Как стать миллионершей: схемы Оксаны Марченко

То, что Россия является страной агрессором ни для кого не секрет. Вооруженные силы РФ проводят военные операции, как в районе ближнего зарубежья, так и на Ближнем Востоке, и странах Африки. ЧВК Вагнера способствует выполнению нелегальных спецопераций Кремля, а СВР внедряет своих агентов по всему миру, используя «мягкую силу». Вмешательство в выборы, фабрики троллей, кибератаки, “машина” пропаганды и новая гонка вооружений, все это элементы новой гибридной войны, которую затеял Путин, чтобы удовлетворить свои личные интересы. Постоянно прикрываясь благополучием России, на самом деле он и не думает о простых гражданах своей страны. Все его мотивы это деньги, которые он готов тратить на роскошные дворцы, но никак на развитие экономики России. Характерной чертой бывшего сотрудника КГБ является жадность, однако он понимает, что если не будет делиться, кремлевская элита и союзники из других стран перестанут его поддерживать и могут свергнуть с поста “царя”.

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, состоит в родственных связях с президентом РФ. В народе его зовут “кумом Путина”. В связи с этим, он старается не допустить интеграции Украины в Евросоюз и выступает за возобновление взаимоотношений с Россией. Взамен, Путин щедро вознаграждает своего союзника. Но так как Виктор Медведчук является народным избранником, ему запрещено вести бизнес и получать подарки от официальных лиц. Поэтому большинством его активов владеет жена – украинская телеведущая Оксана Марченко. Одним из таких активов стало недавно приобретенное семьей Медведчуков нефтегазовое хранилище в России, запасы которого оцениваются в 135 миллионов тонн.

Начать можно с того, что Оксана Марченко не является бизнесменом как таковым. Это обычная телеведущая в Украине, которая вела несколько телевизионных проектов, однако после введенных против нее и ее мужа санкций объявила, что вступает в оппозиционную партию «За жизнь».

Несмотря на то, что Путин и жена Медведева являются крестными родителями дочери Марченко Дарины, до не давнего времени, люди не винили ее в грехах мужа. Однако обнаруженные схемы, с участием бывшей телеведущей указывают на то, что состояние и влияние Оксаны гораздо больше чем самого Медведчука.

Стоит отметить, что после возвращения Медведчука в большую политику Украины, он не испытывал стеснения в средствах для участия в выборах в парламент, а также при открытии новых телевизионных каналов. По словам политика, он успешно вел бизнес в Украине и теперь весьма обеспечен. Однако согласно выписке из реестра Минюста, единственной коммерческой компанией, которой он владеет внутри страны, является ООО «Форпостинвест». Компания занимается бизнес консалтингом. Остальные же его организации являются некоммерческими: «Союз адвокатов Украины» и «Выборы Украины – Право народа».

Здесь показаны компании, которыми Виктор Медведчук официально владеет или является соучредителем в Украине

Очевидно, что одна незначительная компания не смогла бы удовлетворить в полной мере все интересы Медведчук. А вот тут и приходит на помощь его дорогая жена. Причем дорогая в прямом смысле. По выписке из того же регистра Минюста, Оксана Марченко является учредителем или конечным бенефициаром, или владельцем значительной части как минимум десяти компаний, которые имеют отношение к недвижимости и строительству, финансам, сельскому хозяйству, лесному хозяйству, инженерным изысканиям и работе со СМИ.

Тоже касается и недвижимости семьи Медведчуков. В Ялте расположен особняк на первой линии Черного моря. В 2012 году было опубликовано видео, на котором было видно, как Марченко и Медведчук встречаются с Путиным внутри этого особняка. До аннексии Крыма, участок с особняком пренадлежал фирме «Терра-Инвест», конечным бенефициаром которой была Оксана Марченко. После аннексии, украинские компании больше не могли иметь активы на полуострове, однако семья Медведчуков была замечена там и после аннексии Крыма.

Изучив Российский реестр Минюста, можно обнаружить, что Оксана Марченко “ведет” активный бизнес в России. В соответствии с российским законодательством в 2015 году, три украинских компании, конечным бенефициаром которых является телеведущая, стали соучредителями ООО «ТАВРИЯ-ИНВЕСТ». По всей видимости, данная компания была создана, чтобы управлять имуществом в Крыму. К тому же, в ООО «ТАВРИА-ИНВЕСТ» есть совместный директор Инна Палий с компанией с аналогичным названием ООО СК «ТАВРИА СЕВЕР» в Москве. Но владельцев компании закрывают кипрские компании: сначала VENTOLOR INVESTMENTS LTD, затем VENTOLOR HOLDING LTD. Ответ на вопрос, почему кипрские компании стали прикрывать компанию Медведчука с похожим названием нашелся в Ханты-Мансийском автономном округе.

Схема на которой показана связь украинских компаний записанных на Марченко и российских компаний, директором которых является некая Инна Палий

В 2015 году, Россия объявила конкурс на право добывать нефть в одном из крупнейших месторождений Ханты-Мансийского автономного округа. Этим месторождением оказалось Гавриковское. Для того, чтобы добывать на нем нефть, по условиям конкурса, компания должна была обладать рядом требований: перерабатывать углеводородное сырье, полученное с Гавриковского месторождения, на российских НПЗ с большой глубиной переработки, обеспечивающих своевременную модернизацию производства, имеющих достаточную производственную мощность, и на предприятиях, расположенных в Ростовской области. Эти условия вызвали бурю негодований, так как стало понятно, что конкурс сделан под конкретную компанию.

В связи с такими условиям, компания «Роснефть» даже пыталась подать в суд на организаторов конкурса, однако спустя время, по неизвестным причинам, заявка была отозвана из суда. Стоит напомнить, что глава «Роснефти» Игорь Сечин, значимости человек в России после Путина, по мнению «Forbes». Он также является близким соратником президента РФ, однако даже он посчитал условия конкурса дискриминационными.

Тем не менее, в конкурсе победила компания NZNP Trade, которая относится к группе компаний «Юг Руси». Компания владеет Новошахтинским НПЗ в Ростовской области. Это и не удивительно, ведь в области больше нет других компаний, которые владели бы нефтеперерабатывающими заводами. Завод был построен лично главой «Юга Руси» - Сергеем Кисловым. Это направление стало для бизнесмена новым, ведь компании принадлежащие ему специализируются, в основном, на выращивании подсолнечника и производстве масла.

Как сообщил Александр Сиренко, аналитик UPECO, завод не был успешен и работал по не совсем легальным схемам, так как его продукт незаконно поставлялся российским боевикам в Украину: “К военному времени, до 2014 года, мы получили сигналы, что дизельное топливо производится на Новошахтинском НЗЗ, которое, кстати, не хорошего качества, незаконно перевезен через границу между Россией и Украиной”.

Сергей Кислов не является тем человеком, ради которого Путин мог бы потеснить «Роснефть», создав особые условия конкурса. Тем более, что Кислов занимался аграрным бизнесом и до конкурса не был заинтересован в переработке нефти и нефтепродуктов. Более того, компания NZNP Trade начала закупку необходимого оборудования лишь в 2018 году, хотя конкурс был объявлен в 2015 году. Дело в том, что NZNP Trade сменила структуру собственности. Если посмотреть на доли компании в процентах, то можно увидеть, что кипрской компании Ventolor Holding LTD, которая сменила владельца в 2017 году, принадлежит 50,1% . Остальные 49,9% неравномерно распределены между участниками: отцу Сергея Кислова, Василию Кислова принадлежит 32%, компании «Девелопмент» - 3% и жене Тараса Козака, Наталье Лавренюк – 14,9%.

Единый государственный реестр юридических лиц

Теперь, для понимания всей связки, необходимо обратить внимания на схемы и компании Оксаны Марченко. В России кипрская компания нанимает на работу директора, человека приближенного к Путину, который руководит компанией с идентичным названием. Теперь становится ясно, что кипрская компания Ventolor Holding LTD, которая владеет 50,1% NZNP Trade и добывает нефть на Гавриковском месторождении, является той же самой компанией, которая “покрывает” ООО СК «ТАВРИА СЕВЕР»

Если копнуть глубже, то при рассмотрении структуры собственности Ventolor Holding LTD, можно увидеть, что ее владельцем является другая кипрская компания - TUMILLON INVESTMENTS LTD.

Поэтому получается, что бывшая украинская телеведущая является единственным владельцем компании TUMILLON INVESTMENTS LTD, которая зарегистрирована на Кипре.

INVESTMENTS LTD контролирует 100% VENTOLOR HOLDING LTD, которая в свою очередь владеет 50,1% NZNP Trade и добывает нефть в России.

Более того, компании Оксаны Марченко на Кипре, имеют долю в компании «Торговый дом», которая также фигурирует на рынке нефтепродуктов.

По настоящему неприятно то, что семья Медведчуков сбывает нефтепродукты в оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированный Крым. Это связано с санкциями, которых боятся известные Российские компании, но не боится малоизвестная NZNP Trade.

Выходит, что Оксана Марченко строит свой бизнес, зарабатывает миллионы на войне. Поддерживая при этом Россию, ведь месторождение нефти находится там, вместе с нефтеперерабатывающим заводом. Не стоит задавать риторических вопросов о том, “а действительно ли Марченко контролирует все схемы и ведет переговоры с Путиным?”. Понятно, что главным фигурантом всей схемы выступает Виктор Медведчук, который позволяет себе летать в Москву на личные встречи с Путиным во время того, как Россия вновь собирает войска для возможной атаки. Давние связи с президентом РФ, а также кумовство не дадут Медведчуку и Марченко изменить свою позицию в его отношении. Однако президент Владимир Зеленский ввел санкции против приспешников Кремля в Украине. 5 апреля также стало известно, что Марченко продала все компании в России, в том числе и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Санкции президента Украины дали свои плоды. Но столь прибыльный бизнес мог просто уйти в тень, для того, чтобы от семьи Медведчуков на время отстали. Теперь полулегальная миллионерша Марченко может превратиться в полностью нелегальную.