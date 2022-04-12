Как Европа может слезть с газовой иглы России

Россия всегда гордилась тем, что у нее есть “газ и нефть”. Это создало извечный нарратив для россиян, что “Европе будет только хуже, если они разорвут с ними отношения”. В тоже время, поставка энергоресурсов это единственное, что Россия может дать миру. По сути, эта страна является одной большой “бензоколонкой” в мировом масштабе. Однако новые данные геологическая разведка из Украины могут положить конец господству газового “короля” РФ в Европе, а возможно и во всем мире.

Пропагандисты из страны-агрессора не устают повторять, что Украина ничего не имеет и все импортирует с Запада. Особенно, это касается энергоресурсов – в этом случае, конечно же, рупоры Кремля присваивают себе абсолютную поставку газа в Украину. По данным за 2021 год, Украина потребила 26,788 млрд кубометров газа. При этом импортная часть составила всего лишь 2,6 млрд кубометров. Так как Киев с 2015 года перестал закупать газ из России из-за войны, то импорт шел из ЕС, хотя голубое топливо по-прежнему оставалось российским. Причины отказа закупать газ напрямую из страны-агрессора очевидны. Тем не менее, в 2021 году импорт был сокращен в 6 раз. Возникает вопрос – откуда Украина берет остальной объем?

Объем потребления природного газа Украиной за 2021 год

Известно, что за 2021 год, в Украине сумели добыть более 20 млрд кубометров. Остальные 4 млрд кубометров были взяты из хранилищ и импортированы из других стран. В тоже время, Аскар Атанаев – руководитель группы по разработке дивизиона «Разведка и Добыча» дочерней компании «Нафтогаз» АТ «Угргаздобыча» - заявил, что экономически доведенных запасов газа в компании 250 млрд кубометров. По словам же главы «Нафтогаза» Юрия Ветренко, на территории страны может потенциально находиться до 600 млрд кубометров газа.

Стоит также отметить, что потребления голубого топлива во всех странах ЕС составляет 350 – 400 млрд кубометров в год. Этот вид топлива составляет всего 25% от общего энергоресурса Европейского союза. При это из России экспортируется 155 млрд кубоментров, что составляет, примерно 40% от всего импорта ЕС. Транзит через Украину составил 41,6 млрд кубометров.

По данным государственной георазведки, в стране существует два месторождения газа, общий объем которых может достигать 7 трлн кубометров. Такого количества хватило бы не только на собственные нужды, но и на экспорт до 2050 года (установленный срок, когда страны Европейского союза планируют отказаться от не возобновляемых источников энергии), по крайней мере, того объема, который прошел транзитом из России в ЕС за 2021 год, при поставке на протяжении 27 лет начиная с сегодняшнего дня. Естественно, что начинать поставки газа с еще не разработанного месторождения в условиях войны это утопия, но, то количество газа, которое существует на территории Украины, дает перспективы на будущую энергонезависимость и роль главного экспортера голубого топлива в Европе.

Речь идет об Олеском и Юзовском месторождениях газа. Олеское находится на территории 3 областей западной Украины и по оценкам георазведчиков может иметь до 3 трлн кубометров газа. Юзовское находится на территории Донецкой и Харьковской областей и предположительно имеет потенциал в 4 трлн кубометров газа.

Расположение Юзовского месторождения газа

Стоит отметить, что оба месторождения являются, в большей степени сланцевыми. Сланцевый газ – газ, добываемый нетрадиционным способом из осадочных пород. Его себестоимость выше природного в 3 раза. В тоже время, учитывая, что Россия, как основной экспортер этого энергоресурса в Европу неоднократно спекулировала поставками, а в конце 2021 года поднимала цену до 2 тыс. долларов за кубометр, стоимость сланцевого газа будет меньше, чем за природный газ, поставляемый из России.

Разработки и дальнейшая разведка Юзовского месторождения на данный момент прекращены, так как в стране продолжается война, а обе области являются одними из самых горячих точек в Украине. Тем не менее, еще в 2012 году, за тендер на добычу и на владение Юзовским месторождением боролись три международные компании. На тот момент тендер получила британско-нидерландская компания «Shell», однако в 2014 году, после начала войны на Донбассе, контракт был разорван. После того, как еще одна компания – словацкая «Nafta a.s.» - не смогла реализовать проект по добыче из-за недостатка финансирования, в 2020 году полный контроль над месторождением получил «Нафтогаз». Так как процесс разведки очень дорогостоящий – бурение одной кустарной разведывательной скважины обходиться в 100 – 150 млн долларов – необходимы внешние инвестиции, так как для полной разведки нужно до 30 таких кустарных скважин. Тем не менее, инвестиции для добычи столь перспективного месторождения может предоставить государство, о чем в «Нафтогаз» уже говорили.

Примечателен другой момент, который может объяснить начало войны в Украине. В 2012 году, в тендере на разведку, разработку и добычу газа в Юзовском месторождении участвовала еще и «ТНК-ВР» - одна из ключевых нефтегазовых компаний России и дочерняя компания государственной «Роснефти». Еще одной компанией, которая боролась за право добывать газ в Юзовском месторождении, была «ExxonMobile» - американская нефтегазовая компания, имеющая титул одной из крупнейших в мире. Выходит, что три крупнейших предприятия, добывающие углеводороды по всему миру, боролись за клочок земли площадью в 7800 квадратных километров на востоке Украины. Невозможно представить, чтобы они соперничали из-за нерентабельного и малоперспективного месторождения, обладая многолетним опытом.

Тем не менее, победила «Shell». На тот момент в Украине президентом был Виктор Янукович, чья позиция и направленность были всем известны. Его шаг по отказу от дальнейшей евроинтеграции в 2013 году, под призмой добычи газа на Юзовском месторождении обретает новый смысл. Не сумев получить желаемое законным путем, Путин решил забрать это военным.

Начало войны на Донбассе в 2014 году с последующим полномасштабным вторжением в 2022 году и заявленными целями выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей убирают в сторону все бредовые идеи о “денацификации” и “демилитаризации”, если предположить, что единственной целью Путина является захват Юзовской площади. Хозяину Кремля нужен, в первую очередь, весь Донбасс, так как с 2014 года, захваченные территории находятся за пределами обозначенных границ газового месторождения.

Границы оккупированных территорий России с 2014 года и Юзовская площадь, которая находится за их пределами

Применяя тактику “выжженной земли” в Украине, Путин, вероятно, планирует очистить территории для будущей добычи газа. Очевидно, что с этой же целью, на протяжении 8 лет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, закрывались рабочие шахты по добыче угля. С этой точки зрения, логичной выглядит и цель свержения власти в Киеве, так как Путин понял, что с Зеленским ему не удастся договориться, в отличие от Порошенко, который, согласно расследованию, без проблем участвовал в “угольном деле” с Ахметовым.

Аннексия Крыма, а также намеренье оккупировать украинские территории, прилегающие к морскому побережью, преследуют цель отрезать Украину от Черного моря, на дне которого находится неисследованные и, очевидно, богатейшие залежи сероводорода. Лишь по скромным оценкам, потенциал источников гейзеров метана на дне у берегов Крыма и Одессы может быть от 2 трлн кубометров газа. Захватив полуостров в 2014 году, Путину стал необходим сухопутный коридор, чтобы построить газопровод.

Общие объемы газа в России, по оценкам ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти) и ВР (British Petrolium), оцениваются от 38 до 50 трлн кубометров. Если учесть, что прогнозы относительно количества газа в месторождениях Украины верны, то весь потенциальный объем может достигать не менее 9 трлн кубометров. Этот показатель равен объемам газа в Саудовской Аравии и Туркменистане. Такого количества голубого топлива хватило бы, чтобы снизить цену на российский газ, а также ликвидировать монополию на поставки в Европу. Будучи автократом и, как он себя представляет, “императором”, Путин не мог этого допустить. С этой точки зрения, весь геноцид украинского народа, многочисленные жертвы, разрушенные города, беженцы, изнасилования, все это произошло, из-за желания хозяина Кремля завладеть украинским газом, что в очередной раз доказывает, зависимость самой России от продажи энергоресурсов. Как и все войны, нынешняя война была развязана Путиным из-за ресурсов и сфер влияния. Видимо, поэтому, “базы НАТО” и “неминуемое нападение Альянса на Россию”, как одни из причин начала войны, не относятся к странам Балтии или Финляндии, которая также намеревается присоединиться к НАТО летом 2022 года. У этих стран нет того, что нужно Путину.

Очевидно, что новые месторождения газа в Украине не только дадут энергонезависимость стране, но и лишат Россию ее основного рынка сбыта газа – ЕС. Стоит заметить, что полный отказ от российского газа произойдет в любом случае, так как Путин перешел все границы дозволенного. И речь идет даже не о войне, а о его поступках на газовом рынке. Дело в том, что газовый рынок является наиболее циничным и беспринципным в мире. Его участникам, как это не печально абсолютно наплевать на жизни людей. Тем не менее, им не наплевать на адекватность других игроков на рынке. Путин, который напрямую связан с российскими поставками газа, в последние несколько лет демонстрирует свою ненадежность. Шантаж, невыполнение сделок, сокращение поставок – все это является неприемлемым для газового рынка. Настолько неприемлемым, что поставки от ненадежного партнера могут навсегда заблокировать, невзирая на привлекательность цен и удобность транзита. Украина, которая не захотела играть по правилам Кремля, которая выбрала путь независимости и решила распоряжаться своими ресурсами по своему, стала поперек планов Путина. Не желая договариваться, продолжая вести свою политику с позиции силы, как бандиты из 90-х – “либо ты с нами, либо ты против нас” – президент РФ теперь потеряет все.