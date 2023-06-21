«Клещи» Пригожина

Между ФСБ, ГРУ и другими силовыми структурами РФ будут учащаться интересные трения

Пригожин использует старый совковый военно-тактический прием «клещи» – «большие клещи – малые клещи»...

С одной стороны он подает к генпрокурору заявление об измене и диверсиях, которые совершают генштабовцы РФ против вагнеровцев, с другой – требует признать его субъектом контрактирования бойцов.

Нет никаких сомнений, что за Пригожиным кто-то стоит. Я думаю, что это Ковальчуки, которым нужно сделать из Шойгу «козла отпущения» и снести начисто его метастазы в правительстве, госдуме, ФСБ и других чувствительных частях российского госаппарата.

Это позволит самим Ковальчукам очиститься, после того как они идеологически навязали Путину войну и перегруппироваться для подготовки к выборам в сентябре 2024 года.

Кириенко поручено переформатировать инфопространство под требования новой внутренней политики. И в этом контексте он залезает на территорию Громова, который, потихоньку, теряет позиции.

Узнаваемость и баланс доверия-недоверия у Пригожина постоянно растет.

Возможно следует ожидать появления каких-то новых партийно-политических субъектов, хотя скорее всего список «Единой России» просто будет кардинально переформатирован.

Видео заключенного Ильи Сачкова свидетельствует о том, что внутри ФСБ, и между ФСБ, ГРУ и СВР будут учащаться интересные трения. Хотя, как по мне, Нарышкина как игрока рассматривать уже не так логично, как прежде.