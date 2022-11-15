Как предотвратить ядерный православный джихад

Импровизированный съезд бывших депутатов России в польском местечке Яблонна под Варшавой был яростно раскритикован большим количеством российских либеральных оппозиционеров, проживающих за пределами России.

Чаще всего, причиной критики была личность организатора съезда Ильи Пономарева, биографию которого комментаторы обсуждали гораздо больше, чем суть принятых на съезде документов, которые впоследствие Пономарев выложил на своем профиле в Фейсбук.

Не вдаваясь в подробности многочисленных претензий к Пономареву и не вступая в спор по их поводу, необходимо подчеркнуть одну очень важную и яркую особенность политической позиции, которая была сконструирована участниками съезда.

Впервые с момента полномасштабной агрессии России против Украины, которая унесла жизни 430 украинских детей, в политической повестке российской оппозиции было сформулировано мнение о том, что для прекращения бессмысленной и беззаконной агрессии следует использовать прямое насилие против органов российской власти.

Этот постулат резко контрастирует с заявлениями, которые звучали на Форуме свободной России, который дважды за 2022-й год был проведен в Вильнюсе. Так, например, в репортаже Ильи Азара о съезде российской эмиграции в Вильнюсе цитируются слова Евгения Чичваркина и Константина Сонина, которые отвечали на извечный русский вопрос от муниципального депутата из Санкт-Петербурга Валерия Шапошникова «что делать?». Чичваркин посоветовал «собирайтесь и уезжайте„, а Сонин — «или привыкайте, или уезжайте».

Осудил деятельность съезда в польской Яблонне и оргкомитет Земского всероссийского съезда муниципальных депутатов. Эта организация и ее лидеры считают, что добиться настоящих демократических изменений в России можно исключительно беседами и «обсуждениями образа будущего России и как к нему прийти».

На этом фоне, призыв Ильи Пономарева — боритесь и противодействуйте незаконной деятельности российских властей — по крайней мере выражает другую, отличную от предыдущих точку зрения, которой раньше просто не было в российской либеральной повестке.

Её ключевым отличием как раз и является готовность и лояльность к насилию как к инструменту изменений в России. И логичным основанием применения такого насилия к представителям власти в России как раз и является полное отсутствие и несостоятельность каких-либо иных инструментов воздействия на ситуацию в российском обществе.

Насилие не может считаться инструментом решения проблем. Однако, существуют ситуации, когда единственно возможным путем может являться только применение насилия. Примером применения такой парадоксальной формулировки является взаимодействие с представителями террористических группировок. Так, например, широко известной, хотя и очень дискуссионной, фразой, является формула «США не ведет переговоров с террористами».

Причина, почему нет смысла вести переговоры с террористами является очень простой. Для национальных правительств переговоры являются инструментом спасения жизней людей (будь то заложники или невинные жертвы). Что же касается террористов, для них переговоры являются средством политической субъективизации, которая, в свою очередь, будет содействовать в создании новых угроз для невинных граждан.

Таким образом, правительства цивилизованных стран, ведя переговоры с террористами, будут лишь увеличивать степень угрозы для своих же граждан. Чем больше переговоров — тем больше субъектность террористических организаций. Чем больше субъектность — тем больше у них денег и доноров. Чем больше денег и доноров — тем больше угроза для невинных граждан, детей, стариков, женщин…

Именно поэтому, Касем Сулеймани, иранский генерал, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), о судьбе которого так переживал Владимир Путин во время своего выступление на площадке дискуссионного клуба «Валдай», был убит ракетным ударом США.

Особенно цинично обеспокоенность Путина незавидной судьбой Сулеймани выглядит на фоне убийства российскими спецслужбами президента Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Интересным, по моему мнению, является факт, что непосредственное решение о ликвидации Сулеймани принял президент США Дональд Трамп, на возвращение в политику которого так надеются в Кремле. А топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян даже обещала покататься по Москве с американским флагом, когда Дональд Трамп победил в президентских выборах 2016-го года.

То, что Путин возмущается ликвидацией террориста Сулеймани говорит, как минимум о том, что он о ней думает. И, соответственно, примеряет эту ситуацию на себя. Однако, чтобы повторить судьбу Касема Сулеймани, Путин, как минимум, должен стать главой организации или государства, которое является спонсором терроризма. А, как нам известно, Белый дом отказался обсуждать такой сценарий развития процессов.

Американские топ-политики заявили о том, что Россия и так уже стала объектом стольких санкций, что они фактически отвечают статусу государства-спонсора терроризма. Поэтому, дескать, никакого смысла в символическом принятии такого статуса Конгрессом США и парламентами других стран — нет. Эта точка зрения, впрочем, никак не повлияла на принятие парламентом Эстонии решения о признании России террористическим режимом и государством, поддерживающим терроризм.

Однако, настоящая ценность официально принятого статуса государства-спонсора терроризма, на мой взгляд, заключается не в возможности налагать на него санкции. Во-первых, такое решение отражает реальное положение вещей и возвращает цивилизованную оценку реальности в легитимную плоскость, убирая полутона realpolitik, сторонником которой, по свидетельствам отдельных экспертов, является Джейкоб Салливан.

Во-вторых, такое решение делает Владимира Путина и других ключевых функционеров силовой вертикали Российской Федерации — легитимными целями для всех. Коими они являются и в данный момент для украинской армии. Кстати, именно таким образом можно, наконец, надеяться на справедливость для родственников невинных пассажиров рейса MH17, который был сбит над Украиной в 2014-м году при помощи российского оружия, доставленного в Украину российской армией, по приказу российских военачальников.

Однако, в случае вопросов связанных с признанием России государством-спонсором терроризма, речь идет не только и не столько о Владимире Путине. Более того, Владимир Путин запросто может сам стать жертвой православного фундаментализма, который он сам же своими руками и взрастил в России за время своего правления.

Российский философ Александр Дугин, который назвал российскую агрессию против Украины «войной неба против ада и сатаны», опубликовал свою реакцию на освобождение Херсона украинскими войсками на сайте своего друга и спонсора Константина Малофеева «Царьград ТВ» и на своем телеграмм-канале.

В своей публикации он, фактически, предложил назначить Владимира Путина «козлом отпущения» за потери российской армией оккупированных территорий в Украине.

Буквально он заявил следующее: "Власть. Она несёт ответственность за это. В чём смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех – народ, государство, людей – в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя нечистью или плюёт на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда – его ждёт судьба "царя дождей" (смотри Фрэзера). У самодержавия есть и обратная сторона. Полнота власти при успехе, но и полнота ответственности за провал. А как вы хотели?"

Образ «царя дождя» звучит в более ранней публикации Александра Дугина, где он утверждает, что "Когда начинается засуха, моровая язва или нашествие иноплеменных орд, царя дождя с почестями одевают в священные одежды, в последний раз сытно кормят, дают попрощаться с женами и публично приносят в жертву — закалывают, топят, душат, сжигают, вешают или сбрасывают со скалы".

Следует ли понимать, что Александр Гельевич буквально призывает заколоть, утопить, задушить, сжечь, повесить или сбросить со скалы Владимира Владимировича Путина? Или же, все сказанное Дугиным — всего лишь для красного словца?

Учитывая тот факт, что убийство его дочери Дарьи Дугиной состоялось при весьма сомнительных обстоятельствах (есть основания предполагать, что Дугина ехала во взорванном автомобиле не одна), резкий демарш российского фундаменталиста приобретает серьезный оттенок.

Одновременно с Александром Дугиным сдачу российской армией Херсона 11 ноября 2022 года прокомментировал и главред издания «Сегодня.ру», так называемый, военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, в России "только два богатых человека серьезно занимаются формированием обороны и участвуют в жизни армии — Пригожин и Малофеев. Кадыров — тоже, но он чиновник. Это люди могли сидеть на попе ровно и ничего не делать, оба. Но они вышли на первую линию, тратя на это свои деньги".

Упоминание Малофеева с Пригожиным в одном контексте я считаю не случайным. Учитывая, набирающий обороты конфликт Евгения Пригожина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, бывший заключенный и повар принял окончательное решение перейти из коммерческой в политическую плоскость.

Не в последнюю очередь следует отметить, что пост Александра Дугина в Телеграме перепостили ряд телеграм-каналов имеющих отношении к группе «Вагнера», что также может свидетельствовать о неслучайности упоминания Малофеева и Пригожина в одном предложении.

В особенности необходимо обратить внимание на призыв Александра Дугина «немедленно перейти от суверенной диктатуры к комиссарской, то есть ввести идеологию». Именно через введение идеологии, по мнению Дугина, «война должна стать народной в полной мере». Что это, если не фундаментализм и не призывы к тотальному православному джихаду?

Для того, чтобы Пригожин и Малофеев могли создать свой «православный КСИР» у них все есть. Идеологию сформирует и распространит Дугин. Джихадистов и шахидов Пригожин организует из числа ВИЧ-инфицированных заключенных по тяжким статьям, выпущенных для этого из российских тюрем.

Сепарацию и отмежевание от официальной российской армии сможет обеспечить Суровикин. Уже сейчас Пригожин и его люди имеют власть наделять сотрудников своих компаний «бронированием от мобилизации», что само по себе является неплохим бизнесом. Иными словами, именно Евгений Пригожин, а не Конституция России будет определять, кто должен служить в войсках, а кто — нет.

Ну, а медийное присутствие и «политический пиар» для православного джихада сможет обеспечить Рамзан Кадыров, как один из самых цитируемых и медиа-популярных политиков России федерального масштаба.

Единственное, что не позволяет выполнить завет Александра Дугина по превращению «суверенной диктатуры в комиссарскую» — это само наличие квази-легитимного диктатора, коим является пока Владимир Путин. Ведь, даже при учете массовых фальсификаций, за Путина голосовали какие-никакие граждане России. В отличии от Пригожина и Малофеева.

Таким образом, Владимир Путин, на мой взгляд, небеспочвенно переживает из-за незавидной судьбы Сулеймани. Однако, причины для этих переживаний он выбрал категорически неправильные.

Это не США и не президент Джо Байден хочет превратить его в лидера «православного КСИР», путем признания России государством-спонсором терроризма. Очевидно, что официальный Белый дом неоднократно озвучивал свой отказ от этого инструмента.

Это Пригожин и Малофеев хотят устранить Путина, чтобы создать тот самый «православный КСИР», ибо исключительно при этом условии они продолжат капитализировать свою противоправную (в первую очередь, по законам РФ) деятельность, путем превращения войны в «народную», а значит переходить к православному джихадизму, который был анонсирован Иваном Охлобыстиным.

Не исключено, что существуют люди, которые, в случае успеха такого плана, надеются на возможность убрать Путина руками фундаменталистов, а потом нормализовать ситуацию, взяв ее обратно под свой контроль. Однако, это кажется только иллюзией. Допуская фундаменталистов к власти в стране, которая владеет ядерным оружием даже на одну минуту, мы ставим весь мир на грань существования.

Именно поэтому, необходимо отдавать себе отчет в том, что насилие, как инструмент предотвращения такой угрозы, не только уместно, но и критически необходимо, в первую очередь, тем российским либералам, которые, по их собственным словам пекутся о будущем самой России. И, именно ввиду изложенных аргументов у мира нет другой альтернативы кроме победы Украины и поражения России в войне, которая развязана и ведется фундаменталистами. При любом другом исходе, угрозы, изложенные в данном материале, не только никуда не денутся, но будут копиться и расти внутри России, угрожая существованию планеты.

Те же американские и европейские политики, которые, с одной стороны «не ведут переговоров с террористами», но с другой — осторожно намекают Владимиру Зеленскому на возможности переговоров, просто напросто наивно относятся к сути российского государства и ситуации, образовавшейся внутри него.

Возлагая надежды на переговоры, за которыми не последует демонтаж путинского фундаменталистского режима, политические лидеры западных стран своими руками создают возможность захвата власти в России разжигателями православного ядерного джихада. Ведь слухи о формировании Евгением Пригожиным политической партии ходят уже давно.

Если решение не включать Россию в список государств-спонсоров терроризма продиктовано желанием оставить возможности для переговоров с Путиным, то решение о признании группы «Вагнера» террористической организацией, а политическую партию «Единая Россия» — спонсором терроризма, абсолютно назрело и должно быть принято уже сейчас.