Кто ехал в машине вместе с Дарьей Дугиной?

Количество нестыковок в версии с терактом, в котором погибла дочь Александра Дугина — Дарья, только продолжает увеличиваться.

Во-первых, один из самых популярных российских телеграм-каналов “Mash”, раскрутку которого начинали еще экс-сотрудники Арама Габрелянова, в 00:43 21 августа 2022 года написал о том, что “Тело водителя Land Cruiser Prado невозможно идентифицировать на месте — оно полностью сгорело.”

Телеграм-канал “Mash”

Данную информацию перепостнул и Владимир Соловьев.

Затем, другие телеграм-каналы начали писать о том, что Дарья Дугина была именно за рулем автомобиля Land Cruiser Prado.

Однако, по фотографиям с похорон Дугиной стало понятно, что она не только не сгорела, но и ее лицо вообше не пострадало от огня. По всей видимости ее вообще выбросило из машины.

Фото с похорон Дарьи Дугиной

Действительно, телеграм-канал, связанный с Пригожиным “Readovka”, запостил несколько фото и видео, на которых ясно видно, что девушки не было в автомобиле, когда он загорелся.

Например, фотография Александра Дугина, стоящего на коленях перед телом дочери.

В то же время, начинают появлятся видео, на которых видно тело человека, лежащее на проезжей части.

Та же “Readovka” постит видео, снятое из проезжающей мимо машины в 00:36 21 августа. Когда было снято это видео, установить не удалось.

По сути, это самое информативное видео, из которого можно узнать, где и как именно произошло событие. Так, на видео попадает дорожный знак, место расположение которого легко идентифицировать.

Он установлен на выезде на Можайское шоссе, в направлении Москвы.

Этот Т-образный перекресток находится в 4-х минутах езды от парковки, где стоял автомобиль, в котором была Дарья Дугина.

Вот, что вы видите, выезжая на этот перекресток.

Чтобы поехать в Москву отсюда, нужно остановиться на светофоре, а потом повернуть налево. На вышеупомянутом видео “Readovka” человек снимает на смартфон, находясь справа от большого указателя на Москву. На стопкадре я отметил желтой стрелкой светофор, а красной стрелкой тело человека на проезжей части.

На Google Street View этот светофор очень хорошо виден.

На следующем стопкадре видео мы видим, где именно лежит тело пострадавшего человека.

Еще через несколько секунд становится видно, что пострадавшая блондинка выглядит и одета точно так же как и Дарья Дугина на фестивале “Традиция”.

Фотографию, с помощью которой это можно подтвердить, опубликовал на своем телеграм-канале Константин Малофеев.

Таким образом, мы с легкостью получаем схему движения автомобиля на перекрестке и место, где оказалось тело Дарьи Дугиной. Черным показано движение автомобиля, а красным местоположение тела Дугиной.

Еще одна интересная деталь — на въезде на перекресток лежит кусок метала. По моим предположениям — это часть обшивки автомобиля, а точнее, по всей вероятности, часть двери — предположительно, часть правой передней, или правой задней двери внедорожника.

На схеме этот кусок метала отмечу зеленой точкой.

Вот как выглядит эта деталь поближе.

И еще один очень важный аспект — в месте, где должно быть пламя от полыхающего автомобиля — его нет. Просто на видео идет дым.

На видео, снятом с другого ракурса, огня тоже не видно. Валит дым.

На следующий день опубликовали видео того, как ведется расследование на месте происшествия.

Здесь камера направлена вот из этого места.

На том же видео четко видно и место, куда укатилась машина после происшествия — желтой стрелкой отмечен тот самый светофор, а красной стрелкой — уже сгоревший автомобиль.

А вот, то же самое место на Google Street View.

Таким образом, мы видим всю картину происшествия.

Автомобиль (черный прямоугольник) выехал на перекресток. Вероятно притормозил (при этом, возможно “клюнул носом” — что может являться причиной детонации для СВУ нажимного действия). При выезде на перекресток произошел взрыв. Дугину выбросило из автомобиля, либо она смогла из него выпрыгнуть… Однако, оказалась она НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ ДОРОГИ. И это самое главное!

После чего, кто-то смог направить автомобиль на противоположную сторону шоссе и смог даже вписаться в маленький въезд.

На еще одном видео очень хорошо видно, где оказалась сгоревшая машина, в которой ехала Дугина.

Кроме того, есть, как минимум, три фотографии, которые показывают, что у автомобиля нет двух правых дверей.

Итого, давайте теперь соберем все вместе…

Автомобиль, в котором находится Дарья Дугина, выезжает из парковки фестиваля “Традиция” и притормаживает перед поворотом налево на Можайское шоссе по направлению к Москве.

В этот момент раздается взрыв, от которого срывает одну из правых дверей автомобиля, которая остается лежать на проезжей части. (На последних фотографиях сгоревшей машины, видно, что левые двери на месте).

В связи с этим, Дарья Дугина оказывается на проезжей части СПРАВА ОТ АВТОМОБИЛЯ. Ее могло выбросить взрывом, либо же, она могла попытаться выбраться сама, что было последним перед ее смертью.

А теперь вопросы!

Кто был за рулем автомобиля?

Почему этого человека скрывают?

Почему он не дает показания?

Мог ли он поджечь автомобиль для сокрытия доказательств, так как в первые минуты после взрыва, огня точно не было?

Возможно ли, что в салоне могли просто-напросто играть с гранатой?

Почему никто не видел, чтобы вместе с Дугиной кто-то садился в автомобиль?

Если бы она подобрала этого человека по дороге со стоянки, то он бы точно не сидел на водительском месте?

А это точно был не сам Константин Малофеев?