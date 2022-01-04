Как российские разведчики задолбали чехов

Журналисты болгарской редакции “Радио Свобода” провели расследование, согласно которому к взрывам на объектах в Болгарии, где производится оружие и боеприпасы, в 2014-м году, могли быть причастны разведчики ГРУ МО РФ. В течение 2014 года произошли четыре таких взрыва, один из которых в Горни Лом, северо-западнее Софии на границе с Сербией. Там погибли 15 человек.

21 марта и 14 апреля 2015 года в поселке Иганово произошли взрывы на Вазовском машиностроительном заводе "Сопот", где производятся противотанковые боеприпасы, зенитные ракеты и другое оружие.

По данным расследователей Bellingcat, гражданин России Владимир Моисеев (псевдоним Владимир Попов) въезжал в Болгарию в марте, сентябре, ноябре и декабре 2014-го и один раз в 2015 году. Даты поездок совпадают с датами взрывов. В Черногории этот же человек разыскивается в связи с возможной причастностью к неудачной попытке переворота в 2016 году.

С февраля и апреля 2015 года расследователями были зафиксированы визиты в Софию других российских граждан - Дениса Сергеева (псевдоним Сергей Федотов) и Сергея Лютенкова (псевдоним Сергей Павлов).

Еще один гражданин РФ Егор Гордиенко (псевдоним Георгий Горшков) прибыл в болгарский город Бургас во второй половине апреля 2015 в одно время с Сергеевым. Это было в то же время, когда болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, который был связан с взорванными объектами и складами, был, предположительно, отравлен. Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров в 2018-м году по этому поводу заявил, что один из “солсберецких братков” (Чепига или Мишкин) также находился в Болгарии в апреле 2015 года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал россиян Александра Мишкина и Анатолия Чепигу подозреваемыми во взрывах в Чехии. В настоящее время они разыскиваются британскими властями за отравление Скрипаля новичком и были идентифицированы в 2019 году BBC и Bellingcat как подчиненные Дениса Сергеева (псевдоним Сергей Федотов).

Если в Болгарии отличились офицеры ГРУ, то в Чехии ситуацию активно раскачивали их коллеги из СВР. Еще 5 июня 2020 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и бывший министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек дали совместную пресс-конференцию. Два российских дипломата были объявлены персонами нон-грата с требованием покинуть Чехию, в связи с “нанесением вреда российско-чешским отношениям”.

По словам Бабиша и Петржичека, в апреле 2020 один из российских дипломатов в Праге сообщил чешским спецслужбам об угрозе отравления рицином чешских политиков. Это и стало отправной точкой скандала. Информация была ложной, однако, чехи восприняли ее как достоверную, имея доверие к своим российским коллегам.

Угрозы отравления появились на фоне дискуссии о сносе памятника маршалу Коневу в Праге. По распоряжению властей Праги памятник Коневу, который был установлен на площади Интербригады в районе Прага-6, был снят с пьедестала 3 апреля. В ответ на это российские следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК).

По всей видимости, эта ситуация и послужила толчком к тому, чтобы один из российских дипломатов (вероятно, разведчик, работавший под дипломатическим прикрытием) тайно сообщил своим чешским коллегам, что представители другой российской спецслужбы готовят отравление политиков, ответственных за решение по памятнику.

После получения такой информации, чешские спецслужбы немедленно организовали круглосуточную охрану всех должностных лиц, которые могли оказаться под ударом. Это, конечно же, стало причиной серьезных непредвиденных трат чешского бюджета.

После того как ложь российского дипломата-разведчика раскрылась, по словам бывшего главы чешского МИД Томаса Петржичека, чешская сторона пыталась договориться с посольством РФ полюбовно. Однако “подход россиян” и их хамское поведение не оставляли выбора. Два дипломата были выдворены.

Один из них был тем, кто “настучал” в правоохранительные органы Чехии об угрозе отравлений. А второй - тем, на кого “настучали”. Сергей Нарышкин, после их выдворения, объявил, что высылка российских дипломатов была “гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей” и пообещал чехам вендетту. Однако, позже в российском издании “Коммерсантъ” появилась подробная информация о высланных из Чехии дипломатах.

Это были Андрей Кончаков, руководитель “Российского центра науки и культуры” и директор “Россотрудничества” в Чехии, а также Игорь Рыбаков, подчиненный Кончакова. Он занимал формальную должность начальника отдела "Россотрудничества" или что-то вроде этого.

По данным, слитым российским журналистам, Игорь Рыбаков родился в Омске в 1971 году, в 1992-95 годах работал корреспондентом компании «ТелеОмск», затем перешел на службу в Омское управление ФСБ.

С 2001 по 2007 год он занимался бизнесом. Затем поступил на дипломатическую службу в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. А с 2014 работал в “Россотрудничестве”, окончив Академию ФСБ и курсы повышения квалификации в Дипломатической академии МИД.

По мнению журналистов, именно Рыбаков написал донос на своего начальника Кончакова в правоохранительные органы Чехии, которые на основании его доноса, обеспечили государственную охрану как минимум трем чешским чиновникам. Впоследствии было выяснено, что Рыбаков дезинформировал своих чешских коллег, преследуя какие-то свои цели.

Вероятно, именно он сообщил, что, якобы, в Чехию “прибыл сотрудник российских спецслужб с целью отравления чешских политиков веществом рицин”, в качестве мести за решение демонтировать памятник Коневу.

Скорее всего, речь шла именно о Кончакове. Их обоих впоследствии и выгнали из Чехии. В отношении Кончакова следует сказать, что руководящие должности российской организации “Россотрудничество” за границей, обычно занимают представители СВР России для ведения разведдеятельности под дипломатическим прикрытием. Однако, очень вероятно, что Рыбаков является сотрудником другой спецслужбы. Предположительно ФСБ. Скандал разгорелся в тот период, когда Нарышкин и Бортников перестали быть политическими партнерами.

Таким образом, невооруженным взглядом видно, что российские разведслужбы уже очень давно "испытывают терпение" чешской администрации. Будем надеяться, что теперь их не спасет и чешский президент Милош Земан, который уже успел заявить, что “не все так однозначно”. Ряд чешских политиков уже высказали свое негодование, по поводу его очередного пророссийского демарша.