Литва, «Роснефть», подставные лица: как Путину удается обходить европейские санкции

Агрессия России против Украины в 2014 году привела к тому, что Европейский союз, а также США ввели против России секторальные и персональные санкции. В связи с этим, никакие мировые компании или государства не могут торговать с РФ во многих направлениях, иначе на них будут наложены крупные штрафы.

Несмотря на регулярные повторения Путина, что Россия в состоянии обойтись без торговли с Европой, что экономика страны развивается благодаря импортозамещению, на самом деле качество российских товаров оставляет желать лучшего, точно также как и ассортимент продукции.

Поэтому, в Кремле стараются придумать, как обойти введенные против РФ санкции, чтобы закупать необходимое, качественное оборудование в Европе.

В этом, Путину помогают его верные соратники, которые, используя ряд подставных компаний, недавно доставил в Крым, для Таврической и Балаклавской электростанций фильтрационное оборудование немецкой фирмы Inge GmbH.

Две новые ТЭС (Теплоэлектростанция) в Крыму было приказано построить Кремлем в 2014 году. Цель строительства – снизить основную нагрузку на передающие сети. Таврическая ТЭС построена и установлена в Симферополе, Балаклавская ТЭС – в Севастополе.

Проведя расследование, стало известно, что строительством занималось четыре компании подрядчика. Одна из них – «Воронеж-Аква». Эта компания занималась поставкой очистного оборудования. Согласно публичным данным, компания получила за строительство 62 млн евро.

Следом в дело вступают компании посредники. «Run Engineering» – литовская компания, которая занимается подготовкой и обработкой воды. Она выступила посредником в поставке оборудования для крымских ТЭС. В этой цепи, очистные водные фильтры производила чешская компания «Lavimont Brno». Ею до определенного момента владел Милослав Вимр. Однако с 2016 года, выкупив контрольный пакет акций, владельцами «Lavimont Brno» стали Повилас Мядякша и Дмитрий Котенко. Это директора той самой «Run Engineering».

Необходимо отметить, что «Run Engineering» была воздана в 2014 году. Ее учредителем стала Алия Алиакбярова, простая сотрудница непростой компании «Воронеж-Аква». А вот директором новой “литовской” компании стал Повилас Мядякша. Тут уже становится понятно, что «Run Engineering» это обычная подставная компания, которая была создана в период ввода первых санкций против России.

Уже в 2017 году, собственником «Run Engineering» становится кипрская компания RLA-Aviation LTD. В 2019 году, «Run Engineering» “меняет” хозяина, но не страну “прописки”. Теперь она принадлежит оффшорной кипрской компании Nestan Ltd, которой владеет гражданка Марина Кармышева с двойным гражданством. Она уже была замечена в коррупционных схемах Сечина, в которых были задействованы оффшорные кипрские компании:

Сама Кармышева с 2003 года работает на группу «Регион» Сергея Сударикова, который также был замешан в скандалах с участием Сечина. Дело в том, что Судариков и Сечин довольно близкие знакомые. Также, у группы «Регион» и «Роснефти» есть несколько совместных проектов. Например, группа «Регион» используя «Московский кредитный банк» и «Бизнесконцепт» обладает частью активов в сервисе быстрых платежей «Элекснет». Другим совладельцем сервиса является «Сибирская Интернет Компания», которая принадлежит «Роснефти». А в 2017 году совладельцем «Элекснета» была все та же кипрская компания «RLA-Aviation» официально принадлежавшая Кармышевой.

Сергей Судариков

Кстати, по данным единого российского коммерческого реестра, «Воронеж-Аква» также, фактически, принадлежит «Региону», являясь у него в залоге.

Как уже стало понятно, группа «Регион» имеет крайне сомнительную репутацию. Она инвестировала в проект канатной дороги между Россией и Китаем, а также сотрудничает с Виктором Медведчуком, который также известен, как “кум Путина”.

Также, «Московский кредитный банк» (входит в группу «Регион»), имеет в залоге часть активов «Инвестнефтетрейд». Владельцем компании был Сергей Невский, который владел английским предприятием «QHG Trading». Именно через «QHG Trading» «Роснефти» удавалось успешно продавать свои продукты за границу. В 2017 году, Сечин заключил контракт с английской компанией на 5 лет. Интересно, что в 2020 году, Невский пропал на 10 дней, а позже выяснилось, что он был арестован по подозрению в даче взятки. Ирония в том, что еще до обвинения, спустя всего два дня после исчезновения, владельцем «QHG Trading» стала Марина Кармышева, а управление «QHG Trading» перевели на ее кипрские компании – «Inversos Ltd» и «Nestan Ltd».

Сергей Невский

Интересно, что английская «QHG Trading» в 2020 году стала седьмой по объемам торговли российской нефтью компанией. А общий заработок предприятия в 2019 году составил 5,4 млрд фунтов стерлингов. Однако Марину Кармышеву никто из мировой прессы даже не видел, хотя она, по логике вещей, должна занимать не последнее место среди самых богатых людей России.

Кстати, на сайте RLA Groupe говорится, что компании QHG Trading, Nestan Ltd, Nestan Trading AG, Run Engineering и Lavimont Brno входят в единую группу.

Проекты RLA Groupe, которые принадлежат одному человеку

Как сказал один из руководителей «Run Engineering» Повилас Мядякша: “Я видел Кармышеву пару раз в жизни и абсолютно не знаю. Я рядовой сотрудник и не обязан знать. Я не представляю, что она за человек”.

Тем не менее, еще в 2018 году «Run Engineering» заставила обратить на себя литовских чиновников. Все дело в том, что компания поставляла в Россию “товары двойного назначения”. Это товары, используемые в общегражданских промышленных целях, но при этом имеющие свойства которые могут быть использованы при создании вооружения. Поэтому, в декабре 2018 года, «Run Engineering» была лишена экспортной лицензии, впрочем, это не помешало компании и дальше поставлять товары, предположительно предназначающиеся для Крыма. Уже в суде выяснилось, что за несколько дней до запрета, литовская компания отправила в российскую «Воронеж-Аква» фильтрационные мембраны dizzler. Их должны были установить в ультрафильтрационное оборудование Run Aqua-UF, фирмой производителем которого являлась немецкая компания «Inge GMBH».

Фильтрационные мембраны dizzler

Если присмотреться, то в видеоматериалах посвященным отчетам о проделанной работе на крымских электростанциях, можно увидеть немецкое оборудование от компании «Inge GMBH»:

Ультрафильтрационно оборудование от компании Inge GMBH

Естественно, как и все российское правительство, Повилас Мядякша на суде отрицал действительное. Директор литовской «Run Engineering» утверждал, что после запрета на экспорт, компания никакого оборудования в Россию и тем более в Крым не поставляла. А также, в стиле своих хозяев, в ответ он обвинил суд в политическом решении о “запрете на экспорт”.

Согласно полученным данным, «Run Engineering» отправила в Россию оборудование связанное с фильтрацией воды 59 раз после того, как у компании была отозвана лицензия на экспорт. Из 59 раз, 6 раз была отправлена модель Run Aqua-UF. На границе ее обнаружили и задержали литовские пограничники. С просьбой прокомментировать ситуацию, компания отправила ответное письмо, в котором отнекивалась: “По имеющимся у нас сведениям, ни на какие объекты, упомянутые в запросе, никакое оборудование, произведенное нашим предприятием, не поставлялось”.