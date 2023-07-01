Краткое повествование о работе российских шпионов за рубежом

07:07 01 июля Киев, Украина

Шпиономания возникла на фоне противостояния двух блоков – Западного и Восточного во времена Холодной войны. Тогда большой популярностью пользовались фильмы про тайных агентов под прикрытием с линиями романтики и невообразимыми приборами, кажущимися фантастическими. Такие люди воспринимались как супергерои и, по сути, таковыми и являлись. Как со стороны США, так и со стороны СССР работали шпионы, которых десятилетиями никто не мог раскрыть и им, порой, удавалось свергать целые правительства. После распада СССР, Россия, назвав себя правоприемницей Советского Союза, наплодила новую школу спецагентов из разных ведомств. Но так как противостояние формально прекратилось, то основным занятием для российских шпионов за границей, стала борьба с конкурентами из соседних ведомств за сферы влияния в том или ином регионе. В свободное от уничтожения конкурентов время, они могли заняться своими прямыми обязанностями или развлечься, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, а значит, не опасаясь последствий со стороны законодательства.

Одним из примеров того, кто на сегодняшний день шпионит для Кремля в Европе, является Антон Геннадьевич Горьев. Он родился в Саратовской области в 1983 году. Окончив школу, он успел побывать в нескольких российских армиях. В 2007 году стал командиром отделения в российской воинской части 49555 в Южно-Сахалинске, где располагается 2357-й батальон радиопеленгации ГРУ.

Антон Горьев – агент ГРУ под дипломатическим прикрытием

Как раз с 2007 по 2013 гг в личном деле Горьева пробел. Вероятно, в этом время его начали готовить к будущему “дипломатическому статусу”, а точнее – шпиону под прикрытием. В ГРУ присматриваются к своим сотрудникам по всем частям и отбирают наиболее востребованных к работе за рубежом. В основном, набирают персонал из радиоразведки и спецназа. Далее, людей отправляют учиться в Военно-дипломатическую академию в Москве.

В 2013 году Горьев становится шпионом под дипломатическим прикрытием и его командируют в Венгрию. Тогда, на встрече в Будапеште с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими делегациями, где отдельным гостем была Россия, Горьева представили как консула.

По словам бывшего венгерского контрразведчика, в Будапеште знали, кто такой Горьев и для чего отправили в Венгрию. В начале шпионской карьеры российского ГРУшника, ему поручили ухаживать за могилами советских военных, павших во Вторую мировую войну. Это делается не в качестве наказания. Делая выезд на кладбище, шпион проезжает большое расстояние через весь город. Также он может обследовать близлежащие поля и луга, якобы, “в поисках мест захоронений” и организовать тайники. Схроны в таких местах используются для безопасной передачи денег, данных, оружия, оборудования связным или коллегам. Кроме того, приезжая на кладбище, агенты могут найти заброшенные могилы, что, с большой долей вероятности, означает, что родственники погибшего, также умерли. В дальнейшем, имена с гробовых плит используются в спецоперациях.

Некоторое время спустя, посещая советские мемориальные памятники в Венгрии, Горьеву удалось наладить контакт сразу с несколькими членами различных радикальных движений – от коммунистов до ультраправых. Примечательно, что во всех странах соцлагеря, период Холодной войны считается оккупацией. Развал СССР стал праздником и освобождением от “красного гнета”. Тогда как в каждой из этих стран все же находятся ностальгирующие маргиналы за советским прошлым. Они то и являются главной целью для ГРУ, так как из них получаются хорошие агенты.

В 2015 году, коммунисты и ультраправы в Венгрии, неожиданно для всех объединились в союз, организовали антиукраинский митинг, призывая “дать возможность Крыму, «ДНР» и «ЛНР» самоопределиться”. В дальнейшем, они также продвигали идеи разворота Европы на Восток, налаживания тесных отношений с Россией, обвиняли НАТО и США в агрессии против Кремля.

Примерно в тоже время, Горьев получает повышение и становится вторым секретарем и заведующим консульским отделом посольства России. Он получил поддержку мэра деревни Асотталом Ласло Тороцкаи, который являлся радикалом и председателем пропутинской партии «Йоббик». На сегодняшний день, этот маргинал стал во главе еще более радикальной венгерской партии «Наша Родина». Но в то время, Тороцкаи и Горьев открыли мемориал Юрию Гагарину в Асотталоме.

Кроме того, что российский шпион развивал собственную агентурную сеть, в 2016 году он помог двум россиянам, которые торговали оружием избежать экстрадиции в США. Тогда, американские агенты из отдела по борьбе с наркотиками, разработали легенду, что они, якобы из мексиканского картеля и заинтересованы в покупке оружия у российских продавцов в Венгрии – Владимира (отца) и Владимира (сына) Любишиных. Россияне согласились продать списанное советское оружие в обмен на несколько миллионов долларов и кокаин. В результате, их задержали, а Горьев стал активно помогать соотечественникам. В конце концов, ФСБ запросило собственное расследование и торговцев оружием увезли в Россию. Таким образом, они избежали экстрадиции в США, а вскоре, по результатам “расследования”, все обвинения с Любишиных в РФ были сняты.

Информация в СМИ об оправдании Любишиных в России

Спустя несколько лет, Горьева переместили в соседнюю Словакию. Чем он занимался там не известно. Единственным случаем с упоминанием российского “дипломата” стало происшествии на парковке гипермаркета, где ГРУ-шник, в пьяном состоянии сбил 51-летнюю женщину, отказался проходить тест на алкоголь и уехал.

Информация о ДТП в Словакии, в котором был замешан Горьев

В середине марта 2022 года, словацкие спецслужбы раскрыли российскую шпионскую сеть, где был замешен экс-сотрудник минобороны страны. Он сознался, что с 2013 года сотрудничал с агентами РФ, передавал секретные данные на съемных цифровых накопителях и лично встречался с кураторами в безлюдных местах. После вскрытия шпионской сети, партию российских “дипломатов” выслали из страны. Вторая партия была выслана в конце марта. Скорее всего, Горьев с женой отправился вместе с ними. Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что в российском посольстве 100% персонала являются шпионами под прикрытием.