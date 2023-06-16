Ключевые решения по завершению войны с россией уже приняты, однако схема не учитывает одного гнилого момента

Итак, вчерашнее выступление Фрэнсиса Фукуямы на Киевском форуме по безопасности Арсения Яценюка подтвердило мне, что ключевые геополитические решения о будущем нашего региона уже приняты.

Дальше будет происходить только их имплементация. Можно расслабиться и "не получать удовольствие". Эти тезисы были, по меньшей мере, дважды повторены и Фукуямой, и Кисинджером. А, следовательно, происходит просто форматирование инфопространства под ожидание этого результата.

ВСУ получает под контроль полностью Запорожскую и Херсонскую области, выход к морю и портам, блокирование пресной воды в Крым и огневой контроль за Керченским мостом Путин начинает бояться, что с Крымом что-то произойдет и начинает идти на уступки, а именно... Не сопротивляется вступлению Украины в НАТО. Страны НАТО принимают Украину в альянс в ходе достигнутого временного перемирия. В обмен на это, Украина озвучивает непубличное и неофициальное обязательство не отвоевывать Крым Устанавливается очень хрупкий баланс. Украину берут в НАТО и в ЕС. Зеленского переизбирают на второй срок. Путина переизбирают на пятый срок. Байдена, как нобелевского лауреата мира, также избирают на второй срок

Все в шоколаде...

Но, эта шоколадная схема не учитывает одного гнилого момента. В перспективе следующих 10-15 лет война возобновляется с еще большей мощностью и уже точно приобретает мировой масштаб.

Ну, что ж...

Почему-то вспомнился конец фильма "Watchmen"

Особенно судьба Роршаха