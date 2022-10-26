Методичка для российского солдата

08:01 26 октября Киев, Украина

«Очень странны дела» - таким предложением можно мягко охарактеризовать всю кремлевскую пропаганду. И если до 24 февраля, говорящие головы Путина, ретранслирующие методички написанные идеологами РФ, еще хоть как то “цеплялись” за реальность, пусть и переворачивая факты с ног на голову, то теперь их слова – абсолютный бред.

В мае 2022 года, уже публиковались расследования – «Как в россии зомбируют школьников» и «Методички для пропагандистов» - где рассказывалось о том, как и откуда, появляются слова во ртах говорящих голов Кремля. С началом мобилизации в РФ, пропагандистам стало гораздо труднее объяснять, для чего Россия продолжает войну против Украины. Еще сложнее и, как станет видно ниже, невозможно, объяснить мобилизованным, каким образом они должны воевать без необходимого, а порой, элементарного обмундирования, которое успешно разворовало Минобороны РФ. Поэтому, для новоиспеченных оккупантов, журнал «Вестник военного образования», выпускаемый и спонсируемый Министерством обороны России, подготовил сборник под названием «Живу, сражаюсь, побеждаю». Там, по всей видимости, уже военные пропагандисты (вероятно, не без участия тех самых, что составляли методички для гражданского населения и школьников), объясняют мобилизованным “суть войны в Украине”, отсутствие припасов, необходимость воевать даже без обеспечения.

Информация о журнале «Вестник военного образования» на сайте Минобороны РФ

К слову о «Вестники военного образования». Данный журнал начали выпускать по инициативе Шойгу в 2015 году. Редакция журнала расположена по адресу Хорошевское шоссе, д. 38. По этой улице также расположены редакции и других военных журналов, курируемых Министерством обороны РФ, в том числе «Красная звезда». Основные тематиками «Вестника»:

То есть, опираясь на официальную информацию, описывающую деятельность журнала, а также заказчика – Минобороны РФ – выпускаемые статьи, методички, указания, сборники, являются ничем иным, как реальными правилами для военных, военнообязанных, военных преподавателей, как следует себя вести, обучать остальных, какие методики необходимо использовать в реальной жизни. Но то, что опубликовал «Вестник» в сборнике «Живу, сражаюсь, побеждаю», вряд ли поможет мобилизованным выжить, успешно сражаться и, тем более, победить. Стоит отметить, на одном из региональных телеканалов РФ, корреспонденты подчеркнули, что “брошюра была составлена участниками прошлых войн и создана с целью передать этот опыт мобилизованным”. Учитывая тот факт, что единственным конфликтом, где Кремль реальной сумел одолеть врага (не без существенной поддержке союзников) стала Вторая мировая война. Следовательно, советы мобилизованным, вполне могли брать из пересказанного опыта ветеранов тех лет.

Первым делом, еще до основных “образовательных” пунктов, говорится о действиях, при получении повестки. Там призывникам рекомендуют “не паниковать” и “не верить слухам” о то, что все обмундирование следует приобретать самостоятельно. “Все необходимое вы получите по месту пребывания”, – утверждают авторы. И тут же, в списке вещей, которые необходимо иметь при себе приходя на призывной пункт, кроме прочего отмечены: ложка, 2-3 упаковки лейкопластыря, туалетные принадлежность на 1 месяц, 3-4 пары рабочих перчаток, иголки, нитки, пища, вода. Обращая внимание на необходимость иметь такие мелочи при себе (следовательно “вторая армия мира” не в состоянии позволить такие траты), паника должна возникать сама собой, ведь “слухи” о нехватке бронежилетов, касок, формы и т.д., не такие уж ложные, несмотря на пытки Минобороны РФ убедить солдат в обратном.

Ну что ж, к подобным казусам уже, пожалуй все привыкли и даже мобилизованные, по всей видимости, больше верят своим “собратьям” из разных регионов РФ, которые лично отправляют видео, где им вместо бронежилетов выдают снаряжение, способное защитить лишь от пневматического оружия. Поэтому, данное введение не стоит воспринимать, как нечто из ряда вон выходящее. Минобороны, якобы, “не обязано снабжать” своих воинов тем, что они могут купить самостоятельно в любом магазине. А то, что “где-то не хватило экипировки”, так это пусть соответствующие органы разбираются на местах.

Но, что касается “идеологии”, то тут авторы дали волю своей фантазии по полной. Это ведь никак не проверишь, до приезда в Украину, а от туда, чаще всего, в Россию воины возвращаются в черных пакетах или вовсе не возвращаются. Ну а тем, кому посчастливится демобилизоваться по ранению и рассказать все, как есть на самом деле – так это можно списать на контузию. Так или иначе, от первоначальных “демилитаризации” и “денацификации”, а также прочих бредовых “целей” войны в Украине, решили отказаться в пользу, без преувеличения, мифических и, пожалуй, еще более бредовых идей:

Как видно из текста методички для мобилизованных, все страны, которые присоединились к санкциям против России – “мстят Кремлю за победу во Второй мировой войне”, так как ранее они проиграли. И не важно, что большинство из этих стран являлись членами антигитлеровской коалиции, “Великая отечественная война” шла лишь в СССР, от чего и победить в ней мог только Советский Союз. Тонкости мировой истории мобилизованным вряд ли известны и, чем ближе связать войну в Украине с пропагандистским словосочетанием “деды воевали”, тем проще будет новобранцев зомбировать пропагандой. Стоит отметить, что нынешние “союзники” России, а также пророссийские агенты в мире, также поддерживали фашизм во времена Гитлера, а это: Иран, Венгрия и Италия. Между тем, в методичке не упоминают о всех странах, которые ввели санкции против РФ и во времена Второй мировой войны сражались против нацистской Германии.

Но, чтобы мобилизованные не забыли о “главных врагах России” – США, Великобритании, авторы методички подчеркивают, что именно они начали войну в Украине, так как начали “править в Украине”, по всей видимости, сразу после распада СССР. В этом же пункте, в очередной раз подтверждается, что власть в России находится в руках антисемитов, так как Израиль стоит в одном ряду с американцами и англичанами. Более того, пропагандисты пишут, что Запад “устроил в Украине геноцид” и уничтожил 20 млн украинцев. Отдельный момент в этом пункте вообще раскрывает истинные цели путинской войны в Украине, но с одним отличием - цель, якобы, изначально преследуется Западом: “Эту войну США и Европа хотят вести до последнего украинца. Им не нужны люди. Им нужны территория и ресурсы”.

Вот только не понятно, каким образом “Россия спасает украинцев от геноцида” разрушая дома, отбирая жизни и насилуя? Вполне логичный вопрос, однако, не в каждой голове мобилизованного он может возникнуть. Но на этот случай пропагандисты все же решили “подстраховаться”. Следующий пункт в методичке гласит: “украинцы – одичалые русофобы. Когда-то они снова станут русскими. А пока что, они враги, которых надо убивать”. То есть, мобилизованным продолжают вбивать в головы, что украинцы – это “россияне, который стали оборотнями” и “нет никакого другого способа, кроме как их убивать, чтобы обратно превратить в русских”.

Интересно, а жители СССР, во времена Второй мировой войны, также были готовы стать гитлеровцами после того, как фашисты делали все тоже самое, что сейчас творят россияне? Но, видимо, пропагандисты посчитали, что так “глубоко” в историю зомбированный мозг мобилизованных не в силах продолжить логическую цепочку.

Конечно же, чтобы закрепить прочитанный бред, а также “забить идейную скрепу” на место сомнений оккупантов, авторы просто говорят – “Россия сражается на стороне добра”. Аргументацией служит то, что “все россияне, вне зависимости от вероисповедания, без принуждения, по зову совести встали в солдатский строй, чтобы бороться с сатанизмом”. Не забыли авторы упомянуть фразу Путина, показавшую всему миру, что во главе России стоит обыкновенный гопник, получивший в руки ядерное оружие для шантажа других стран – “мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут”. Вероятно, этим глупым высказыванием, мобилизованным постарались объяснить, что все они погибнут, но в этом нет ничего плохого.

Тут же возникает вопрос, а оккупанты знали, что они “без принуждения” попали на фронт? Или мобилизация не является принудительным мероприятием в России, когда по дворам и квартирам ходят полицейские, отлавливая всех подряд и отправляя их в военкоматы? Да и вообще странная мотивация для людей, не желающих умирать ради борьбы с “сатанизмом”. При этом никто не объясняет, в чем выражается это самый “сатанизм” и что это такое. Просто слово, которое недавно начал употреблять Путин и которое подхватили пропагандисты, однако, что оно означает, никто объяснить не может. К слову, общепринятым значением понятия сатанизм является ряд оккультно-религиозных представлений, мировоззрений и верований, оформившихся в XIX веке, в которых образ Сатаны трактуется как символ могущества и свободы. Зная то, как Кремль любит использовать “зеркальный” метод для обвинения своих врагов, в совокупности, со сплошными неудачами на фронте, не исключено, что именно Путин обратился за помощью к “призыву нечистого”, чтобы попытаться исправить свое положение.

Что тут скажешь? Идеология путинистов никогда не дружила со здравым смыслом, от чего, вероятно, россияне и начали воспринимать себя, как отдельную от всего мира уникальную нацию. Таким зомбированным людям можно внушить все что угодно – от того, что “украинцы едят младенцев”, до “убивать это нормально и хорошо, так как в будущем те, кого мы убиваем, станут русскими”.

В тоже время, авторы брошюры для мобилизованных отметились, откровенно бесполезными практическими советами для мобилизованных в полевых условиях. Сперва следует отметить, что некоторые пункты четко подчеркивают существующие проблемы в российской армии. То есть в брошюре действительно подтверждают проблемы с обеспечением: “комплект запасных батарей к радиостанции, хороший бинокль, GPS-навигатор, лазерный дальномер, тепловизионный монокуляр и зарядные устройства к ним. Министерство обороны этими гаджетами не обеспечивает, поэтому командир приобретает их самостоятельно. Пора привыкнуть, что командир, как любой профессионал, должен иметь личные рабочие инструменты”. И тут же вспоминается вступление методички, где авторы призывают мобилизованных “не верить слухам”, что им придется что-то приобретать самостоятельно.

Но, что более алогично, в этом пункте, военные пропагандисты призывают “выкидывать” боеприпасы из ранца. Дальше – больше. Мобилизованным рассказывают, что ПНВ (приборы ночного виденья) – не эффективны, а использовать их слишком сложно. Это же касается и дополнительного обвеса оружия, вроде коллиматорных, снайперских прицелов малых кратностей, пламегасителей, планок Пикатинни и т.д. Все это, по словам авторов методички, только портит “идеальный автомат, который создал гениальный Калашников”. С таких заявлений наверняка посмеялись бы те, кто уже успел ощутить разницу между использованием советских АК и современного западного автоматического оружия.

Открывать огонь оккупантам “разрешается” только в тех случаях, если цель находится ближе 75 метров от них. Но и тогда мобилизованным “не рекомендуют” начинать стрельбу, так как это “может надоесть противнику и на головы обрушится артиллерийский удар возмездия”.

Кроме того, от командиров требуют отбирать автомат у подчиненных, если они “не выполняют справедливое требование”. В таком случае говорится – “пусть воюет лопатой, пока не поумнеет”. Что ж, такие командиры лишь упростят задачу ВСУ. А ведь “справедливым требованием” можно считать все, что угодно – от прямого приказа, до угроз забрать у подчиненного награбленное в украинских домах.

Современной одеждой пропагандисты также рекомендуют побрезговать в угоду “яловым сапогам с портянками”, приводя пример – “в ходе зимней Арденской операции немцы, обутые в сапоги, болели воспалением легких вчетверо реже американцев, носивших ботинки”. “Деды плохого не посоветуют”, даже если эти “деды” – нацисты времен Второй мировой войны. Видимо, в современной России так и не смогли найти лучших аналогов старым добрым “кирзачам”, а о том, что новая армейская обувь давно более практична, комфортна, а главное, лучше сохраняет тепло, чем во времена Второй мировой войны, пропагандисты решили не уточнять. Оно и правильно, ведь тогда пришлось бы объяснять, куда тратились деньги налогоплательщиков в течение 20 лет, выделяемые на российскую армию. К слову, авторы методички посчитали, что вместо тактических рюкзаков также следует использовать “проверенные годами вещмешки”, так как “ничего лучше человечество еще не придумало”.

По-настоящему угрожающей информация находится в пункте “Если местные борзеют”. В нем пропагандисты прямо призывают совершать военные преступления и объясняют, что это, якобы, разрешено Женевской конвенцией. Мобилизованным вбивают в головы, что местные жители, которые выступают против прихода «русского мира», считаются “комбатантами” и их следует ликвидировать. Однако “в безоружных лучше не стрелять”, а расправляться “со свойственной русской смекалкой”. Пропагандисты ссылаются на “Первый Дополнительный протокол к Женевским конвенциям статьям 45 и 46”. Однако такого документа попросту не существует.

Откровенный бред, порой переплетающийся с мистикой и фантастикой, создан для зомбирования мобилизованных. Методичка также должна послужить своеобразным оправданием Минобороны РФ перед оккупантами – “по какой причине армия самостоятельно не выдает все необходимое, а порой элементарное снаряжение, бойцам, хотя Кремль ежегодно выделял на силовиков триллионы рублей из госбюджета”. По словам пропагандистов – “современное обмундирование не нужно, так как им сложно пользоваться, а в бою оно только мешает”. Хуже всего то, что еще до отправки в Украину, будущим убийцам, мародерам и насильникам, фактически разрешают совершать военные преступления, оправдывая это несуществующими статьями Женевской конвенции, параллельно расчеловечивая украинцев. Ну и самое главное – мобилизованные в это верят. Видя ту информацию, которой их зомбируют, параллельно вспоминая о гражданской и школьной пропаганде, россияне видятся поистине сумасшедшим, оторванным от реальности народом, который следует изолировать.

Кроме смеха – убийство и насилие для них стало нормой. Достаточно обратить внимание на статистику бытовых конфликтов в РФ с летальными исходами и все сразу станет ясным. Все это государственное образование вместе с “начинкой” опасно для остального цивилизованного мира.