тиск на Мордор тільки посилюється.