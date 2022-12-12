«Кровавые алмазы» Пригожина

06:43 12 декабря Киев, Украина

В 2006 году был выпущен фильм под названием «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В основу фильма легли события связанные с Кимберлийским процессом (КП), проходившим в одноименном городе ЮАР. При поддержке ООН было принято решение взять под строгий контроль торговлю алмазами из африканских стран, так как большинство добытых драгоценных камней сопровождалась человеческими жертвами. Страны Запада разработали процесс сертификации, согласно которому, каждая партия алмазов на рынке должна сопровождаться сертификатом, подтверждающим, что эти алмазы добыты вне зоны конфликтных действий. Только с таким сертификатом партия алмазов может пересечь любую границу. Несмотря на введенные правила, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарабатывает на продаже “кровавых алмазов”, ведя добычу в ЦАР (Центральная африканская республика), в местах, запрещенных КП.

23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Удивительно, но ЧВК «Вагнер», вместе с Пригожиным, еще не получили статус террористической организации. В конгрессе США лишь внесли законопроект о признании вагнеровцев террористами. Сам Пригожин заявил, что его организация “не соответствует критериям террористической организации”. Несмотря на юридическую силу термина “терроризм”, у него нет однозначного определения. Однако наиболее часто встречающееся мнение обозначает этот термин как: “достижение насильственным путём политических, идеологических, экономических и религиозных целей”. В праве России терроризм определяется - как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного и/или иными формами противоправных насильственных действий. В праве США - как предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества. То есть, по всем параметрам, ЧВК «Вагнер» является ничем иным, как террористической организацией, а Пригожин, если не террористом, то спонсором терроризма.

Среди прочих обвинений вагнеровцев, перечисленными конгрессменами в законопроекте, числятся также похищения, изнасилования и убийства в Центральноафриканской Республике, включая гибель троих российских журналистов в июне 2018 года, которые исследовали деятельность ЧВК «Вагнер» в ЦАР. Делали они это не просто так. Вплоть до 2022 года, Кремль и Пригожин отрицали причастность к вагнеровцам. Журналисты собирали доказательства, которые подтвердили бы связь “повара Путина” с ЧВК. С тех пор необднократно было доказано, что Пригожин является главным спонсором наемников. А причина их присутствия в ЦАР, где российские военные от Минобороны РФ выполняли роли “инструкторов”, заключалась в “охране мест” по добычи драгоценных металлов, в частности алмазов. Наемники охраняли африканские месторождения, переданные под контроль Пригожину, в обмен на предоставление Кремлем необходимого оружия президенту ЦАР Фостену-Арканж Таудере для борьбы с повстанцами.

К слову, одной из причин запрета продажи “кровавых алмазов” является спонсорство терроризма, путем получения прибыли от нелегальной продажи минералов. Находясь под международными санкциями, для Пригожина, с его репутацией преступника, такой вариант подходил как нельзя лучше. Поэтому, большого удивления не вызвало то, что в ЦАР была создана и продолжает свою деятельность по добычи и продаже алмазов фирма связанная с основателем ЧВК «Вагнер».

«DiamVille» - российская компания, получившая разрешения на покупку и продажу алмазов в африканской республике. «Lobaye Invest» - другая российская компания, которая занимается исследованием и добычей драгоценных камней в ЦАР. В обеих фирмах работают сотрудники Пригожина. Директором «DiamVille» является гражданин ЦАР Бьенвеню Патрик Сетем Бонгенде, за которым закреплено несколько номеров телефона, которые использовали сотрудники Пригожина. В частности, с одного номера совершались звонки Валерию Захарову – инструктору ЧВК «Вагнер» по стрельбе и советнику президента ЦАР в 2018 году. Также, Бонгенде был записан в телефонной базе Дмитрия Сытого – генерального директора находящейся под санкциями США компании «Lobaye Invest» и еще одного неофициального советника президента ЦАР – как водитель.

Одной из торговых площадок, где «DiamVille» предлагает услуги по продаже уже готовой продукции – бриллиантов – является «Meta». Никнейм “lanadiamanter” принадлежит россиянке Светлане Троицкой, которая на своей странице в «Instagram», с одноименным ником, называет себя геммологом – человеком, занимающимся исследованием самоцветов, поддельных драгоценностей, полезных свойств драгоценных камней. Троицкую нанимала еще одна компания Пригожина – «Брокер Эксперт», которая закупала буровое оборудование для добычи золота в ЦАР. Также, фамилию женщины удалось обнаружить в финансовых отчетах компании «М-Финанс» аффилированной Пригожиным, что занимается добычей драгоценных камней, кварца и слюды. А в 2018 году Троицкая попала на фото в городе Мбаики, где стояла в один ряд с другими сотрудниками хозяина ЧВК «Вагнер».

Официальная страница «Diam Ville» в Facebook по продаже диамантов

Страница в Instagram Светланы Троицкой

По данным USAID, «Diam Ville» входит в четверку лидеров экспортеров алмазов из ЦАР. Большинство из них продают в Арабские Эмираты, однако известно, что в 2019 году, по крайней мере, 296 карат (59,6 грамм) отправились в бельгийский Антверпен. Возможно, это стало возможным из-за обширнейшей российской агентурной сети в Бельгии.

Точная география добычи алмазов «Diamville» в точности неизвестна, однако, по некоторым данным, ее сотрудники работают в запрещенных “Кимберлийским процессом” районах ЦАР. Компания «Lobaye Invest», аффилированная с Пригожиным, в 2018 году получила разрешение на добычу алмазов и золота в пяти местах, четыре из которых находятся в “красных зонах” Кимберлийского процесса: Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа. Примечательно, что закрытые источники сообщали о том, что правительство ЦАР больше не контролирует деятельность российских фирм, которые занимаются добычей драгоценностей.

Кроме того, что Пригожин, таким образом, спонсирует своих наемников, которые занимаются пытками, убийствами, терактами и, по сути, являются организованной преступной группировкой, добыча драгоценных камней и металлов не обходится без регулярных смертей среди местного населения. “Имеются убедительные свидетельства того, что поддерживающие правительство ЦАР силы, которые идентифицируются как связанные с Россией, причастны к грубым нарушениям в отношении гражданского населения, причем при полной безнаказанности”, - отметила директор «Human Rights Watch» по кризисам и конфликтам Ида Сойер. Правозащитники собрали свидетельства 40 человек. “Наши собеседники утверждали, что нарушения совершались людьми со светлой кожей, говорившими по-русски (свидетели были способны определить этот язык), и что у этих людей было боевое стрелковое оружие и они были в камуфляжной форме песочного цвета, платках, закрывавших лицо, военных ботинках, перчатках и темных очках”, - рассказали правозащитники, исследующие деятельность противоправного обращения с местным населением в Африке.

Согласно докладу Управления верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций, наемники Пригожина в ЦАР насилуют, подвергают пыткам и убивают не только местное население, но и журналистов, гуманитарных работников, миротворцев. Так как вагнеровцы тесно сотрудничают с правительством африканской республики, с полицией и армией, жертвы бояться обращаться в суды, опасаясь возмездия.

Примечательно, что Россия активно участвует в Кимберлийском процессе. В тоже время, как и в других международных инстанциях, участие агрессора в сертификации алмазов необходимо Кремлю для лоббирования собственных интересов. Введенные санкции Запада лишили РФ львиной доли заработка, в том числе, углеводородами. Пригожин, вместе со своей частной армией наемников не первый год зарабатывает на добыче алмазов в запрещенных Кимберлийским процессом месторождениях и зарабатывает десятки миллионов долларов продавая их в обход международных норм. При этом от рук вагнеровцев в Африке гибнут десятки людей, еще больше подвергаются сексуальному насилию и пыткам. Теперь же, “конфликтные алмазы” приобрели еще более “кровавый” оттенок, ведь эти деньги идут непосредственно на войну в Украине.