Как отец и сын Фрадковы свой бизнес спасали

10:47 11 мая Киев, Украина





Как установили журналисты-расследователи, видеозаписи Дениса Пушилина и Леонида Пасечника в отношении просьб к



Это те самые видеоролики, которые хранились в папке под названием «бросок мангуста». Видимо, в эти дни все еще принималось решение об агрессии. Но санкционные списки были подготовлены загодя и опубликованы именно тогда. 22 февраля 2022 года американское госказначейство опубликовало новый список санкций против российских физических и юридических лиц, по причине нагнетания военной мощи вокруг украинских границ.Как установили журналисты-расследователи, видеозаписи Дениса Пушилина и Леонида Пасечника в отношении просьб к Путину признать ЛНР и ДНР независимыми были сняты за два дня до их появления. То есть, задолго до приснопамятного совбеза, где, якобы, Путин слушал мнения о том, надо или не надо признавать фейковые республики.Это те самые видеоролики, которые хранились в папке под названием «бросок мангуста». Видимо, в эти дни все еще принималось решение об агрессии. Но санкционные списки были подготовлены загодя и опубликованы именно тогда.





Нефть и ядерное оружие

Одним из ключевых фигурантов списка оказался «Промсвязьбанк», который возглавляет сын бывшего премьер-министра и директора СВР Михаила Фрадкова — Петр Фрадков. В санкционном списке оказались и 17 дочерних компаний «Промсвязьбанка». В том числе, и компания ООО «ПСБ Лизинг», которая, среди прочих активов, владела пятью морскими судами: сухогруз Baltic Leader (IMO: 9220639), танкеры Linda (IMO: 9256858) и Pegas (IMO: 9256860), а также контейнеровозы Fesco Magadan (IMO: 9287699) и Fesco Moneron (IMO: 9277412).



Еще 12 ноября 2020 года негосударственная организация United Against Nuclear Iran (UANI), которая документирует и пресекает факты ухода Ирана из-под западных экономических санкций, чтобы остановить иранскую ядерную программу, опубликовала список нефтяных танкеров, которые в нарушение международного нефтяного эмбарго транспортировали иранскую нефть. Нефть перекачивали с судна на судно прямо в море, а система идентификации судна AIS преднамеренно выключалась.



В этот список судов попали и два танкера, принадлежавшие ООО «ПСБ Лизинг» — Linda (он же LADY D (f/k/a LADY M), IMO: 9256858) и Pegas (он же PERUN, IMO: 9256860).



Факт интересен и сам по себе. Санкции против Ирана были введены именно по причине развертывания программы по созданию ядерного оружия. Получается, что кремлевское руководство очень боится несуществующей украинской ядерной программы, которую само себе и придумало. И, даже, по словам Путина, из-за этого развязало войну с Украиной. Но, в то же время, Путин и его подчиненные горячо поддерживают абсолютно конкретную иранскую ядерную программу, помогая Ирану зарабатывать деньги от продажи нефти в обход санкций.



Это не первый яркий пример двойных стандартов Путина.



В том числе и по этой причине на компанию судовладельца (а также на конкретные суда) были наложены санкции. Эти санкции затем были продублированы специальной резолюцией Европейского Парламента № 2022/260, с помощью которой Евросоюз также наложил санкции на «Промсвязьбанк».



В UANI также заявили, что с помощью судового и спутникового слежения удалось установить факт перевозки иранской нефти танкером Linda, которая была передана с другого судна 30 января 2022 г. Конечный покупатель нефти неизвестен, но расследователи предположили, что нефть может быть передана на еще одно судно в малайзийских или сингапурских территориальных водах, в районе порта Сунгаи Лингги (Sungai Linggi).



Смена имени / смена собственника

1 марта пресс-служба подсанкционного ООО «ПСБ Лизинг» заявила, что российский танкер Linda давно принадлежит другой компании. По данным международной базы данных Equasis, судно было переименовано (теперь носит имя Inda) и передано другому владельцу — ООО «Трансморфлот» —только 17 марта.



То же самое касается и другого российского танкера Pegas, который принадлежал ООО «ПСБ Лизинг», транспортировал иранскую нефть в обход санкций, и так же был задержан властями Греции после внесения в санкционный список OFAC американского госказначейства.



Согласно данным Equasis, сейчас танкер переименован и носит имя Lana, а ООО «Трансморфлот» числится его владельцем с 17 марта 2022 года.



Однако с танкером Pegas (он же Lana) все немного сложнее. Он был задержан береговой охраной 19 апреля по указанию греческого Департамента борьбы с отмыванием средств, добытых преступным путем. Однако, уже 21 апреля стало известно, что тот же орган поручил снять любые ограничения с российского танкера, после того как российская сторона “наехала” на греков, доказывая, что новым владельцем судна является компания, к которой санкции отношения не имеют. На данный момент Pegas (он же Lana) остается в греческом порту в связи с поломкой.



За еще одно арестованное судно российские комбинаторы продолжают драться. На сей час, юридические прения происходят во Франции, где в проливе Ла-Манш в ночь с 25 на 26 февраля этого года, французские правоохранители при поддержке военно-морских сил задержали сухогруз Baltic Leader, который также принадлежал компании ООО «ПСБ Лизинг».

На судно был наложен арест в связи с решением Евросоюза о наложении санкций на все активы «Промсвязьбанка», в связи с чем оно задержано в порту Булонь-сюр-Мер на севере Франции, а 19 членам команды было разрешено сойти на берег.



Тактика поведения «ПСБ Лизинг» в данном случае никак не поменялась. Представитель пресс-службы компании заявил, что судно больше не принадлежит «ПСБ Лизинг», а «выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга»…



Согласно данным базы Equasis, то же самое ООО «Трансморфлот» является собственником сухогруза Baltic Leader еще с 16 февраля 2022 года. То есть, право собственности, якобы, перешло к другой компании за неделю до введения санкций.



Однако, есть все основания предполагать, что сделка о переходе прав собственности была фиктивной и проведена задним числом через счета подсанкционного «Промсвязьбанка», который может «нарисовать» в качестве доказательств любые проводки, поскольку от системы SWIFT он отключен. А в базу Equasis, данные о смене собственника внесены уже в марте месяце.



Семейный бизнес

Таким образом, компания ООО «Трансморфлот» стала владельцем одновременно нескольких судов, принадлежавших «Промсвязьбанку», который возглавляет Петр Фрадков, сын бывшего директора СВР. Согласно базам данных, «Трансморфлот» был менеджером этих судов и до того, как формально стал их собственником.



Единоличным собственником ООО «Трансморфлот» является астраханский бизнесмен Пашаев Джамалдин Эмирмагомедович, вероятный родственник другого астраханского бизнесмена дагестанского происхождения и депутата Астраханского областного Представительского собрания Аликбера Алескеровича Пашаева.



Джамаладин Пашаев построил свой бизнес вокруг торгового порта в селе Оля Астраханской области. Именно это место предлагалось в качестве ключевого логистического хаба международного транспортного коридора «Север-Юг», создание и строительство которого курировал и контролировал Михаил Фрадков. В статусе премьер-министра России, еще летом 2004 года он приезжал в порт Оля, инспектировать процесс строительства и открыть железнодорожную ветку маршрута.



Ключевым предназначением транспортного коридора, который строил Михаил Фрадков, была торговля с подсанкционным Ираном, который мог бы импортировать и экспортировать товары посредством маршрута «Север-Юг». Это очень перекликается с основной задачей танкеров, которыми владеет банк, контролируемый Петром Фрадковым — обеспечивать торговлю иранской нефтью.



Под контролем Фрадкова-отца в 2005 году порт Оля перешел под контроль ООО «Южная транснациональная компания «Морской торговый порт Оля» (1053001853300), взявшее в долгосрочную аренду припортовые подъездные пути и ж/д пути у причалов. Компанию связывали с РЖД через вице-президента Салмана Бабаева. Однако, другое предприятие с похожим названием «Морской торговый порт Оля» (1027719009702) контролировал именно Джамаладин Пашаев.



Часть имущества была во владении ФГУП «Северо-Каспийское морское пароходство». Однако, вокруг управления бюджетом этого юрлица долго были скандали, что, в результате вылилось в банкротство предприятия, которое прибрал к рукам снова Джамаладин Пашаев через свое ЗАО “Промышленные инвестиции” (переименованный позже в “Морской торговый порт Оля”).



В результате, перспективный логистический узел в очередной раз превратили в личную кормушку ограниченного количества чиновников. И есть все основания предполагать, что это было сделано при непосредственном участии Фрадкова-отца.



Стоит ли удивляться, что теперь Пашаев «спасает» от арестов морские судна, которые формально контролирует Фрадков-сын?