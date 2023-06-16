Как завершится война? Почему важно описать не победу, а поражение

Ситуация, в которой мы находимся, является "игрой с нулевой суммой"
Некоторое время назад я написал большой материал для россиян "Развеять туман войны" - это означает превратить полную неопределенность потенциальных сценариев событий в определенность настоящего и будущего. Игра между неопределенностью и определенностью - это часть профессии, которую я выбрал для себя.
Сейчас, с каждым днем пространство становится все более прозрачным и понятным, из-за больших массивов интеллектуальной работы по обе стороны Атлантического океана. Правда, следует сказать, что эксперты Западной Европы, на мой скромный взгляд, вообще никак себя не проявили в этой работе.
Итак, на сегодня понятно следующее:
- 2023 год не станет годом нашей победы. Потому что никто до сих пор не знает, что именно является нашей победой и как ее достичь. Конфликт может затянуться на долгие годы.
- Статус пункта 1 целиком и полностью зависит от процессов внутри Российской Федерации и в окружении Путина. Если мы хотим повлиять на изменение этих процессов, нужно начать работать с путинскими лоялистами, которые могут предать его.
- Ситуация, в которой мы находимся, является "игрой с нулевой суммой". Никакие потенциальные переговоры, прекращение огня, "Минск 3", давление со стороны США и Китая - не смогут повлиять на то, что одна сторона неотвратимо проиграет, а другая выиграет. И, наоборот, если одна сторона не получает победу - то она получает поражение.
- Что такое поражение России - это такой статус государственного образования, которое сейчас называется Российская Федерация, который больше не представляет экзистенциальной угрозы для Украины и других стран ЕС. Соответственно, в условиях консолидированной власти в руках Путина или даже его преемника - это невозможно.
- Что такое поражение Украины - это состояние продолжения текущей ситуации на неограниченный срок (так называемый, stalemate), то есть ни мира, ни войны, ни договоренностей, независимо от степени интенсивности конфликта. Западные эксперты считают, что эта стратегия Путина должна привести к истощению Украины, или к задолбаности Запада, который отключит аппарат искусственного дыхания для экономики Украины.
- Поражение России - на данный момент невозможно, поскольку достижение состояния, которое я описал в пункте 4, возможно исключительно в условиях, когда США и другие члены НАТО, как западные бенефициары геополитического процесса, смогут принять для себя возможность такого будущего. Всеми своими фибрами они сейчас сигнализируют, что они к нему не готовы и не будут готовы в ближайшем будущем. Причиной этого является вера в то, что Путин может пойти ва-банк и эскалировать ставки. Они этого боятся. И страх их парализует.
- Поражение Украины - это затягивание войны на 7-12 лет, в условиях дальнейшей эскалации внутриполитического напряжения, которое неизбежно произойдет в следующем году, который является 5-м годом каденции президента Украины. Путин не сможет нас завоевать, не сможет получить Киев, не сможет продвинуться дальше тех линий соприкосновения, которые существуют на данный момент. Но он может снова максимально затормозить развитие обескровленной Украины, когда болтовня об "отстройке и восстановлении" так и останется на уровне круглых столов о "Луганской декларации".
- Пока мы не сформулируем для Запада такой формат поражения России, который бы был для них приемлемым, понятным и таким, который бы они могли контролировать - ситуация не сдвинется, даже в случае наших успехов на поле боя.
- Для убеждения Запада в необходимости поражения России нужно доказать, что после того как это произойдет, ситуация внутри Российской Федерации будет оставаться управляемой. А это означает, что никакого развала не будет.
- Управляемость ситуации и поражение России могут быть одновременно достигнуты исключительно одним единственным путем - замена имперской вертикали власти на определенное множество других субъектов, осуществляющих управление в РФ. В том числе - путем внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.
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