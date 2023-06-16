Как завершится война? Почему важно описать не победу, а поражение

Ситуация, в которой мы находимся, является "игрой с нулевой суммой"

Некоторое время назад я написал большой материал для россиян "Развеять туман войны" - это означает превратить полную неопределенность потенциальных сценариев событий в определенность настоящего и будущего. Игра между неопределенностью и определенностью - это часть профессии, которую я выбрал для себя.

Сейчас, с каждым днем пространство становится все более прозрачным и понятным, из-за больших массивов интеллектуальной работы по обе стороны Атлантического океана. Правда, следует сказать, что эксперты Западной Европы, на мой скромный взгляд, вообще никак себя не проявили в этой работе.

Итак, на сегодня понятно следующее: