Кто "мочит" оборонные закупки?

19 сентября 2023 года на странице в Facebook Государственного предприятия "КБ "Луч", которое делает для украинских защитников "Нептуны", "Стугны" и "Корсары", было опубликовано обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Украины Данилову А. М., Министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышину А. М. и Генеральному директору АО "Украинская оборонная промышленность" Сметанину Г. В. с просьбой урегулирования соответствия выводов Госаудитслужбы законодательству.

Ранее, журналисты-расследователи уже подробно писали о вредной деятельности председателя Государственной аудиторской службы Украины Аллы Басалаевой. Однако, отечественные антикоррупционеры всячески поощряли ее продолжать свою "подрывную" деятельность, после того, как она подтвердила в своем интервью закупку "яиц по 17 гривен".

Очевидно, после этого Алла Басалаева почувствовала свою неприкосновенность, так же как и отдельные антикоррупционеры. А, поэтому, пришло время изучить, кто же она такая, и почему стала "флагманом" борьбы с коррупцией в Украине?По официальным данным биографии Аллы Валентиновны Басалаевой, она родилась в 1981 году в г. Коростень, Житомирской области.

В 2000 году получила степень младшего специалиста в Украинском финансово-экономическом институте по специальности "Правоведение".В 2002 году окончила Академию государственной налоговой службы Украины, получив диплом специалиста с отличием по специальности "Правоведение", и получила квалификацию юриста. А в 2004 году - там же получила диплом специалиста по специальности "Финансы", и получила квалификацию финансиста.

После получения квалификации юриста, в 2002-м Алла Басалаева начинает работать налоговым инспектором отдела правового обеспечения Государственной налоговой инспекции в Печерском районе города Киева. А в 2005-м, после "Оранжевой революции", переходит на работу в юридическое управление Центральной избирательной комиссии, и, впоследствии, получает должность заведующей отделом и начинает представлять ЦИК в судах вплоть до 2012 года.

В частности, на своей должности Алле Валентиновне приходится столкнуться с серьезным вызовом.

В феврале 2010 года, после того как на президентских выборах в Украине победил Виктор Янукович, Басалаева вынуждена защищать ЦИК в Высшем административном суде, вследствие иска Юлии Тимошенко против Центризбиркома. Однако, даже не это самое трудное. Она должна соревноваться в суде с амбициозным Андреем Владимировичем Портновым, который был членом партии "Блок Юлии Тимошенко" и защищал Тимошенко в судах. Очевидно, "скрещивание шпаг" с самим Портновым не прошло "зря". Ведь, после того как Портнов переметнулся к Виктору Януковичу и 2 апреля 2010 года принял предложение президента Виктора Януковича занять должность заместителя главы Администрации Президента Украины и руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, у Аллы Басалаевой все сложилось наилучшим образом.Видно, Басалаева так поразила Портнова своей способностью убеждать судей, что заместитель главы АП Януковича, который осуществлял кураторство всеми судами (что мы выхаркиваем по сей день), внес Басалаеву в Указ Президента Украины №29/2012 от 23 января 2012 года, и назначил ее судьей Дарницкого районного суда.

В период "Революции достоинства" никакой активности от Аллы Валерьевны не зафиксировано, хотя судебные решения того периода, которые массово принимались в районных судах города Киева против протестующих под давлением Андрея Портнова, поднять не сложно.

Но, это требует кропотливой работы OSINT.

Онлайн-проект всеукраинского объединения "Автомайдан", в декабре 2017 года опубликовал расследование об Алле Басалаевой, в котором указано, что в конкурсе кандидатов на должность судьи Алла Валентиновна получила 88 баллов. Этот результат трудно назвать лучшим, ведь более 100 кандидатов в рейтинге набрали больше баллов. Но, вероятно, Портнов был "поражен" практической профессиональностью госпожи Басалаевой.

Также известно, что 3 февраля 2015 года против судьи Аллы Басалаевой было открыто дисциплинарное производство, однако, впоследствии закрыли. А, уже в июне 2016 года сайт политической партии "Возрождение", которая содержала депутатскую группу в украинском парламенте, опубликовала новость, в которой похвасталась, что Верховная Рада Украины зарегистрировала президентский проект постановления №4790 о назначении на должности новых членов Центральной избирательной комиссии. В перечне кандидатов была и, предложенная "Видродженням" - Аллуа Басалаева.

Издание "Главком" тогда утверждает, что Басалаеву на должность члена ЦИК продвигал сопредседатель депутатской группы "Возрождение" в парламенте - Валерий Писаренко, который входил в группу депутатов, подконтрольную Андрею Портнову, еще в "БЮТ" 2010-го года.

В период "Революции достоинства" Портнов и Писаренко, вероятно, вместе летали в Москву. Но, и после того, Писаренко считали членом "группы Портнова".

депутатську групу в українському парламенті, опублікувала новину, в якій похизувалася, що Верховна Рада України зареєструвала президентський проект постанови №4790 про призначення на посади нових членів Центральної виборчої комісії. У переліку кандидатів була і, запропонована “Відродженням” — Аллуа Басалаєва.

Видання “Главком” тоді стверджує, що Басалаєву на посаду члена ЦВК просував співголова депутатської групи “Відродження” в парламенті — Валерій Писаренко, який входив до групи депутатів, підконтрольної Андрію Портнову, ще в “БЮТ” 2010-го року. В період “Революції гідності” Портнов та Писаренко, ймовірно, разом літали до Москви. Але, і після того, Писаренка вважали членом “групи Портнова”.

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Андрей Портнов и Валерий Писаренко

В соответствии с Решением Высшего совета правосудия от 02 октября 2018 года № 3052/0/15-18 "Об увольнении Басалаевой А.В. с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева по собственному желанию" Басалаева Алла Валентиновна 02 октября 2018 года отчислена из штата Дарницкого районного суда города Киева.

20 сентября 2018 года назначена на должность члена Центральной избирательной комиссии Постановлением Верховной Рады Украины № 2559-VIII. 5 октября 2018 года приняла присягу члена ЦИК. Определена ответственной за обеспечение осуществления полномочий Центральной избирательной комиссии в Харьковской области.

Кстати, Валерий Писаренко находился в тесных отношениях с мэром Харькова Геннадием Кернесом. А, поэтому, свой человек в ЦИК - в любом случае "окупился бы"... Кстати, в 2019 году Валерий Писаренко сам баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 168 округу (г. Харьков) как беспартийный самовыдвиженец, где ожидаемо проиграл Марии Мезенцевой.

Но, и эта карьерная ступенька показалась Алле Валентиновне маловатой.

По данным корреспондентов издания "LB.ua", накануне второго тура президентских выборов в Украине в апреле 2019-го года, 18 апреля в парламенте состоялось закрытое совещание накануне пленарной недели Рады. На совещании взял слово тот самый Валерий Писаренко и сообщил, что "сразу после выборов президента в парламенте появится представитель нового президента, с которым придется обо всем договариваться", намекая на то, что таким представителем Зеленского в парламенте будет именно он. На тот момент, руководителем партии "Слуга народа" и ответственным за партийное присутствие в парламенте, формально, был Иван Геннадьевич Баканов, в то время, будущий глава СБУ.Только в январе 2021 года расследователь программы "Схемы" Валерия Егошина узнает, что Алла Басалаева была назначена советницей Ивана Баканова, уже после того, как он занял должность главы СБУ. И то - благодаря Указу Президента Украины №24/2021 от 22 января 2021 года "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины", когда "секретной" советнице Баканова - Басалаевой - было даровано звание "Заслуженный юрист Украины".

О точной дате увольнения Басалаевой с позиции советника Баканова - не известно. В октябре 2021 года пророссийские телеграм-каналы писали, что она посещала ежегодный съезд партии "Слуга народа" в Трускавце вместо своего "шефа" Ивана Баканова.

В ноябре 2022-го года, после 9-ти месяцев российского вторжения, лицо, вероятно, связанное с российским агентом Портновым, Басалаеву назначили председателем Государственной аудиторской службы.

В сервисе archive.org можно посмотреть декларации Аллы Басалаевой за 2015-й и 2016-й годы, что подтверждает тот факт, что если декларации и представляют опасность, то украинское законодательство никак не может повлиять на эти угрозы, поскольку, все, что попало в интернет - там и остается, хоть выключай все, хоть - открывай.

Муж Аллы Басалаевой - Веселый Александр Николаевич - до 09.10.2007 работал в Киевской областной государственной администрации в должности заместителя начальника организационного отдела аппарата, а затем был переведен на должность начальника отдела администрирования Государственного реестра избирателей. 10 января 2008 года он был уволен с этой должности. С определенной долей вероятности можно предполагать, что Александр Веселый перешел на работу в ЦИК к жене, где работал в должности заведующего отделом обеспечения рассмотрения обращений управления юридического сопровождения Реестра Службы распорядителя Государственного реестра избирателей.

Таким образом, и Басалаева, и ее муж Веселый, по сути, почти всю свою жизнь работали на государственной службе. Однако, судя по декларациям, в 2014 году Александр Николаевич становится владельцем дома в Ирпене площадью 232 кв. м., стоимость которого составляет около 150-180 тысяч долларов США.

Дом Аллы Басалаевой

А, в конце 2017-го года в семье госслужащих появляется уже и BMW 520 2014-го года выпуска.

Вот так, карьерная госслужащая, которая была назначена Портновым на должность судьи, продвигалась людьми Портнова по карьерной лестнице и попала к главе СБУ Баканову, которого никак не могут допросить сейчас по уголовным делам о государственной измене, сейчас получает поддержку от украинских реестровых антикоррупционеров.

Вот теперь, кажется, мы с вами видели все...