Мешки для солдатских трупов и виллы для генеральских семей

15:46 21 марта Киев, Украина

За 18 часов до нападения России на Украину украинские и российские медиа опубликовали заявление начальник Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина во время его выступления на брифинге о том, что Министерство обороны России закупило 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Это количество приблизительно соответствует трети от общего количества военнослужащих России, которые принимают участие в агрессии против Украины в данный момент.

Однако, это не единственные признак того, что российское правительство системно готовилось к массовой гибели своих солдат на территории Украины. Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2021 года N 950-ст был загреплен российский государственный стандарт (ГОСТ) по ЗАХОРОНЕНИЮ ТРУПОВ.

Данный стандарт был введен в действие 1 февраля 2022 года с целью установления “общих требований к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов”. Очевидно, что российское правительство решило подготовиться к результатам своей военной авантюры — путем приравнивания своих солдат к животным. Обращение с солдатами как с животными при их жизни издавна являлось нормально практикой Министерства обороны России. Однако, такое же обращение и после их смерти — это уже что-то из ряда вон…

Особенно впечатляет такая политика на фоне роскоши, в которой живут российские военачальники.

Сам министр обороны России Сергей Шойгу живет в доме за $18 миллионов долларов. Недвижимость, естественно записана на его родственников.

Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова, который отправляет российских детей в полиэтиленовые мешки для трупов, владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей.

В гости к нему можно заехать по адресу улица Новая, 6, деревня Першино, Московской области — по координатам 55°31'43.2"N 37°06'35.0"E, чтобы лично полюбоваться на дом генерала.

Роскошнее всех живет первый замминистра обороны России Руслан Цаликов. Не удивительно, ведь именно он является “кошельком” Сергея Шойгу и ряда других людей.

Площадь хором Цаликова на Рублевке составляет 1868 м2. Не считая гостевого дома. Информация о том, что с Цаликовым живут его четверо детей Заур, Даниэл, Елизавета и Юлия — пока не подтверждается. У них у всех уже есть свой бизнес и недвижимость под крышей папочки. А вот дети российских солдат останутся, как всегда, с кукишем, после того, как их родители вернутся из Украины в полиэтиленовых мешках, или и вовсе будут сожжены в переносных крематориях.

В конце 2020 года Елизавета Руслановна Цаликова учредила фирму «Тектум», которая занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Она же стала гендиректором и единственным совладельцем компании. Фирма «Тектум», по данным системы, также может заниматься производством одежды из кожи, спецодежды, нательного белья и прочей верхней одежды. Осенью 2021 года Елизавета сменила фамилию на Гогичаеву, но в архивных выписках ЕГРЮЛ сохранилась ее девичья фамилия.

А уже на закате этого года, 24 декабря, вторым совладельцем (с долей в 50%) ООО «Тектум» стала Юлия Руслановна Цаликова, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Сейчас фирма зарегистрирована в Москве по адресу: Последний переулок, дом 24. Согласно архивной выписке из ЕГРЮЛ, при создании юрлица был указан другой адрес: Садовническая набережная, дом 7. По этому же адресу расположен четырехзвездочный отель Balchug Viewpoint Hotel.

Согласно Федеральному перечню туристских объектов, гостиницей руководит полный тезка бывшего и.о. гендиректора ОАО «Оборонстрой» и ОАО «Главное управление обустройства войск» (ОАО ГУОВ), индивидуальный предприниматель Германович Владислав Сергеевич. Кроме этого, у людей совпадают первые четыре цифры ИНН: это значит, что они получали свой идентификационный номер в одной и той же налоговой инспекции.

В апреле 2021 года Заур Русланович Цаликов зарегистрировал фирму «Доминус Зед», которая занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, строительством жилых и нежилых зданий, покупкой и продажей недвижимого имущества, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Тогда он стал гендиректором и единоличным владельцем компании. При регистрации фирмы был указан тот же адрес, по которому была зарегистрирована фирма его предполагаемой сестры: Последний переулок, дом 24.

24 декабря партнером Заура Цаликова в «Доминус Зед» стал его предполагаемый брат, Даниэл Русланович Цаликов (с долей в 50%), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Примечательно, что Юлия Цаликова стала совладельцем «Тектума» в этот же день.

В гости к Цаликовым можно заехать по координатам 55°45'25.9"N 37°17'53.9"E. Как видно на спутниковых снимках там можно будет и в теннис поиграть, и по лесу походить, и занять своих детей не в бомбоубежище, а на детской площадке.

Все вышеуказанные координаты уже переданы руководству Государственного космического агентства Украины. Дело в том, что ряд космических объектов (как, например, спутник “Сич-2–30”, запущеный 13 января 2022 года с мыса Канаверал (Флорида, США) не несут более никакой научной либо практической пользы. Особенно в контексте уничтожения гражданской инфораструктуры российскими бомбардировками. Иными словами, никто не расстроится, если они “случайно” сойдут с орбиты где-то в районе Гренландии и войдут в плотные слои атмосферы настолько удачно, что сгорят не полностью, а начнут запланированое падение, неумолимо приближаясь к вышеозначенным адресам. А в связи с тем, что территорию себе российские фельдмаршалы наворовали огромную, то никому, кроме их домов, падение спутников вреда не причинит.