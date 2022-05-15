Как в России зомбируют школьников

12:00 15 мая Киев, Украина

Тоталитарный режим не может существовать без пропаганды. Особенно, если речь идет о государстве, в котором возродился фашизм. Россия давно вела агрессивную внутреннюю и внешнюю политику, с каждым годом ужесточая свою риторику. В тоже время, поддерживать слова пропагандистов о “величии России и российской нации” и воевать против “братского народа”, который вдруг оказался “болен нацизмом”, “грозил нападением и уничтожением России”, будучи при этом “слабым и безнравственным, используя против российской армии бандеромобили” из-за чего теперь “в Украине необходимо наводить порядок и денацифицировать всех” – разные вещи. Опять-таки, если взрослое население претерпело зомбирование при просмотре телевизора, то молодое – пользуется интернетом и не смотрит пропагандистские шоу или новости на «Первом канале». Поэтому, кроме недавно начавшегося “покорения интернета” кремлевскими стариками, для школьников и студентов были разработаны специальные методички, которые объясняют рашистские понятия детям с неокрепшей психикой и понятиями.

Людьми, которые создали методички по зомбированию подрастающего поколения в России, для учителей в школах и преподавателей в университах являются Ольга Николаевна Суханова и Светлана Юрьевна Тохтуева. Их имена можно обнаружить в методанных методичек, которые есть в открытом доступе. Там женщины указаны в качестве авторов.

Основной посыл брошюры Сухановой следующий: “все иностранные СМИ распространяют фейки; можно верить только проверенным источникам информации, таким как сайт президента России, правительства, Минобороны, «Объясняем.РФ», информагентствам и государственным СМИ, а также сайту самого Роскомнадзора; отечественные СМИ, которые имеют статус иноагентов также распространяют фейки”.

Необходимо отметить, что Суханова является директором управления исследований и разработки в Академии Минпросвещения России. На сайте академии сказано, что она отвечает за развитие педагогов, исследование и развитие информационных технологий, повышение культурного уровня общества в целом. В 2020 году академия получила на свою деятельность около 1,6 млрд рублей из бюджета. Также академия участвует в разных проектах по патриотическому воспитанию граждан.

Ольга Суханова на сайте «Академии минпросвещения России»

Интересно, что до своей государственной деятельности, в 2012 году, Суханова была номинантом на премию «учитель года». Ее профильным предметом был английский язык. У женщины даже был персональный сайт с названием «Мосты к английскому». По словам самой Сухановой, это название она выбрала, так как всегда хотела налаживать связи между разными народами мира.

Персональный сайт Сухановой Ольги

Другая методичка, автором которой стала Светлана Тохтуева, посвящена методам работы со студентами и учениками старших классов для учителей. Она возглавляет отдел проектирования цифрового контента в московском корпоративном университете. Это заведение занимается тренингами, аттестацией и курсами по повышению квалификации для преподавателей России.

Светлана Тохтуева

По методичке Тохтуевой, для студентов ВУЗов и учеников школ старших классов разработана программа занятий под названием “Фейки и вбросы. Как не остаться одураченным”. Она в полном объеме указана ниже:

Методичка, автором которой значится Светлана Тохтуева

Как видно из названия, целью методички является разоблачение неправдивой информации в СМИ. В качестве примеров приводятся новости, которые публиковались вне зоны контроля государственных ресурсов РФ. Однако легко понять, что “опровергая фейки”, автор методички сама создавала ложную информацию и практически во всех случаях выдавала версию Кремля, которая априори является заведомо неправдой.

Справедливости ради, создатель методички дает реальный алгоритм распознавания фейков, рассказывает о причинах возникновения неправдивой информации, о психологической составляющей вопроса и т.д. Наиболее абсурдно выглядит пункт, гласящий, что “необходимо проверять новость в нескольких источниках и сохранять критическое мышление”. То есть, рашисты настолько уверены в недалекости своего населения, что готовы предоставить им инструмент для разоблачения фейков, которым завалено медиапространство России, говоря лишь о том, что единственно верным источником информации являются российские государственные ресурсы.

Часть текста из методички Тохтуевой, в котором она прямо описывает эмоциональное состояние россиян в данный момент и раскрывает методы работы пропаганды собственного государства

И конечно, рашисты не были бы рашистами, если бы, не “позаботились” о самых маленьких представителях своего общества. Для детей начальных и средних классов также разработана методичка. В ней говорится не столько о методах общения с аудиторией, сколько о необходимых пропаганде событиях, таких как “защита людей Донбасса”, “незаконное свержение легитимной власти в Украине в 2014 году”, “референдуме в Крыму” и “причинах начала спецоперации”. При этом учителям подготовили отдельную методичку на 15 страниц, с ответами на ожидаемые вопросы от учеников, которые “могли бы застать преподавателя врасплох”. Выходит, что учителя и сами не знают, какую версию события рассказывать детям, чтобы поддержать общие легенды нападения на Украину. Более того, в Кремле, фактически признают боязнь даже перед детьми, предоставляя учителя ответы на вопросы.

Политика всеобщего одурачивания своей нации, привела к тому, что на планете Земля, можно встретить “марсиан”. Примерно также, обманывают людей в КНДР. Даже в Китае, при всеобщей изоляции собственного населения от окружающего мира, СМИ, в основном, доносят мировые события, усиливая акценты на каком-то событии в пользу политики компартии, но не искажают события целиком. Хуже всего, что правление Путина вскоре завершиться, однако зомбированное молодое поколение, столкнется с жестокой правдой и навсегда останется в созданном иллюзорном мире с “великим и праведным президентом, против которого ополчился весь мир”, точно также, как десятки тысяч людей оставались верны Сталину, после его смерти и признания “великого вождя” “врагом коммунизма”. Об этом, рашисты сами же написали в своей методичке, в пункте – “Человек попадает в психологический замкнутый круг”.