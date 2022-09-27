Кремлевские “воры в законе”

07:11 27 сентября Киев, Украина

С подачи Путина, коррупция в России, можно сказать, стала эталонном для всех “нечистых” на руку чиновников. Воруют все – школьники, пенсионеры, рабочие, менеджеры, финансисты, мелкие чиновники, силовики. Но больше всех воруют “верха”. Единственное правило – “своровал сам – поделись с ближним”.

Одним из наглядных примеров, почти, что выставленным напоказ, как “эталон олигарха”, является самый богатый депутат в России, вице-спикер южноуральского Законодательного собрания Константин Струков. Его состояние в 2021 году оценивалось журналом «Forbes», где он занял 55 позицию в рейтинге самых богатых людей РФ, в 2,8 млрд долларов.

Как и каждый “уважающий себя” российский олигарх, Струков начал свою карьеру в 90-х. Силовым путем ему удалось “приватизировать” горнодобывающую компанию «Южуралзолото». В начале нулевых, будущий миллиардер занял пост депутата в Законодательном собрании Челябинской области и стал олигархом. Спонсируя «Единую Россию» у себя в регионе, его грехи “не замечались”, а это и постоянные гибели рабочих в шахтах его компании, несоблюдение экологических норм, рэкет и рейдерские захваты. Опять таки, вспоминается главный правило – “своровал сам – поделись с ближним”. Вместо наказания, Струков был награжден «Орденом за заслуги перед отечеством». За 22 года у власти, чиновник стал влиятельным человеком, “оброс” связями, в том числе в Москве, получил, практически безграничную власть, но все равно решил не указывать заграничное имущество в декларации о налогах. Вероятно, причиной тому послужила безграничная жадность, которая присуща всем российским чиновникам.

Константин Струков

Так, у Струкова была обнаружена незадекларированная недвижимость в Черногории. Кроме нескольких особняков, депутат решил инвестировать в туристический бизнес страны и построить за границей пятизвездочный отель. Стоит отметить, что Струков не скрывает своей сверхприбыли от бизнеса, который по законодательству РФ не может вести чиновник. За 2020 год в налоговой декларации он указал прибыль в более чем 8,5 млрд рублей, большое количество недвижимого и движимого имущества на территории России.

А вот то, что Струков занимается бизнесом в Черногории, удалось узнать, лишь проведя расследование. Причиной тому стала заметка в новостях страны, что российский депутат инвестировал в в строительство пятизвездочного отеля.

В 2005 году он заключил контракт с местными властями на приобретение двух участков в 10 км от города Котор, общей площадью 2824 кв. м. и с расположенным на одном из них домом площадью 794 кв. м. В том же году Струков арендовал еще два участка по соседству и таким образом стал владельцем отдельного участка береговой линии. В 2011 году, после того, как владелец арендуемых участков скончался, депутат связался с его наследниками и выкупил землю. За все участки вместе с постройками, Струков заплатил 850 тыс. евро. На двух новых участках, челябинский депутат устроил отель. На сегодняшний день стоимость всех вместе взятых землевладений оценивается около 20 млн евро.

Владения челябинского депутата единороса Константина Струкова в Черногории

Кроме мини отеля рядом со своим домом под Котором, Струков в 2018 году начал строительство настоящего 5-ти звездочного отеля в бухте Добра Лука, на юге Черногории. Недостроенные коробки зданий вместе с землей оцениваются в 20 млн евро.

Участок в бухте Добра Лука в Черногории приватизированный Струковым. На информационном стенде, расположенном на территории будущего отеля есть информация о нем и о том, что именно челябинский депутат является главным инвестором проекта.

Чтобы бороздить Адриатическое море с комфортом, Струков имеет в свое распоряжение две судна, которые также незадекларированы и записаны на оффшоры. Скоростная 29-метровая яхта класса люкс названная в честь дочери «Alexandra» и 46-метровая «Rêve d’Or», что в переводе с французского означает «Золотая мечта». Суда были замечены как в непосредственной близости около имения Струкова в Которе, так и около бухты Добра Лука в моменты пребывания депутата в Черногории. Их общая стоимость равна 20 млн евро.

«Alexandra»

«Rêve d’Or»

Депутат единорос поступил в лучших традициях российских олигархов и решил подстраховаться на “черный день”, выстроив для себя загородный домик и небольшой бизнес за границей. Его связи позволили Струкову не беспокоиться о том, что госслужащий имеет крупный бизнес по добыче цветных металлов. Тем не менее, единорос решил не декларировать имущество в Черногории, хотя ежегодно указывал в своей отчетности миллиарды рублей прибыли. То есть, он мог себе купить вышеперечисленное сам, ведь зарабатывал эти деньги руками шахтеров на его предприятиях. В тоже время, в России большинство крупных политических фигур не имея бизнеса, при относительно скромных финансовых доходах владеют недвижимостью не хуже, чем у золотодобытчика Струкова.

Так, всем известный, ставший за последний год одиозным маргиналом, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров за 15 лет на своей должности “оброс” элитной недвижимостью значительно превышающей по стоимости его сумму официальных зарплат за всю жизнь министра. Лавров имеет загородный дом площадью 499 кв. м., на участке 28,9 соток, расположенный в подмосковном поселке Ландшафт, в деревне Жукова. Глава МИД РФ впервые задекларировал эту недвижимость в 2014 году. На тот момент подобные дома в поселке оценивались приблизительно в 300 млн рублей. Другим местом обитания Лаврова является квартира площадью 247,3 кв. м., в 11-этажном многоквартирном доме по адресу Шведский тупик, 3, более известный, как “дом друзей Путина”. Кроме Лавров там, в разное время владели жилым имуществом сын бизнесмена Геннадия Тимченко Иван, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина, а также Константин Эрнст. Согласно одной из квартир, которая была выставлена на продажу практически идентичной площадью, что и у Лаврова, приблизительная стоимость апартаментом министра равняется 300 млн рублей. По официальным данным, квартира была подарена главе МИД РФ дочерью Екатериной в 2007 году. На тот момент она заканчивала магистратуру в университете и никакими активами не владела. Выходит, что общая стоимость двух объектов недвижимости составляет приблизительно 600 млн рублей согласно рыночной стоимости. При этом среднегодовой доход семьи Лавровых (министра и его жены) равен 4,5 млн рублей в год. Это значит, что для покупки дома в поселке Ландшафт и квартиры в “доме друзей Путина” чете министра потребовалось откладывать всю их зарплату на протяжении 134-х лет.

Дом Сергея Лаврова в поселке Ландшафт обведен красным. По соседстве (обведен синим) проживает сын олигарха Искандера Махмудова из Измайловской ОПГ. В 2014 году, в этом же поселке купил дом Виктор Янукович.

Так называемый “дом друзей Путина”, в котором проживают/проживали члены правительства РФ, олигархи, бизнесмены и прочие приближенные к власти преступники.

Еще один единорос спрятавший свою недвижимость за границей, но не указывающий этот факт в декларации является Валерий Пономарев, член Совета Федерации (СФ) Камчатского края. Он, как и его коллега из Челябинска владеет серьезным бизнесом. Пономареву удалось обогатиться благодаря госзаказам. Его фирма ООО «Знак» продавала госорганам номерные знаки на автомобили, а также всевозможные бланки. Кроме этого, у члена СФ имеется в запасе крупнейшее предприятия на Камчатке по рыбной добыче – «Океанрыбфлот». Он, как и Струков указывал в налоговой декларации крупную прибыль ежегодно, но не внес туда особняк в Испании, который был куплен, очевидно, вместе с горой, на которой расположен сам дом. В поселке Ла Загалета, где “односельчане” собирают собрание, чтобы одобрять кандидатуру новых соседей, Пономарев выкупил участок площадью 17 762 кв. м. и построил там особняк с бассейном. При этом он не забыл записать все имущество на свою дочь Зою. Кроме недвижимости, член СФ обзавелся бизнесом в Испании. Так, Пономарев, а точнее “его дочь”, владеет фирмой по производству элитных вин «VINO PINO SL» и «HIGH MOUNTAIN HOLIDAY SL».

Недвижимость Валерия Пономарева в Испании

Но в России все, как в известной поговорке – “Рыба гниет с головы”. Понятно, что Лавров лоббирует интересы крупного российского бизнеса за рубежом, за что и получает в подарок от “дочери” элитную недвижимость. Понятно, что Струков, начавший свою карьеру в 90-х и вошедший в политику на ранних этапах правления Путина, оброс связями, которые позволяют ему абсолютно все в пределах его региона. А так как он вдобавок является главным спонсором «Единой России» в Челябинской области, а значит делиться заработком с центром, то ему и вовсе ничего не угрожает, даже если он вдруг захочет выкупить всю Челябинскую область. Не удивительно, что Пономарев, также как и Струков остается неприкасаемым, ведь он “настоящий патриот единорос”, да еще и член Совета Федерации. Все это стало возможным благодаря одному человеку, интересовавшемуся геополитикой и возвращением “утраченных земель”. Именно Путин развел коррупцию немыслимых масштабов в России и сделал ее привилегией для госслужащих.

Он и сам является активным ее “пользователем”. Дворец в Геленджике, стоимостью приблизительно в 1 млрд долларов, личная флотилия роскошных яхт Путина, общая стоимость которых, вместе с ежегодным обслуживанием, также достигает 1 млрд долларов, виллы на лазурном берегу Франции, бесчисленные квартиры, резиденции, дома по всей территории России, да и собственный бункер где-то в недрах уральских гор. Все это является прямым следствием его правления. Поэтому фраза “отправиться воевать за дворцы и яхты Путина” не метафора. Понятно, что проиграв войну, он лишиться власти, а значит и всего накопленного имущества. Бункерному деду вскоре и так ничего из этого не понадобится и потому, он на старости лет решил забрать вместе с собой как можно больше человек.