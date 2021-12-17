Италия и Болгария разоблачили роcсийских шпионов. Совпадение?...

С разницей в неделю времени из Софии, а потом из Рима были выдворены по два российских дипломата, которые подозреваются в работе на СВР и ГРУ. Интригует то, что экстренные ситуации в дипломатических отношениях стран Европы похожи между собой как две капли воды, и происходят во время подготовки Кремля к эскалации насилия на Востоке Украины и в Крыму.

В Болгарии речь идет о сотрудниках внешней разведки РФ Александре Зинкине и Максиме Рыбкине (занимали в посольстве должности первого и второго секретаря), которые получили доступ к секретным документам по НАТО от одного из задержанных на прошлой неделе по подозрению в шпионаже в пользу РФ, Ивана Илиева. По всей видимости, это были офицеры СВР, работавшие под дипломатическим прикрытием. Установить служебную принадлежность можно, понимая какие должности в посольстве "отданы на откуп" разведслужбам.

Рим в течение 24 часов (очень жесткий тайминг в дипломатическом мире) покинули Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров, сотрудники аппарата военного атташе. То есть, скорее всего, это были офицеры ГРУ под прикрытием.

Обе страны славятся своим лояльным отношением к Кремлю. Так, в 2018 году, когда европейские страны выслали очень много российских дипломатов из-за отравления Скрипалей, Болгария не выслала ни одного, а Италия – в два раза меньше, чем другие страны. Однако, даже учитывая это, слова главы МИДа Италии Луиджи Ди Майо во время выступления в парламенте были очень жесткими по отношению к России. Он сказал, что передача секретной документации «является чрезвычайно враждебным актом», из-за которого «мы немедленно приняли необходимые меры». В дополнение в МИД вызвали посла Российской Федерации Cергея Разова, чтобы выразить наш решительный протест.

Такая синхронность вызывает очень много вопросов. Расследователь Христо Грозев предполагает, что синхронизировать действия болгарского и итальянского правительств могло невидимое воздействие Вашингтона. Не исключается, что информация о шпионах могла быть передана европейским спецслужбам со стороны США.

В результате, те не могли не принять меры в отношении российских дипломатов. Ведь это бы выглядело, по меньшей мере странно.

Расскрытие шпиона под прикрытием - это, прежде всего, демонстративный политический акт. А уже потом - борьба со шпионажем. Если контрразведка любой страны точно установила принадлежность конкретного дипомата другого государства к разведорганам, то включаются два логических аппарата, результатом работы которых является решение о задержании, либо высылке.

Первый называется "оперативная целесообразность": если ты знаешь, кто - шпион. То, в первую очередь, тебе необходимо расскрыть сеть его контактов. У кого он получает информацию, чем интересуется, кому передает, какие задачи получает от руководства и так далее... И даже, получив всю эту информацию, ты можешь не спешить арестовывать или высылать шпиона. Ведь, можно быть на 100% уверенным, что вместо него приедет новый и нужно будет все делать заново. А, на самом деле, ограничить результативность шпиона - очень легко. Можно, также, попытаться его перевербовать. Можно затеять с ним игру, подсовывая дезинформацию. Можно установить за ним демонстративную слежку, давить на нервы... Ведь, если разведчик под дипломатической крышей сообщит руководству о таком пристальном внимании со стороны контрразведки, то его, скорее всего, попытаются заменить. А, ведь, никому не хочется уезжать в свой Мухосранск из Рима, и, даже, из Софии...

Второй называется "политическая целесообразность". Каждая страна ведет разведывательную деятельность против других стран. И Украина ведет. У нашей страны тоже есть свои шпионы по всему миру. Вместе с тем, у каждой страны есть стратегические цели торгово-экономического и международно-политического характера. Ну, не сможешь ты сегодня назвать действия России "враждебными", а завтра - купить у нее какого-нибудь оружия (хотя у Эрдогана это почти получается). Тебя просто не поймут избиратели.

Именно поэтому, если руководство спецслужбы или страны получает информацию о шпионах, которые воруют секреты, то, в первую очередь оцениваются риски разрушения стратегических планов от высылки дипломатов.

В результате, мы видим, что и болгарская и итальянская сторона "призрели" логические выкладки оперативной и политической целесообразности, и выгнали российских дипломатов. Это означает, что, если бы они оставили все как есть и не высылали шпионов СВР и ГРУ, то из ожидали бы еще более страшные риски и последствия.

Как, например, у той же Австрии, спецслужбы которой до сих пор являются токсичными для их иностранных партнеров из-за проникновения в них российских шпионов.

Таким образом, можно прийти к заключению, что эти шпионские истории являются не последними. Одновременно с высылкой российских дипломатов из Рима, шеф британской разведки МИ6 Ричард Мур ретвитнул на своем твиттер-аккаунте твит министра иностранных дел Великой Британии Доминика Рааба, в котором он говорит о полной поддержке со стороны Лондона, высказанной во время разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Рааб также высказал обеспокоенность военной активностью россиян вокруг Украины. Иными словами, шеф британской разведки демонстративно показывает, что он тоже держит руку на пульсе.

Все эти маленькие знаки внимания к Владимиру Путину говорят о том, что настоящий "фестиваль" для Кремля только начинается. И, по сути, Путину нечем на него ответить, кроме как угрозами снова развернуть настоящую войну в Украине. Ведь крыса, загнанная в угол - бросается.

Тем не менее, очень врад ли, что давление на Путина ослабнет. Ведь его уже публично назвали "убийцей". А если убийца не получает возмездия, то значит - это были всего лишь громкие слова?!