Россия уже не может существовать без пропаганды. Рашисты привыкли к единым нарративам вроде “великой России”, “весь мир - враги”, “великий русский народ” и т.д. Для ее распространения Кремль использует подконтрольные ему ресурсы информации в медиапространстве. Однако, пропагандисты, то есть лица, которые обманывают собственное население в угоду имперский амбиций Путина, не являются ее создателями. Более того, сам Путин, поглощающий пропаганду и частично черпающий информацию из телевизора, не является тем, кто ее создает. Для пропагандистов на телеканалах, подконтрольных блогеров в интернете и в дальнейшем для более широкой публики, рашистские нарративы создаются отдельными идейными людьми, которые, очевидно, понимают ситуацию внутри России и делают все, чтобы эта страна возродилась как империя.

Наверняка, создателей, так называемых методичек, у агрессора существует несколько десятков, так как эта работа, все же, требует непрерывного изнурительного труда – обманывать 140-а миллионное население та еще задача. На данный момент, удалось идентифицировать две личности, данные которых, были извлечены из методанных одной из методичек для пропагандистов. Ими являются Андрей Грибанов и Дарья Лантратова. О Грибанове в сети содержится очень мало информации. Однако о Лантратовой известно несколько больше.

В 2006 году, одна из создателей методички для пропагандистов закончила Московский педагогический государственный университет. В 2008 году, Лантратова пришла на службу в департамент пресс-службы и информации правительства России, а вскоре стала начальником департамента координации информационного взаимодействия с органами государственной власти управделами президента России по общественным связям и коммуникациям. В 2021 году, она по личной инициативе Андрея Турчака (заместитель председателя Совета Федерации РФ), стала его заместителем. Эта “заместитель заместителя” занимается тем, что объясняет чиновникам и пропагандистам, что необходимо говорить и как отвечать на провокационные вопросы, которые могут подорвать идеологию партии агрессора. Именно она и такие как она, вкладывают в головы политикам объяснения всего того бреда, который необходимо доносить до народа, чтобы он успешно зомбировался.

Дарья Лантратова – один из создателей методичек для пропагандистов. Идеолог рашизма.

Очевидно, что Лантратова прекрасно понимает, что создает материалы, которые необходимы для сознательного одурачивания россиян. Так, в методичке датированной 12 марта 2022 года, автором которой, в том числе, является “заместитель заместителя”, указаны главные нарративы, созданные, для пропагандистов и политиков: “защита России и Донбасса”, “поддержка действий президента и российской армии”, “победа в информационной войне”, “санкции и их последствия”, а также “противодействие протесту”. Так как главной риторикой в РФ на сегодняшний день является необходимость показать украинцев “нацистами” и “несуществующим народом”, пропагандистам, политикам и подконтрольным Кремлю блогерам предлагают использовать следующие тезисы: “в Украине воюют нацисты и радикалы”, “над украинцами проводили психологические эксперименты американцы, используя их в качестве подопытных свинок”, “Россия вовремя начала спецоперацию, ей не оставили выбора”, “Украина выпустила на свободу тысячи заключенных, осужденных по особо тяжким преступлениям, чтобы они воевали в рядах ВСУ”. В том числе, авторы методичек для пропагандистов призывают использовать иллюстрации, для зомбированного население, которое лучше воспринимает визуальную информацию. Среди картинок можно обнаружить следующие:

Примеры картинок, которые предлагают из методичек использовать пропагандистам, с целью поддержать российскую армию и одновременно дискредитировать украинскую. Примечательно, что второй вариант, где изображены солдаты с детскими колясками, изначально был создан украинской стороной. Рашисты просто поменяли местами флаги.

Отдельное внимание стоит уделить символам рашистской России – “Z” и “V”. Известно, что латинские буквы используются оккупантами для обозначения своей военной техники. Среди гражданского населения они представлены для поддержки армии. В методичке от Грибанова и Лантрантовой рекомендуется использовать “Z” и “V” в массовых мероприятиях, привлекая бюджетные организации – выстраивание живых колон, детей, переименование населенных пунктов и т.д.

Примеры использования рашистских символов на родине оккупантов. Тотальное зомбирование населения методами, прописанными в методичках.

Невозможно пройти мимо санкций. Здесь, создатели указаний для пропагандистов подчеркивают важность упоминания “новых возможностей”. То есть “импортозамещение” о котором говорили долгие годы, наконец, “будет реализовано”. “Вместо синтетических западных брендов, ставропольские производители будут создавать одежду из натуральных тканей. Карельские мощности возьмутся за замену «Coca-Cola». Вместо импортных сыров «Bri» и «Camember», придет продукция из башкирского региона”. Ярким примером такого “импортозамещения” может послужить видео, где женщина делает домашнюю колу:

Скриншот из видео, на котором женщина делает “домашнюю” «Pepsi-Cola». По словам россиянки – “получается не очень”.

“Импортозамещенные” западные напитки уже появились на прилавках в РФ

С одной стороны, введение санкций, это действительно “время возможностей”, однако для тех, кто сумеет наладить поставки подсанкционных товаров, то есть, для контрабандистов. Или же, для обменщиков валюты на “черном рынке”. И в том, и в другом случае, эти люди должны иметь большое количество денег и обладать серьезными связями с госорганами, чтобы не попасть за решетку или не быть рэкетированными другими “предпринимателями”.

Также, в методичках призывают упоминать, что от санкций пострадают лишь противники России – Запад и Украина. Тоже касается и блокировки «Visa» и «Master Card» - “в стране можно и дальше расплачиваться банковскими картами, а блокировка международных платежных систем навредила тем, кто покинул Россию, то есть, предателям, вроде сторонников Навального”.

Авторы методичек напоминают о блокировке социальных сетей, таких как «Facebook» и «Instagram», называя это – “победой в информационной войне”. Они призывают объяснять ограничения следующим – “эти информационные ресурсы были рассадниками русофобии. В них разрешили призывы к убийству русских. Из них, в отечественные социальные сети, уходят чиновники, артисты, блогеры”.

Особо примечательно то, что общественным деятелям, особенно популярным блогерам с большим количеством подписчиков, рекомендовали “успокаивать население”, демонстрируя праздный, привычный образ жизни, “как будто, ничего не происходит” – походы по супермаркетам, отдых с семьей, путешествия (куда это еще возможно), повседневные дела и т.д. Поэтому, приверженцев войны и политики главной партии РФ легко отличить по подобному контенту.

Все основные нарративы и тезисы в методичках созданы конкретными людьми. Они остаются в тени, в то время, как пропагандисты и известные личности, выступающие за поддержку войны против Украины - не более чем актеры, пешки. Именно такие как Лантратова и Грибанов являются идеологами, сеющими злобу и ненависть среди народа, превращая их в покорных зомби. Опасность таких людей трудно переоценить, так как их яд проникает глубоко в подсознание рашистов и заставляет искренне верить пропагандистов в то, что они говорят.