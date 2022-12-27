«Курочка по зернышку клюет» или как у россиян происходит развенчание пропагандистских мифов

07:16 27 декабря Киев, Украина

“Курочка по зернышку клюет” – новая фраза Путина, высмеянная как за пределами России, так и самими россиянами. Мир воспринял это высказывание диктатора, относительно ведения им войны, как слабое оправдание невозможности показывать реальный результат. Россияне, пребывающие не первый год под влиянием пропаганды, недоумевают, как их “непобедимая вторая армия мира” до сих пор “по большому счету еще ничего не начинала”, в то время как более 100 тыс. военных было уничтожено менее чем за год войны.

В то же время, неосознанно и, очевидно, даже не догадываясь об этом, своей фразой, Путин четко дал определение постепенному развенчанию созданных кремлевской пропагандой мифов о российских скрепах, смыслах и “целях” начатой войны, идеи «русского мира».

Социальные опросы и срезы мнения граждан – вещь далеко не авторитетная и не точная. Людей можно подкупить, задать наводящие вопросы, намекнуть, для кого и с какой целью делается опрос. Еще более неадекватным является процедура проведения таких опросов в стране, являющейся стороной конфликта. Но наиболее абсурдным явлением, являются социологические исследования в стране с тоталитарным или диктаторским режимом. Поэтому, к социологическим опросам в РФ можно относится больше как к развлекательному фрик-шоу.

В тоже время, определенные выводы можно делать, опираясь на такие, на первый взгляд, бесполезные мероприятия. Особенно, если опрос проводился среди респондентов, явно поддерживающих Путина, войну и имперскую политику Кремля. Необходимо сразу подчеркнуть, что ниже будут приведены мнения зомбированного российского населения, с рождения свято верующего в “святую миссию России освободить мир от загнивающего Запада”. Но то, как восприятие искаженной реальность изменилось в их сознании, явно свидетельствует о победе Украины на информационном фронте, на поле боя, а также о расколе российской пропаганды на несколько ответвлений, что также способствует постепенному поражению Кремля. Как сказал Путин – “курочка по зернышку клюет”.

После 24 февраля, близкие к Кремлю структуры, проводят опросы среди лояльных к путинской власти респондентов. Их интересует отношение этого слоя населения к войне, как они оценивают ситуацию в России, какой результат войны для них является приемлемым. В июле и ноябре 2022 года, опросы были проведены в Москве, Саратове и Екатеренбурге. Респондентов разделили на следующие группы:

- «алармисты» - аудитория террориста Гиркина-Стрелкова;

- «ультрапатриоты» - аудитории Кадырова, пророссийского блогера Юрия Подоляки и так называемых военкоров (Александр Коц, Дмитрий Стешин, Александр Сладков и др.);

- «левые патриоты» - аудитории социалиста Николая Платошкина и журналиста Константина Семина;

- «традиционалисты» - аудитории блогера Егора Холмогорова и актрисы-антипрививочницы Марии Шукшиной;

- «лоялисты» - зрители политических пропагандистских ток-шоу.

Результат среди всех слоев зомбированного пропагандой населения показал, что их спокойствие и уверенность, которые были присуще в первые три месяца войны, сменились напряженностью и, в зависимости от потребляемой пропаганды, стали либо более агрессивными, либо начали преобладать неуверенность и желание завершить войну, даже если для этого необходимо будет вернуть Крым.

Тем не менее, в июле, со слов опрошенных, прослеживалось более спокойное настроение. Они считали, что Россия сумела адаптироваться к санкциям. На места ушедших с российского рынка иностранных компаний, пришли отечественные, а на некоторых предприятиях увеличилось количество госзаказов и рабочих рук не хватает.

Два мнение двух разных людей опрошенных в июле 2022 года в России. Это опросы, так называемых, “патриотов”. Очевидно, что большую роль на их высказывания оказали прокремлевские “эксперты”, которые на тот момент пытались убедить население в том, что РФ не только адаптировалась к санкциям, но и получает пользу от ухода западных компаний, а также от переориентировки на рынок Азии.

В тоже время, “патриоты” выражали недовольство большим количеством погибших солдат с обеих сторон (так как пропагандисты убеждали, что в украинской армии воюют исключительно жители восточных областей, которых в России считают россиянами с украинскими паспортами). Также им было непонятно, почему Минобороны РФ не действует жестче в ответ на обстрелы российской территории и кто был тем предателем, что дал приказ об обмене плененных в Мариуполе бойцов полка «Азов». Кроме того, возникали вопросы к Кремлю – “почему так долго длится” война, которую им обещали закончить в стиле “возьмем Киев за 3 дня”. В то время, пропагандисты подогревали свой бред, что Россия ведет войну “против всего блока НАТО” и на такое противостояние никто не рассчитывал, несмотря на более ранние заявления пропаганды о том, что РФ собирается оттеснить Альянс военным путем до его границ 1997 года.

Здесь уже видно, как, несмотря на попытки пропагандистов, убедить свою аудиторию, что “все идет по плану”, опрошенные видят проблемы в армии. И этот опрос был сделан до мобилизации, но слухи от знакомых, чьи родственники находятся в зоне боевых действий, стали немного приоткрывать реальную картину неподготовленности российской армии.

В тоже время, когда Украина и весь мир понимали, что силы армий агрессора и ВСУ приближаются к паритету, линия фронта стабилизировалась, а украинские защитники полным ходом готовятся к контрнаступлению, у “патриотов” по-прежнему наблюдались “шапкозакидательские” настроения. Они призывали захватить не только Донбасс, но и всю Украину, а некоторые требовали “идти дальше” на Европу.

Вновь стоит напомнить, что это высказывания зомбированных пропагандой россиян. Эти существа не отдают себе отчет, что живут в параллельной реальности. На момент опроса, их армия уже не могла захватить даже небольшие населенные пункты Украины и готовилась держать оборону. Однако эти особи на полном серьезе требовали Кремль завоевать полностью всю Украину и Европу.

Как и предполагалось, реальный диссонанс в головах у зомбированного населения России возник в момент свершившегося контрнаступления ВСУ. В период после деоккупация Харьковской области, но до освобождения Херсона, Z-публика не на шутку испугалась. Более того, успокоительным не стала даже аннексия четырех украинских областей, многие не считали их своей территорией, как это произошло в 2014 году с Крымом, другие были уверены в ошибке аннексии, понимая, что “новые территории будут восстанавливаться и спонсироваться из карманов россиян”.

«Радикальные патриоты» стали больше бояться переноса военных действий на территорию России, а некоторые респонденты настолько разочаровались в российской армии, что готовы были даже отдать Крым, лишь бы закончить войну. Такие настроения были особенно сильны в среде «алармистов» (зрителей террориста Гиркина-Стрелкова), а также некоторых примкнувших к ним правых патриотов. Исследователи отмечают, что летом именно «алармисты» занимали самые радикальные позиции и требовали захвата всей Украины, но уже к осени они стали главными паникерами.

Осенний опрос дает понимание того, что зомбированное население в России не просто начинает сомневаться в целесообразности проведения войны, но и в актуальности пребывания Путина в Кремле

“Патриоты” пришли к разочарованию собственной властью. И к этому, кроме прочего, также приложили руку пропагандисты, которые убеждали население о “необходимости строительства сильного флота и армии”, тогда как на деле оказалось, что бюджетные деньги, необходимые в других сферах, были перенаправлены на военную промышленность, армию, но, по факту, “куда-то делись”. Социологический срез осенью, проводимый после объявленной мобилизации, показал, что население собственными глазами, либо глазами десятков тысяч родственников, убедились в лживости Кремля.

Более того, сотни миллиардов долларов бюджетных средств выделяемых на армию, вместо поддержки социально значимых проектов, не просто не дали преимущества российской армии, но даже не позволили надежно защитить границу РФ. “Патриоты” начали испытывать страх из-за регулярных обстрелов российской территории, что явно говорит о недостатке средств ПВО и об их низком качестве.

Очевидно, что пропагандисты уже не справляются с привычной программой зомбирования населения. Скрывать экономические проблемы, поддерживать миф о сильной армии можно в мирное время. Но когда на войне оказываются родственники, близкие друзья, друзья друзей и рассказывают, что им приходится пить воду из луж, ночевать в морозы под открытым небом, думать о том, как выжить еще до соприкосновения с противником, у “патриотов” закрадываются сомнения. Важно, что этот слой населения в России не черпает информацию из альтернативных источников, которая, теоретически, могла заставить сомневаться в том, что говорят в Кремле и по гостелевиденью. То есть собственная пропаганда, ежедневным враньем лишь расширяет надлом в российском обществе у укрепляет сомнение в сознании “патриотически” настроенного населения.