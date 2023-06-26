08:46 20 июля Киев, Украина

В 2018 году, хозяин Кремля заявил, что подарит настоящую русскую баню председателю Китайской народной республики Си Цзиньпиню. Он показал будущую постройку лидеру КНР на картинках, от чего тот пришел в восторг и заявил: “Я должен серьезно подумать, где ставить. Это просто уникальный дом. Спасибо большое”. Очевидно, лишь таким способом Путин может в прямом смысле, подкупить своих фаворитов. Дорогие и пафосные подарки, в обмен на лояльность в геополитических вопросах и поддержке на мировой арене. Одним из таких “подарков”, стала сдача в долгосрочную аренду Амурской области Китаю, без ведома на то, жителей самой области. Люди в один момент проснулись на территории КНР.

На этот раз, подарок стал более дешевым и практичным. И все же, его строительство, как удалось выяснить, обошлось приблизительно в 150 тыс. долларов. А так как Путин лично обещал подарить баню Си Цзиньпиню, то это означало, что деньги должны были выделять из госбюджета, (ведь согласно декларации, хозяин Кремля не владеет таким состоянием). Однако все оказалось не так.

Согласно российскому законодательству, а также многим другим мировым уставам, госслужащие не могут иметь бизнес. В России об этом, пожалуй, никто и не вспоминает. Все прекрасно понимают, что в стране значительное влияние имеют олигархи. Тем не менее, для отвода глаз, Путин, Лавров, Шойгу, Мишустин и другие путинисты, имеют личные живые кошельки. Это люди, которые действуют в тесной связке с российскими чиновниками, получая всевозможные льготы, лоббизм и дотации от государства на внутреннем и международном рынке, в обмен на финансовое обеспечение служителей закона.

Евгений Пригожин - российский бизнесмен. Владелец компании "Конкорд". Также неоднократно обвинялся в финансировании частной военной компании "Вагнера" и "Агентства интернет исследований" более известного как фабрика троллей.

В схеме по задабриванию китайского председателя путем пропаривания в русской бане участвовал Евгений Пригожин, более известный на международной арене, как владелец ЧВК «Вагнера» и «Фабрики троллей» (Агентство интернет исследований). Бывший уголовник из СССР сумел обзавестись капиталом в 90-х и благодаря поддержке Путина, усилить свое влияние внутри России. Основным “белым” родом деятельности Пригожина остается компания «Конкорд», которая занимается поставками продуктов питания в Москве, Московской области и других регионах РФ. За то, что бандит выполняет неофициальные поручения Путина, «Конкорд» получает госзаказы на поставку готовых обедов для армии, школ и детских садов. Все из перечисленного уже не раз рассказывалось и подтверждалось в многочисленных независимых расследованиях, однако в данном случае необходимо было напомнить, чем занимается человек, который профинансировал постройку дорогостоящего объекта недвижимости для Си Цзиньпиня.

Дело в том, что китайская коммунистическая партия с 2012 года, якобы, начала жесткую борьбу с коррупцией и лишила привилегий членов самой партии, которые ранее были, вроде как, неприкасаемыми. В Китае, как известно, до сих пор действует смертная казнь, в том числе, за коррупцию. Хоть официальная статистика таких смертей не ведется, по некоторым данным за год к высшей мере наказания в среднем приговаривают 15 тыс. чиновников. Очевидно, к Си Цзиньпиню это не относится, ведь Путин официально заявил, что сделает “подарок” китайскому председателю, который, как выяснилось, оценивается в 150 тыс. долларов. Примечательно, что через полгода после заявления российского диктатора, на пропагандистском ресурсе РИА Новости вышла статья о жесткой борьбе с коррупцией в Китае.

Заголовок статьи на известном пропагандистском сайте РФ. В статье восхваляют борьбу с коррупцией в КНР и поражаются ее успехам.

Подарок Путина не был символичным вроде шариковой ручки или, предположим, какого-то ордена. Не понятно, что стало причиной этого, толи конфронтация Китая с США, толи солидарность с Россией в сирийском вопросе, начало будущей подготовке к разыгрыванию нынешней геополитической карты. Так или иначе, русская баня от Путина сейчас стоит, по словам гендиректора строительной фирмы, которая реализовала проект, “в резиденции вождей китайских, где они все обитают, как во время работы, так и после”.

Строительной компанией оказалась фирма «Рубленные конструкции» или «Рубикон». На ее сайте можно без труда найти портфолио с работами, а также галерею с проектами, среди которых есть и там самая баня, которую Пригожин купил для китайского председателя.

Проект русской бани на сайте строительной компании «Рубикон» под названием «Три венца»

На фото, стоимость постройки недвижимости оценивается по сегодняшнему курсу приблизительно в 16,5 тыс. долларов, но там же указано, что цена “сильно” отличается от сложности работ, пород дерева и размера стволов.

На сайте «Рубикона» есть фото, где указано, что компания занималась постройкой бани для Си Цзиньпиня. Также, в тексте описана и порода дерева (алтайский кедр) и диаметр стволов (до 120 см)

Учитывая ценность используемого материала, а также его возраст, «Рубикон», запросил 7,5 млн рублей (примерно 120 тыс. долларов по курсу 2018 года) за работу. А если принять во внимание рассказ директора компании Дмитрия Сафонова, что все материалы и инструменты пришлось везти из России в Китай, то приблизительная стоимость получается 150 тыс. долларов. Несмотря на то, что кроме подтверждения постройки объекта недвижимости и его месторасположения, Сафонов ничего не рассказал, все же удалось определить, что оплатил проект именно Пригожин, а не Путин.

8 июня, хозяин Кремля пообещал Си Цзиньпиню подарить баню; уже 13 июня было заключено торговое соглашения между компанией «Рубикон» и «Петербургской гарантией».

Контракт на предоставление услуг по строительству объекта «Сруб бани» между «Рубиконом» и «Петербургской гарантией»

Также, о получении Си Цзиньпинем бани от «Петербургской гарантии» свидетельствует акт дарения, в котором указан даритель, в лице зиц-председателя российской компании Антона Дубинского и принимающая сторона, в лице представителя китайского МИД Сунь Юйджень:

Дарственный документ бани для Си Цзиньпиня

Как оказалось, «Петербургская гарантия» является одной из многочисленных компаний-прокладок Пригожина. В найденных документах удалось определить, что платежи согласовывала и утверждала уже известная компания повара Путина «Евро Полис». Именно в эту компанию напрямую обращался Дмитрий «Девятый» Уткин, лидер ЧВК «Вагнера» за снаряжением, она же фигурировала в спонсировании «Агентства интернет исследований» или “фабрики троллей”.

Несмотря на то, что Путин неоднократно заявлял, что никак не связан с Пригожиным и лишь слышал о таком человеке, по “какой-то” причине петербуржский урка полностью оплачивает постройку бани, которую хозяин Кремля подарил Си Цзиньпиню. Откровенная лож диктатора уже не удивляет. Тем не менее, поразительно, что глава КНР принял этот подарок фактически от человека, на тот момент, уже находящегося под санкциями и обвиняемого в финансировании международных военных преступников. Можно допустить, что китайский лидер не знал, что «Петербургская гарантия» является фирмой-прокладкой «Евро Полиса», а возможно, решил не обращать на это внимание, ведь вряд ли кто-то будет копаться в документации о совершенной сделке. Так или иначе, выходит, что Си Цзиньпинь принял объект недвижимости, стоимостью 120 тыс. долларов от преступного российского бизнесмена просто так, что кроме как взятка, расценивать не получается.

Понятно, что в странах типа Китай или путинской России, правителей никто не посмеет судить за подобные вещи. В тоже время, эта история наглядно демонстрирует то, каким образом Путин привык добиваться расположения конкретных личностей. Вряд ли для китайского председателя русская баня стала основным аргументом в принятии какого-то важного решения в пользу России. Вероятно, Путин это сделал в знак благодарности уже за что-то свершившееся. Другое дело европейские политики, которые не могут себе позволит принимать подарки дороже письменных принадлежностей, да и то, смотря от кого. Но теперь, понимая, что ведение дел Путиным в стиле “все продаются и всех можно купить” сохранилось и активно практикуется, не остается сомнений, что некоторые западные представители власти, активно лоббирующие интересы Кремля, получили неплохие прибавки к пенсиям от кошельков диктатора вроде Пригожина. Это осталось лишь доказать.