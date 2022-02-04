Как Россия участвует в конфликте Израиля и Палестины: семь примеров

21:54 13 Май Киев, Украина

В начале мая между Израилем и Газой резко обострился вооруженный конфликт. Власти Израиля решили выселить арабские семьи из одного из кварталов Восточного Иерусалима. Палестинцы возмутились и вышли на протесты, в Иерусалиме начались беспорядки, а затем по Израилю запустили ракеты из Газы. Правительство Нетаньяху не оставило их без ответа.

Рост напряженности в конфликте, который корнями уходит глубоко в историю, выгоден России. Кремль на протяжении длительного времени поддерживает Палестину оружием, деньгами и дипломатически. Как РФ под видом миротворческих инициатив дестабилизирует израильско-палестинский конфликт.

ПОДДЕРЖИВАЮТ СО ВРЕМЕН СССР. Тесные отношения современной России и Палестины являются наследием политики СССР. В период холодной войны в Москве четко стали на сторону палестинцев. В СССР рассматривали Израиль в качестве пособника западного империализма, а деятельность палестинцев – "национально-освободительным движением".

В 1970-х палестинцы проходили обучение в спецшколах КГБ и ГРУ, тренировки носили глубоко конспиративный характер. Тогда же СССР и палестинские боевики договорились о сотрудничестве: Советский Союз обещал им оружие и технику в обмен на диверсионную деятельность, направленную против израильских и американских объектов.

Первую партию вооружений передали в 1975 году, а уже к началу 1980-х палестинцы имели полноценный арсенал: советскую дальнобойную артиллерию, ракетные и зенитные установки, танки, гранатометы и автоматы. Тысячи палестинских боевиков прошли обучение в СССР.

ДАЕТ ОРУЖИЕ. Помимо советского арсенала, оставшегося в наследие палестинцам, у них также есть и более современные ПТРК Корнет. Россия приняла его на вооружение лишь в 2000 году.

Корнеты ХАМАСу де-факто продает Россия, делая это через Сирию, Иран и Хезболлу. Палестинцы начали применять ПТРК еще в 2011 году – обстреляли израильский школьный автобус. В Израиле выяснили: причастная к теракту ракета произведена на российском заводе. Тогда же израильские системы ПРО перехватили "ракету большой дальности типа Катюша".

А в начале 2000-х Путин напрямую продавал ХАМАСу стрелковое оружие и вертолеты. К тому же в Израиле опасались, что поставляемое Россией оружие в Сирию и Иран в итоге окажется в руках террористов.

В нынешнем противостоянии также было замечено применение боевиками ХАМАС ПТРК Корнет. Российская ракета ударила по патрульному джипу: в результате погиб израильский солдат Омер Табиб, трое военных получили ранения.

ЛЕГИТИМИЗИРУЕТ ТЕРРОРИСТОВ. Россия поддерживает тесные отношения не только с Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) (с 2014 по 2020 год президент Палестины Махмуд Аббас приезжал в Россию восемь раз, каждый раз встречаясь с Путиным. Президент РФ ездил в Палестину в 2012 и 2020 годах), но и с боевиками ХАМАС, а также другими палестинскими группировками.

ХАМАС не являются для РФ террористической группировкой. При этом Израиль, Канада, США, Япония, государства Евросоюза и множество других стран считают иначе. Такое поведение РФ позволяет ХАМАС вырваться из международной изоляции, а также укреплять позиции на внутриполитической арене, где они соперничают с ФАТХ.

С 2015 по 2020 год между высшим руководством МИД РФ и ХАМАС прошло семь официальных встреч, а в марте 2020-го в Россию также приезжал главарь группировки Палестинского исламского джихада. И хотя они совершили несколько десятков террористических актов, для России они террористами также не являются.

ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕНЬГАМИ. Россия постоянно поддерживает Палестину оружием, на дипломатической арене и в гуманитарной сфере (выделяет продовольствие, медикаменты и прочее). Также РФ выделяет и экономическую помощь, хотя официально она не очень большая.

С 2006 года РФ неоднократно предоставляла Палестине финансовую помощь в виде единоразовых выплат, однако их размер небольшой – по $10 млн. Еще по $2 млн в год Россия выделяла на помощь палестинским беженцам в рамках ООН, начиная с 2013 года. Также РФ позволяет завозить часть палестинских товаров без пошлин в страны Евразийского экономического союза.

Но боевики ХАМАС получали наличные деньги на свою деятельность из других арабских стран: Сирии, Ирана, Катара и так далее. Международное сообщество посредством санкций пытается всячески усложнить процесс их финансирования.

ВМЕШИВАЕТСЯ ВО ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ. Россия участвует в политических процессах внутри Палестины, пытаясь урегулировать отношения между всеми противоборствующими группировками. В Москве даже проходили переговоры между девятью палестинскими силами: ФАТХ, ХАМАС, Народным фронтом освобождения (признанная на Западе террористическая организация), Демократический фронт освобождения (являлась террористической организацией до 1999-го, совершив несколько терактов на территории Израиля) и другими.

Главные стороны внутрипалестинского конфликта – ХАМАС, контролирующая сектор Газа; и ФАТХ, доминирующая на Западном берегу. В интервью росСМИ президент Палестины Аббас заявлял, что "Россия уделяет большое внимание межпалестинскому примирению".

Стабилизация ситуации на внутриполитической арене в Палестине укрепит ее позиции и во внешней политике, позволив им активнее включиться в борьбу с Израилем. Россия, вмешиваясь во внутриполитические дела Палестины, рассчитывает на усиление своего влияния в регионе, а затем и получения возможности предлагать себя в качестве посредника в переговорах.

ХОЧЕТ ОСЛАБИТЬ ПОЗИЦИИ США И СТРАН ЗАПАДА. Все предпринимаемые Россией действия на Ближнем Востоке, в частности в Палестине, очевидно делаются с расчетом на укрепление собственных позиций в регионе.

Хотя РФ и является участником ближневосточного квартета (ЕС, ООН, США, РФ) по урегулированию, Кремль постоянно пытается ослабить роль остальных сторон процесса. Когда администрация Трампа предложила мирный план по израильско-палестинскому конфликту, его категорично отвергла Россия (как и множество других американских инициатив), сославшись на "односторонность". РФ постоянно, в частности и сейчас, во время последней эскалации конфликта между Палестиной и Израилем, предлагает себя в качестве арбитра в мирных переговорах.

Путин может предложить перестать поддерживать ХАМАС или повлиять на них, а в обмен попросит у США преференции в ситуации с Украиной, Крымом или Донбассом.

"Любой конфликт, к решению которого будет привлечена международная общественность, на руку Кремлю, поскольку во многих из них участвует Россия и выйти на позитивный трек урегулирования без ее участия почти никто не может". Чем горячее будет конфликт на Ближнем Востоке, тем больше в процесс его урегулирования будет привлечены США и тогда им придется столкнуться с интересами Кремля, который неоднократно демонстрировал близкие отношения с ХАМАС. Это дает РФ два результата: во-первых, Путин повышает ставки и становится игроком, с которым придется договариваться; во-вторых, напряженность тут уменьшает всеобщее внимание к агрессии против Украины: "Пока у Байдена и его администрации связаны руки ситуацией на Ближнем востоке, Путин будет иметь больше козырей в ситуации с Украиной".

ОСВЕЩАЕТ КОНФЛИКТ, ПОДОГРЕВАЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ. Российские СМИ и контролируемые ею группы в социальных сетях кинулись освещать нынешнюю эскалацию конфликта на Ближнем востоке с самых первых дней. Помимо обзоров на ход боевых действий, российские медиа также ретранслируют и агрессивные сообщения противоборствующих сторон друг о друге, тем самым лишь подогревая эмоции и атмосферу враждебности.

Например, некоторые Telegram-каналы и российские сайты информировали, что пользователи Twitter из мусульманских стран якобы распространяли сообщения, в которых хвалили Адольфа Гитлера. Одним из сайтов, перепостивших новость, является Политика Сегодня из медиагруппы "Патриот". Ее попечительский совет возглавляет "повар Путина" Евгений Пригожин.

Telegram-канал, который, по данным Bellingcat, связан с ЧВК Вагнера (которая в свою очередь контролируется Пригожиным), начал в публикациях "напоминать" читателям о действиях Израиля в конце 1940-х против палестинцев и пытаться оправдать их нынешние действия.

России выгоден сам факт конфликта, а не поддержка какой-то конкретной стороны конфликта.

Медийные ресурсы ГРУ, которые вполне хорошо себя чувствуют в информпространстве, в частности в Telegram и блогах, сейчас занимаются плотным покрытием этой ситуации, постоянно публикуют видео. По их сообщениям нельзя понять, что они кого-то поддерживают, просто они очень сильно продвигают сам конфликт.

Кремлевские медиаактивы продвигают нарратив о глубинных причинах конфликта по обеим сторонам, он будет лишь углубляться. Они всячески демонстрируют эскалацию насилия с трендом, что урегулировать его в короткие сроки невозможно.